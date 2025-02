Exploration Midland annonce l’octroi d’options

MONTRÉAL, 13 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSXV : MD), annonce qu’elle a octroyé des options à ses employés, administrateurs et dirigeants leur permettant d’acquérir un total de 800 000 actions ordinaires au prix de 0,33 $ l’action, pour une période de 10 ans. Ces options ont été octroyées aux termes du régime d’options d’achat d’actions (le « Régime ») de Midland. En tenant compte de cet octroi, il y a 7 060 000 options d’achat d’action en circulation.

Modifications au Régime

Le 5 décembre 2024, la société a modifié son Régime dans le but d’augmenter de 8 200 000 à 9 300 000 le nombre d’actions pouvant être émises aux termes du Régime et cette modification est assujettie à l’approbation de la Bourse. Le Régime est un régime d’options d’achat d’actions « à nombre fixe » dans le cadre duquel le nombre d’actions qui peuvent être émises à la suite de l’exercice d’options d’achat d’actions est un nombre fixe, jusqu’à concurrence de 10 % des actions émises de Midland à la date de la modification du Régime.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Corporation aurifère Barrick, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.