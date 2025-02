INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES

Bruxelles, 13 février 2025, 17h45

NEXTENSA: RÉSULTATS ANNUELS 2024

DES CHOIX AUDACIEUX VERS UN IMMOBILIER PÉRENNE

2024 est l’année où la stratégie d’investissement durable de Nextensa commence à être effectivement mise en œuvre.



Proximus

Cela se traduit par le choix de Proximus d’établir son siège sur le site de Tour & Taxis (37.000 m²), où la mixité des fonctions et de projets de construction innovants, associant une architecture de haute qualité et haut de gamme, répondent aux exigences actuelles de durabilité d’une entreprise moderne.

La décision de Proximus de déménager son « Campus Bruxelles » à Tour & Taxis s’inscrit dans le cadre de l’appel d’offres lancé à la fin de l’été 2024 pour la recherche d’un nouveau siège bruxellois. La signature est attendue pour la fin du premier trimestre 2025



The Bel Towers

Nextensa poursuivra également sa démarche de développement durable en acquérant un emplacement de choix à proximité de la gare de Bruxelles-Nord. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre de 2025.

Les emblématiques tours de Proximus, qui seront rebaptisées The Bel Towers, recevront une nouvelle affectation mixte et seront autant que possible recyclées dans un nouveau projet exceptionnel qui contribuera à façonner la croissance de Nextensa.



La vente des deux Shoppingcenters Knauf Luxemburg

Le 13 février 2025, les deux centres commerciaux Knauf (Knauf Pommerloch et Knauf Schmiede) ont été vendus au groupe Wereldhave pour un montant total de 165,75 millions d’euros. Souhaitant renforcer son positionnement en tant que développeurinvestisseur mixte de projets durables dans les centres-villes, Nextensa a jugé ces centres commerciaux de moins en moins stratégiques pour le groupe. En outre, cette opération réduit considérablement la position d’endettement net de Nextensa, lui permettant ainsi de se consacrer pleinement à de nouveaux projets. Une partie du prix de vente sera payée en actions de Wereldhave Netherlands, qui seront toutefois rapidement placées par le biais d’un Accelerated Book Building avec des investisseurs tiers. Nextensa vend ces centres commerciaux à un rendement moyen de 7,60 %, un niveau conforme au marché, mais entraîne une moins-value par rapport à la juste valeur de 29 millions d’euros. Cette opération a donc un impact négatif direct sur le résultat net, (inclus dans la ligne « réévaluation des immeubles de placement »).



Programme de désinvestissement

En 2024, un bénéfice de 3,5 millions d’euros a été réalisé sur la vente de l’immeuble commercial de Foetz (9 millions de valeur de vente), de l’immeuble de bureaux Hygge (Luxembourg CBD) (23 millions de valeur de vente) et du parc commercial Brixton business park (Zaventem, Belgique) (43 millions de valeur de vente), vendu à 5 investisseurs différents à un rendement d’environ 6,15 %.



Gestion financière

Nextensa réalise un chiffre d’affaires locatif en hausse (+1,7 M€) en 2024 par rapport à 2023, soit une croissance des loyers à périmètre constant de +4,7 %, malgré la vente de plusieurs immeubles de placement. Par ailleurs, les coûts immobiliers diminuent de 1,5 M€, grâce à des taux d’occupation plus élevé.

“Le choix fait il y a trois ans et demi de passer radicalement à un modèle hybride de développeurinvestisseur tourné vers l’avenir et se concentrant sur des projets à usage mixte dans des environnements principalement urbains s’avère être le bon.” (Michel Van Geyte, CEO Nextensa)













Pour plus d’informations

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

À propos de Nextensa

Nextensa NV est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (43 %), la Belgique (42 %) et l’Autriche (15 %) ; sa valeur totale au 31/12/2024 était d’environ 1,2 milliard.



En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350.000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier à usage mixte combinant la revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), Nextensa collabore en partenariat sur une vaste extension urbaine de plus de 400.000 m² intégrant des bureaux, des commerces et des logements.



La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 428,5 millions d’euros (valeur 31/12/2024).

Pièce jointe