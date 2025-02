Communiqué sur le chiffre d’affaires 2024

AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 277,6 M€ (-3,2%) EN 2024, ADVINI AFFICHE SA RESILIENCE

CA Net 2023 2024 Evolution Norme IFRS (Millions €) S1 S2 Année S1 S2 Année 24/23 (%) Vins 137,2 143,9 281,1 134,8 137,8 272,6 -3,0% Services * 3,0 2,7 5,7 2,7 2,2 4,9 -13,9% Chiffre d'Affaires 140,2 146,6 286,8 137,5 140,1 277,6 -3,2%

* Dont impact de la cession des Impressions de l'Enclos sur le deuxième semestre : 0,7 M€

UN CONTEXTE DU MARCHE DU VIN TENDU EN 2024

Sur le périmètre des vins commercialisés par AdVini, le marché de la Grande Distribution française affiche un retrait significatif tant en volume (-4,9%) qu’en valeur (-3,4%). La restauration suit la même tendance. L’export fléchit légèrement en valeur (-1%), particulièrement sur les vins de Bordeaux (-8,4%) et sur bon nombre de zones clés comme le Royaume-Uni (-5,8%), l’Europe du Nord (-4,7%), l’ Asie / Océanie (-9,7%) et particulièrement la Chine qui poursuit sa baisse pour la 4ème année consécutive (-18,5%). Le Canada est atone (+1%), alors que seuls les USA progressent de +15%, en partie en anticipation des risques de taxes douanières sur 2025.

Dans cet environnement, Advini affiche un retrait global de son activté de -3,2%, avec toutefois un fort contraste selon les réseaux de vente :

La Grande Distribution (-7,6%) et l’EDMP en France et à l’export (-20,9%) sont en fort repli suite au choix d’AdVini de ne pas suivre les demandes excessives de baisse de prix et de promotions exigées par cette clientèle.

En revanche AdVini affiche une performance largement supérieure au marché sur de nombreux pays comme au Canada (+10%), où AdVini conforte sa position de leader français, aux USA +26% ou en Asie (+10%). Et plus généralement à l’export (+6%) hors EDMP.

Cette croissance est portée d’une part par l’Afrique du Sud (+13,2% à taux de change constant), et d’autre part grâce à ses marques Maisons de vin comme Laroche (+14%), Champy (+20%), Ogier (+10%) ou l’Oratoire des Papes (+5%).





PERSPECTIVES 2025

Le contexte géopolitique très mouvant en ce début d’année ainsi que la tendance baissière de la consommation sur les vins rouges engagent à la prudence quant aux perspectives d’activité. Pour autant AdVini poursuivra ses efforts et ses investissements commerciaux et marketing pour assurer, comme en 2024, la progression de ses marques les plus fortes sur les marchés prioritaires et valorisés.

Prochaine publication : le communiqué sur les résultats annuels 2024 sera publié le 2 avril 2025 (après bourse)

A PROPOS D’ADVINI

Fondé en 1872, AdVini est un groupe viticole international, porté par une âme familiale, un actionnariat visionnaire et humaniste et un formidable esprit d’entreprendre. Ainsi, depuis plus de 150 ans, AdVini embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, acteur et expert de la supply-chain et distributeur dans le monde entier, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec ses partenaires et en révélant la mosaïque des terroirs et des histoires qui la compose.

Profondément enraciné au cœur du vignoble en France et en Afrique du Sud, AdVini cultive l’autonomie de ses maisons, fédérées autour d’une raison d’être commune : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »

Résolument engagé pour la durabilité de ses activités, AdVini s’évertue au quotidien à réduire l’impact environnemental de ses activités : tant à la vigne, où elle mène la transition agroécologique de ses vignobles, qu’au sein de ses sites de production, où sont pilotés étroitement consommation d‘eau, performance énergétique et éco-conception de ses vins.

