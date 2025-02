Huhtamäki nimittää Sara Engberin Fiber Packaging -liiketoimintasegmentin johtajaksi

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2025 KLO 08.35

Sara Engber (56) on nimitetty Huhtamäen Fiber Packaging -liiketoimintasegmentin johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän raportoi toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlichille toimipaikkanaan Espoo.

Nimitys seuraa yhtiön päätöstä eriyttää Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentti kahdeksi liiketoimintasegmentiksi: Fiber Packaging ja Foodservice Europe-Asia-Oceania.

Sara Engber on työskennellyt Huhtamäellä vuodesta 2009 alkaen useissa eri tehtävissä, viimeisimpänä tehtävänään Senior Vice President, Operations, North America. Fredrik Davidsson jatkaa konsernin johtoryhmän jäsenenä Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin johtajana. Molemmat muutokset astuvat voimaan viimeistään 1.4.2025.

"Olen erittäin iloinen voidessani toivottaa Sara Engberin tervetulleeksi konsernin johtoryhmään. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus sekä syvällinen osaaminen kuitupakkauksista. Saralla on keskeinen rooli strategisten painopisteidemme eteenpäin viemisessä", sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlich.

Muutoksen jälkeen konsernin johtoryhmässä ovat:

Ralf K. Wunderlich (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Salla Ahonen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja;

Fredrik Davidsson, johtaja, Foodservice Europe-Asia-Oceania;

Sara Engber, johtaja, Fiber Packaging (viimeistään 1.4.2025 alkaen);

Thomas Geust, talousjohtaja;

Axel Glade, johtaja, Flexible Packaging (viimeistään 1.1.2026 alkaen);

Ann O’Hara, johtaja, North America;

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja;

Johan Rabe, johtaja, digitalisaatio ja prosessitehokkuus;

Ingolf Thom, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja; ja

Wilhelm Wolff, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys

Lisätietoja:

Ralf K. Wunderlich, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7058



HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä



Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 18 000 ammattilaistamme työskentelee 36 maassa ja 101 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2024 Huhtamäen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.

Liitteet