Brussel, 13 februari 2025, 17u45

NEXTENSA: JAARRESULTATEN 2024

GEDURFDE KEUZES NAAR FUTURE-PROOF VASTGOED

2024 is het jaar waarin de duurzame investeringsstrategie van Nextensa zich effectief begint te realiseren.



Proximus

Dit vertaalt zich in de keuze van Proximus om haar hoofdkwartier te vestigen op de Tour & Taxis-site (37.000 m²), waar de mix van functies en innovatieve bouwprojecten met kwalitatieve, hoogstaande architectuur voldoet aan de huidige duurzaamheidsvereisten van een modern bedrijf.

De beslissing van Proximus om haar “Campus Brussel” te verhuizen naar Tour & Taxis kadert binnen de ‘request for proposal’ die eind zomer 2024 werd gelanceerd in haar zoektocht naar een nieuwe Brusselse hoofdzetel. De ondertekening wordt verwacht tegen het einde van het eerste kwartaal van 2025.



The Bel Towers

Nextensa zal eveneens zijn duurzaamheidstraject verder zettendoor een toplocatie te verwerven naast het Brussel Noordstation. De transactie wordt verwacht gefinaliseerd te worden tegen het einde van het eerste kwartaal van 2025.

De iconische Proximus-torens, die zullen worden omgedoopt tot The Bel Towers, krijgen een nieuwe, gemengde bestemming en zullen maximaal worden gerecycleerd tot een uitmuntend nieuw project dat mee de groei van Nextensa vormgeeft.



Verkoop van Knauf Shoppingcenters Luxemburg

Op 13 februari 2025 werden beide Knauf Shoppingcenters (Knauf Pommerloch & Knauf Schmiede) verkocht aan de groep Wereldhave voor een totaalbedrag van € 165,75 M. Doordat Nextensa zich steeds meer wenst te profileren als een gemengde ontwikkelaar/ investeerder van binnenstedelijke, duurzame projecten, werden deze shoppingcentra steeds minder strategisch voor de groep.

Bovendien wordt zo de netto schuldpositie van Nextensa stevig afgebouwd, zodat volop ingezet kan worden op nieuwe projecten. Een deel van de verkoopprijs wordt betaald in aandelen van Wereldhave N.V., die evenwel doorgeplaatst zullen worden bij derde investeerders. Nextensa verkoopt deze Shoppingcenters aan een gemiddeld verkoopsyield van 7,60%, wat marktconform is maar wat een minwaarde ten opzichte van de reële waarde van € 29 M betekent en dus ook een rechtstreeks negatief effect heeft op het netto resultaat (vervat in de lijn “herwaardering van vastgoedbeleggingen”).



Desinvesteringsprogramma

In de loop van 2024 werd er een winst gerealiseerd van € 3,5 M op de verkoop van het retail gebouw in Foetz (€ 9 M verkoopwaarde), kantoorgebouw Hygge (Luxemburg CBD) (€ 23 M verkoopwaarde) en het retailpark Brixton business park (Zaventem, België) (€ 43 M verkoopwaarde) dat werd verkocht aan 5 verschillende investeerders aan een rendement rond de 6,15%.



Financieel beheer

Door de verkoop van de Knaufs zal de financiële graag onder de 40% zakken. Dit versterkt de balans van Nextensa om de toekomstige ontwikkelingsprojecten te dragen. Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om over dit boekjaar geen dividend uit te keren.

“De keuze van 3.5 jaar geleden om radicaal te veranderen naar een hybride model van toekomstgerichte ontwikkelaar / investeerder die zich richt op gemengde projecten in voornamelijk stedelijke omgevingen blijkt de juiste te zijn.” (Michel Van Geyte, CEO Nextensa)









Voor meer informatie

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa NV | 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

Over Nextensa

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (43%), België (42%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/12/2024 ca € 1,2 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 428,5 M (waarde 31/12/2024).

Bijlage