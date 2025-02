Huhtamaki eriyttää Fiber Foodservice -liiketoiminnan kahdeksi erilliseksi segmentiksi: Fiber Packaging ja Foodservice Europe-Asia-Oceania

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.2.2025 KLO 08.35



Huhtamäki jakaa Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin kahdeksi erilliseksi liiketoimintasegmentiksi: Fiber Packaging ja Foodservice Europe-Asia-Oceania. Muutos astuu voimaan viimeistään 1.4.2025.

"Eriytämme Fiber Foodservice -liiketoimintamme kahdeksi liiketoimintasegmentiksi palvellaksemme asiakkaitamme tehokkaammin. Tuemme tällä strategisella muutoksella kannattavaa kasvuamme vahvistamalla liiketoimintojamme ja nopeuttamalla päätöksentekoa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Muutos edistää tavoitettamme olla vastuullisten pakkausratkaisuiden ykkösvalinta", sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlich.

Liiketoimintasegmentit yhdistettiin vuonna 2020. Ulkoisessa raportoinnissa liiketoiminnat on raportoitu erikseen, eikä muutoksella ole vaikutusta ulkoiseen raportointiin. Liiketoimintojen yhdistämisellä on saavutettu tavoitellut synergiat ja luotu edellytykset kasvuun lupaavilla markkinoilla.

"Keskittymällä jälleen omiin osaamisalueisiinsa molemmat segmentit voivat edistää innovaatioitaan tehokkaammin. Segmentit jatkavat tiivistä yhteistyötä tuotekehityksessä muun muassa sileiden muotoon puristettujen kuitutuotteiden osalta. Muutoksella virtaviivaistamme prosessejamme ja selkeytämme vastuualueitamme Huhtamäen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi", sanoo Ralf K. Wunderlich.

Molempien liiketoimintasegmenttien johtajat kuuluvat konsernin johtoryhmään. Sara Engber (56) on nimitetty Fiber Packaging -liiketoimintasegmentin johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Fredrik Davidsson jatkaa konsernin johtoryhmän jäsenenä ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin johtajana.

Liiketoimintojen eriyttäminen saattaa edellyttää mahdollisten lakisääteisten neuvotteluvaatimusten loppuun saattamista.



