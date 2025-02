HUHTAMÄKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2025 KLO 8.30



Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2024: Vakaa vuosi asteittain parantuneessa markkinassa

Q4 2024 lyhyesti

Liikevaihto kasvoi 2 % 1 059 milj. euroon (1 033 milj. euroa)

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 3 %

Raportoitu liikevoitto 95 milj. euroa (146 milj. euroa); oikaistu liikevoitto oli 110 milj. euroa (108 milj. euroa)

Raportoitu osakekohtainen tulos 0,61 euroa (0,83 euroa); oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,68 euroa)

Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -2 milj. euroa ja liikevoittoon -0 milj. euroa





Q1-Q4 2024 lyhyesti

Liikevaihto laski 1 % 4 126 milj. euroon (4 169 milj. euroa)

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -0 %

Raportoitu liikevoitto 372 milj. euroa (381 milj. euroa); oikaistu liikevoitto oli 417 milj. euroa (393 milj. euroa)

Raportoitu osakekohtainen tulos 2,14 euroa (1,97 euroa); oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,48 euroa (2,32 euroa)

Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -37 milj. euroa ja liikevoittoon -4 milj. euroa

Investoinnit olivat 248 milj. euroa (319 milj. euroa)

Vapaa rahavirta oli 216 milj. euroa (321 milj. euroa)

Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,10 euroa (1,05 euroa) osakkeelta

Avainluvut

milj. euroa Q4 2024 Q4 2023 Muutos 2024 2023 Muutos Liikevaihto 1 058,7 1 032,9 2 % 4 126,3 4 168,9 -1 % Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 3 % -3 % -0 % -2 % Oikaistu käyttökate1 163,7 159,5 3 % 622,2 590,1 5 % Prosentti1 15,5 % 15,4 % 15,1 % 14,2 % Käyttökate 151,4 205,7 -26 % 595,6 621,2 -4 % Oikaistu liikevoitto2 110,3 107,5 3 % 416,9 392,6 6 % Prosentti2 10,4 % 10,4 % 10,1 % 9,4 % Liikevoitto 95,0 146,0 -35 % 372,3 380,9 -2 % Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,68 0,68 -1 % 2,48 2,32 7 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,61 0,83 -27 % 2,14 1,97 8 % Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2 12,1 % 11,2 % Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3 13,4 % 13,2 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 10,8 % 10,9 % Oman pääoman tuotto (ROE) 11,6 % 11,8 % Investoinnit 113,8 114,8 -1 % 247,9 318,7 -22 % Vapaa rahavirta 55,6 128,4 -57 % 215,8 321,4 -33 % 1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -12,2 46,2 -26,5 31,1 2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -15,3 38,5 -44,7 -11,7 3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -7,1 16,0 -35,1 -35,9

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut ja yrityshankintoihin liittyvät erät (liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot, yrityskauppoihin liittyvät palkkiot, merkittävät kauppahinnan allokaatiot varastoihin ja merkittävät kauppahinnan allokaatioiden poistot aineettomista hyödykkeistä sekä muutokset ehdollisessa kauppahinnassa) sekä merkittävät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot, käyttöönottomenot isoissa projekteissa jossa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa, viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut sekä poikkeukselliset verot.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.





Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2024 oli Huhtamäelle vakaa ja sitä leimasivat niin parantunut työturvallisuus kuin vahvistunut kannattavuus. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kysyntä oli monilla markkinoilla vaimeaa. Toisella puoliskolla kysyntä elpyi asteittain, mutta eroja esiintyi niin tuotekategorioittain kuin maantieteellisestikin. Kysyntä kasvoi valmiiksi pakatuissa tuotteissa, erityisesti kananmunapakkausten osalta. Myös joustopakkausten kysyntä kasvoi, joskin kysynnän vaihtelu oli suurta. Noutoruoan myyntimäärät pysyivät alhaisina erityisesti kahvilaketjujen osalta inflaation ja kohonneiden markkinahintojen vaikuttaessa yhä kysyntään. Tarjoilupakkausmarkkina on kehittynyt myönteisemmin Pohjois-Amerikassa muihin alueisiin verrattuna. Lähi-Idän sodan jatkuminen vaikutti yhä kansainvälisiin brändeihin osassa Lähi-Idän ja Aasian markkinoita.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä vertailukelpoinen liikevaihto nousi 3 %. Myyntimäärät kasvoivat asiakkaiden myyntikampanjoiden tukiessa kasvua. Kannattavuus vahvistui oikaistun liikevoittomarginaalin yltäessä 10,4 %:iin ja oikaistu liikevoitto kasvoi 3 %:lla 110 miljoonaan euroon.

Koko vuoden vertailukelpoinen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Raaka-aineiden hintojen lasku painoi myyntihintoja, samalla kun myyntimäärät kasvoivat hieman. Vaikka liikevaihdon kasvu oli vaimeaa, kasvoi oikaistu liikevoitto 6 % liikevoittomarginaalin noustessa 10,1 %:iin. Vapaa rahavirta oli 216 miljoonaa euroa. Vapaata rahavirtaa tukivat tuloskasvu ja investointien vähentyminen, vaikka investoimmekin edelleen kannattavaan ydinliiketoimintaamme. Lisäksi vertailukauden vapaa rahavirta sai tukea käyttöpääoman merkittävästä laskusta.

Edistyimme vuoden aikana strategisissa painopistealueissamme. Pääpaino oli kilpailukyvyn parantamisessa tärkeimpien toimenpiteidemme liittyessä 100 miljoonan euron tehostamisohjelmaamme. Ohjelma tuki tuloskuntoamme koko vuoden ajan, ja saavutimme noin 76 miljoonan euron säästöt. Ohjelman alkuvaiheessa tekemämme toimenpiteet tukivat suunniteltujen säästöjen saavuttamista nopeutetussa tahdissa. Säästötoimenpiteet olivat keskeisessä roolissa kustannusinflaation vaikutuksen kompensoimisessa. Odotamme saavuttavamme tavoitellut 100 miljoonan euron säästöt ja saattavamme tehostamisohjelman päätökseen alkuperäistä aikataulua nopeammin. Ohjelman kokonaiskustannusten odotetaan jäävän alkuperäistä arviota alhaisemmiksi.

Kilpailukykyyn keskittymisen ohella olemme jatkaneet investointeja innovaatioihin. Olemme tuoneet markkinoille uusia, vähemmän muovipinnoitetta sisältäviä kartonkiratkaisuja. Lisäksi olemme lanseeranneet uusia muovia korvaavia kartonkipohjaisia päivittäistavaratuotepakkauksia esimerkiksi jäätelölle. Lisäksi kasvatimme kierrätettävien joustopakkausten tuotantoa. Nämä innovaatiot tukevat toimintaamme kestävän kehityksen saralla. Olemme myös edistyneet muissa kestävän kehityksen tavoitteissamme esimerkiksi lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä tuotannossamme. Kestävä kehitys pysyy keskeisenä tavoitteenamme myös tulevaisuudessa.

Olemme myös vahvistaneet tasettamme. Nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen oli vuoden lopussa tavoittelemamme vaihteluvälin 2-3x alalaidassa mahdollistaen orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun. Myönteisen taloudellisen kehityksemme perusteella hallitus ehdottaa osinkoa 1,10 euroa osakkeelta. Jos ehdotus hyväksytään, merkitsisi se 16. peräkkäistä osingon kasvuvuotta korostaen liiketoimintamme pitkäaikaista menestystä. Huhtamäellä on vahva perusta taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja strategisten painopisteiden toteuttamiseksi.

Olen innoissani uudesta tehtävästäni Huhtamäen toimitusjohtajana. Tunnen yhtiön hyvin ja olen aina arvostanut sen kykyä innovoida, kehittyä ja saavuttaa maailmanluokan taloudellisia ja operatiivisia tuloksia. Olen iloinen yhtiön myönteisestä kehityksestä vuonna 2024 ja olen sitoutunut yhtiön suorituskyvyn parantamiseen entisestään. Tämä on mahdollista sitoutuneiden ja omistautuneiden tiimiemme ansiosta. Haluan kiittää henkilöstöämme, asiakkaitamme, toimittajiamme ja muita sidosryhmiämme yhteistyöstä ja luottamuksesta.

Ralf K. Wunderlich

Toimitusjohtaja





Tuloskehitys Q4 2024

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q4 2024 Q4 2023 Muutos Foodservice Europe-Asia-Oceania 249,2 250,2 -0 % North America 386,5 378,1 2 % Flexible Packaging 327,5 319,8 2 % Fiber Packaging 98,5 88,8 11 % Sisäisen myynnin eliminointi -3,0 -4,1 Konserni 1 058,7 1 032,9 2 %



Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Foodservice Europe-Asia-Oceania -1 % -7 % -6 % -5 % -5 % North America 2 % 3 % -2 % -3 % 4 % Flexible Packaging 5 % -0 % 2 % -1 % -9 % Fiber Packaging 12 % 8 % 3 % 1 % 2 % Konserni 3 % -0 % -1 % -2 % -3 %

Konsernin liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 1 059 milj. euroa (1 033 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 3 %, kun myyntimäärät kasvoivat. Kysyntä vahvistui, ja sitä tukivat asiakkaiden myyntikampanjat. Inflaation vaikutus kysyntään oli edelleen negatiivinen, mutta vaikutus väheni asteittain palkkojen nousun myötä. Samalla eräiden kansainvälisten brändien boikotit osalla markkinoista vaikuttivat edelleen negatiivisesti kysyntään. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -0 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -2 milj. euroa (-44 milj. euroa) vuoden 2023 valuuttakursseihin verrattuna.



Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät milj. euroa Q4 2024 Q4 2023 Muutos Q4 2024 Q4 2023 Foodservice Europe-Asia-Oceania 24,7 25,0 -1 % -2,9 -7,8 North America 52,9 54,1 -2 % -1,6 - Flexible Packaging 27,4 26,0 5 % -7,4 48,2 Fiber Packaging 15,0 9,7 55 % -0,5 -0,7 Muut toiminnot -9,7 -7,2 -2,8 -1,1 Konserni 110,3 107,5 3 % -15,3 38,5



Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Foodservice Europe-Asia-Oceania 9,9 % 8,5 % 9,2 % 9,1 % 10,0 % North America 13,7 % 13,8 % 14,3 % 13,9 % 14,3 % Flexible Packaging 8,4 % 7,3 % 6,4 % 6,4 % 8,1 % Fiber Packaging 15,2 % 9,2 % 12,9 % 10,1 % 10,9 % Konserni 10,4 % 10,0 % 10,2 % 9,8 % 10,4 %

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 110 milj. euroon (108 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 95 milj. euroa (146 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto kasvoi yhtiön tehostamistoimenpiteiden sekä kasvaneiden myyntimäärien tuella. Toisaalta nousseet työvoima-, kuljetus- ja energiakustannukset vaikuttivat liikevoittoon negatiivisesti. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali pysyi muuttumattomana ja oli 10,4 % (10,4 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -0 milj. euroa (-5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -15,3 milj. euroa (38,5 milj. euroa), sisältäen toiminnan tehostamiseen liittyviä kuluja.



Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q4 2024 Q4 2023 Oikaistu liikevoitto 110,3 107,5 Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,0 -0,1 Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -9,6 28,0 PPA poistot -2,2 -2,2 Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -1,4 0,0 Prahan tehtaan sulkemiseen liittyvä kulu - 13,5 Tappiot omaisuusvahingoista -0,5 -0,1 Käyttöönottomenot isoissa projekteissa jossa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa -1,6 -0,6 Liikevoitto 95,0 146,0



Nettorahoituskulut olivat 19 milj. euroa (18 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Verokulut olivat 11 milj. euroa (29 milj. euroa). Verokulun lasku johtui vertailukauden poikkeuksellisen suuresta kirjanpitovaluutan uudelleenarvostukseen liittyvästä laskennallisen verovelan muutoksesta Turkissa. Vuosineljänneksen voitto oli 65 milj. euroa (99 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,68 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,61 euroa (0,83 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvan oikaistun voiton perusteella. Oikaistu voitto emoyhtiön omistajille ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -7,1 milj. euroa (16,0 milj. euroa).



Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q4 2024 Q4 2023 Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 70,8 71,2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -15,3 38,5 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin -0,1 -0,9 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, verot 8,2 -13,0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät määräysvallattomille omistajille 0,0 -8,6 Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 63,7 87,2



Tuloskehitys 2024

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa 2024 2023 Muutos Foodservice Europe-Asia-Oceania 989,6 1 037,2 -5 % North America 1 460,1 1 457,9 0 % Flexible Packaging 1 322,5 1 341,0 -1 % Fiber Packaging 363,2 343,1 6 % Sisäisen myynnin eliminointi -9,1 -10,3 Konserni 4 126,3 4 168,9 -1 %



Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

2024 2023 2022 Foodservice Europe-Asia-Oceania -5 % 2 % 18 % North America 0 % 2 % 14 % Flexible Packaging 1 % -9 % 14 % Fiber Packaging 6 % 7 % 15 % Konserni -0 % -2 % 15 %



Konsernin liikevaihto laski 1 % ja oli 4 126 milj. euroa (4 169 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailu-kelpoinen kasvu oli -0 %. Kysyntä parani vuoden toisella puoliskolla vaisumman ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen. Inflaatio ja eräiden kansainvälisten brändien boikotit osalla markkinoista vaikuttivat negatiivisesti kysyntään. Liikevaihtoa painoi muutokset valuuttakursseissa ja alhaisemmat myyntihinnat, kun taas myyntimäärät kasvoivat hieman edellisvuoden tasolta. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -2 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -37 milj. euroa (-153 milj. euroa) vuoden 2023 valuuttakursseihin verrattuna.



Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät milj. euroa 2024 2023 Muutos 2024 2023 Foodservice Europe-Asia-Oceania 91,0 98,0 -7 % -15,1 -9,9 North America 203,4 187,9 8 % -7,6 -0,0 Flexible Packaging 94,2 88,0 7 % -16,6 5,8 Fiber Packaging 43,5 39,6 10 % -2,2 -6,2 Muut toiminnot -15,2 -20,9 -3,2 -1,4 Konserni 416,9 392,6 6 % -44,7 -11,7



Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

2024 2023 2022 Foodservice Europe-Asia-Oceania 9,2 % 9,4 % 9,5 % North America 13,9 % 12,9 % 11,7 % Flexible Packaging 7,1 % 6,6 % 6,3 % Fiber Packaging 12,0 % 11,6 % 11,0 % Konserni 10,1 % 9,4 % 8,8 %



Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 417 milj. euroon (393 milj. euroa), ja raportoitu liikevoitto oli 372 milj. euroa (381 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto kasvoi 6 % yhtiön tehostamistoimenpiteiden sekä laskeneiden raaka-aine- ja energiakustannusten tukemana. Alemmat myyntihinnat ja kohonneet työvoimakustannukset puolestaan vaikuttivat kannattavuuteen negatiivisesti. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali nousi ja oli 10,1 % (9,4 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -4 milj. euroa (-15 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -44,7 milj. euroa (-11,7 milj. euroa) sisältäen toiminnan tehostamiseen liittyviä kuluja ja positiivisen vaikutuksen kiinteistöjen myymisestä Kiinassa ja Intiassa.



Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa 2024 2023 Oikaistu liikevoitto 416,9 392,6 Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -1,1 -0,5 Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -25,1 17,3 PPA poistot -8,8 -8,9 Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -2,0 -0,2 Prahan tehtaan sulkemiseen liittyvä kulu - -18,8 Tappiot omaisuusvahingoista -1,5 -0,1 Käyttöönottomenot isoissa projekteissa jossa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa -6,1 -0,6 Liikevoitto 372,3 380,9



Nettorahoituskulut olivat 72 milj. euroa (69 milj. euroa). Verokulut olivat 69 milj. euroa (87 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 23 % (28 %). Veroasteen lasku johtui vertailukauden poikkeuksellisen suuresta kirjanpitovaluutan uudelleenarvostukseen liittyvästä laskennallisen verovelan muutoksesta Turkissa. Katsauskauden voitto oli 232 milj. euroa (225 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,48 euroa (2,32 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 2,14 euroa (1,97 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvan oikaistun voiton perusteella. Oikaistu voitto emoyhtiön omistajille ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -35,1 milj. euroa (-35,9 milj. euroa).



Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa 2024 2023 Tilikauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 259,2 242,3 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -44,7 -11,7 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin -0,4 -0,1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, verot 10,5 -15,5 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät määräysvallattomille omistajille -0,5 -8,6 Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille 224,1 206,3



Näkymät vuodelle 2025

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2025. Konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Osinkoehdotus

Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2024 oli 1 496 miljoonaa euroa (836 milj. euroa). Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,10 euroa (1,05 euroa) osakkeelta.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2025

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.4.2025 klo 11.00 Scandic Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 18 000 ammattilaistamme työskentelee 36 maassa ja 101 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2024 Huhtamäen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.

