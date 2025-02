PRESSRELEASE

2025-02-13

Bokslutskommuniké 2024 – Vi avslutar 2024 med stark lönsamhet och summerar ett helår med rekordvinst. (MAR)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 36 802 (51 327) kSEK

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 5 017 (5 710) kSEK

Resultat före skatt uppgick till 3 306 (3 087) kSEK

Resultat per aktie 0,05 (0,19) SEK (*Hela årets skatt bokas i Q4)

Ackumulerat 2024

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 156 807 (163 015) kSEK

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 21 590 (12 747) kSEK

Resultat före skatt uppgick till 13 768 (3 132) kSEK

Resultat per aktie 0,85 (0,19) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

• Inga händelser att rapportera.

EFTER PERIODEN

• Inga händelser att rapportera.





VD-kommentar

VI AVSLUTAR 2024 MED STARK LÖNSAMHET OCH SUMMERAR ETT HELÅR MED REKORDVINST.

Det senaste året har vi haft ett stort fokus på att öka vår lönsamhet. När vi nu gör bokslut för 2024 levererar vi en EBIDTA som är upp 70% mot föregående år och en EBITDA-marginal på 13%. Vi har mer att ge på tillväxtsidan men är stolta och nöjda med den lönsamhet vi levererat och vi har skapat en bra plattform för framtida tillväxt med bra lönsamhet.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 36,8 MSEK, jämfört med 51,3 MSEK under samma period föregående år, ett kvartal som var exceptionellt och därför inte helt representativt för en rättvis jämförelse. Vi har i kvartalet och under helåret haft fokus på att ta bättre affärer och får som ett resultat en stark lönsamhet i de affärer vi tar.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 38% (33%). I kvartalet har vi en bra produkt och geografisk mix kombinerat med en bra eftermarknadsförsäljning. Produkt och geografisk mix är två faktorer som kontinuerligt påverkar vår bruttomarginal vilket ofta resulterar i fluktuationer mellan kvartal. Vi fortsätter att implementera strategiska åtgärder för att gradvis förbättra bruttomarginalen över tid.

EBITDA i kvartalet uppgår till 5,0 MSEK (5,6 MSEK), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 13 % (11%). För helåret 2024 uppgår EBITDA-marginalen till 13% (8%). Vi fortsätter att ha en mycket bra kostnadskontroll och våra kontinuerliga effektiviseringar i produktion ger löpande resultat. Ackumulerat under 2024 uppgår vårt rörelseresultat före avskrivningar till 21,6 MSEK. Vilket på helåret är en stark förbättring mot föregående års 12,7 MSEK.

Kassaflödet i kvartalet var 2,5 MSEK (1,4 MSEK). Vi fortsätter att stärka vår balansräkning och visar att vi kan driva både affär och utveckling långsiktigt. Under året har vi etablerat en skuldfri position, vilket ytterligare stärker vår finansiella stabilitet och handlingsfrihet framåt.

Vi utvärderar kontinuerligt möjligheter till förvärv, både av bolag och produkter, där vi ser potential att stärka vårt erbjudande. Samtidigt driver vi pågående utvecklingsprojekt, vilket ger oss många spännande möjligheter under 2025.

Våra moderna system uppfyller marknadens höga krav och levererar konsekvent både effektivitet och kvalitet. Detta gör det möjligt för våra kommersiella partners att framgångsrikt sälja och marknadsföra systemen på sina marknader. Den underliggande efterfrågan i Nordamerika är stark men timing för installationer var fortsatt en utmaning under kvartalet. Som vi tidigare kommunicerat är affärsutbudet på EMEA-marknaden något utmanande. Vi ser ljusning med stabiliserat ränteläge och behov av uppgraderingar och förnyelse av system drivet av tidigare uppskjutna investeringsbeslut.

Genom effektiviseringar har vi byggt en lönsam och välfungerande organisation som kan hantera svängningar i efterfrågan och ändå leverera god lönsamhet. Med de växande kraven på flexibilitet och korta ledtider har vi lyckats skapa nya affärsmöjligheter tack vare vår flexibilitet och agila produktion.

Vi har mycket att se fram emot i 2025.

Mattias Leire

VD Arcoma AB (publ)





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, VD, mattias.leire@arcoma.se, 0766-66 54 88

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 13/2 2025 kl. 08.30

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/



Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 13/2 2025 kl. 08.30.





Bilagor