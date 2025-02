Coop Pank AS 2025. aasta jaanuari tulemused

Coop Panga 2025. aasta jaanuari majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas jaanuaris 1 900 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv langes 700 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 209 500-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 98 800-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 13%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas jaanuaris 40 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,93 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 24 miljonit ja eraklientide hoiused kasvasid 3 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 13 miljonit eurot. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 11%.

Panga laenuportfell kasvas jaanuaris 9 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 1,78 miljardi euroni. Kodulaenude portfell kavas 8 miljonit eurot ja ärilaenud kasvasid 2 miljonit eurot, liising portfell kasvas 0,1 miljonit eurot ja tarbimisfinantseerimine kahanes 0,3 miljonit eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 18%.

Jaanuaris tehti laenude allahindluseid 0,1 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kahanenud 5% ja tegevuskulud kasvanud 4%.

Pank teenis jaanuaris 2,7 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 8% vähem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli jaanuaris 15,2%, kulu-tulu suhe 49%.





Coop Panga juhatuse liikme ja finantsjuhi Paavo Truu kommentaar:

„Käesolev aasta algas Coop Panga jaoks korraliku kasumiga: 2,7 miljonit eurot. Selle aluseks on muu hulgas eelmise aasta lõpus näidatud väga hea ärimahtude kasv, mis ka jaanuari tulusid kasvatas.

Näeme, et ka üleüldiselt on 2025. aasta alguses majandus elavnenud ja seda nii eraisikute kui ärikliendi segmendis. Samas autoliisingu turg on pärast automaksust tingitud eelmise aasta tormilist lõppu veel endiselt väga vaikne. Usume, et see vaikus kestab vähemalt eraisikute seas ka järgnevatel kuudel ja ennustame liisinguturu aktiivsuse kasvu hiljemalt teiseks poolaastaks.

Turu üldist elavnemist toetab jätkuv intressimäärade langus – Euroopa Keskpank langetas jaanuaris intressimäära 0,25 protsendipunkti võrra ja ilmselt langevad baasintressid ka edaspidi. Üheltpoolt muudab see laenuraha odavamaks, kuid teiselt alandab ka tähtajaliste hoiuste intressi kohalikul turul.

Jaanuari lõpus laiendas Coop Pank oma era- ja äriklientidele mõeldud toodete valikut mugava ja keskkonnasõbraliku virtuaalkaardiga, mida pakuvad Eestis vaid üksikud universaalpangad. Virtuaalkaardi kasutamine võimaldab loobuda tavapärasest plastikkaardist, selle aktiveerimine on lihtne ja kiire ning kaart on koheselt kasutamiseks valmis. Lisades virtuaalkaardi nutiseadme Walletisse, saab sellega maksta kõikjal, kus on viipemakse märk või Walleti logo.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 209 500 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

