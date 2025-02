Nextensa sécurise revenues de l'accord avec Wereldhave N.V.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION NON RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 14 février 2025, 08h00

Nextensa obtient des fonds suite à la vente des centres commerciaux Knauf par placement d'actions Wereldhave N.V.

Nextensa NV/SA (« Nextensa ») annonce la finalisation de la vente de 2.206.838 actions, dans Wereldhave N.V., représentant 5% du capital social de Wereldhave N.V. par le biais d'un placement privé.

Nextensa a reçu ces actions par apport en nature d'une créance, qui a eu lieu le jeudi 13 février, dans le cadre de la vente des centres commerciaux Knauf de Pommerloch et Schmiede, au Grand-Duché de Luxembourg.

Les actions ont été placées auprès d'un large éventail d'investisseurs institutionnels, par le biais d'un processus de construction accélérée du livre d'ordres, à un prix d'offre de €15.40 par action, ce qui a permis de dégager un produit brut d'environ € 33.98 millions.

Nextensa a l'intention d'utiliser le produit de cette vente pour renforcer sa position de liquidité, financer ses acquisitions et développements futurs et réduire son ratio d'endettement.

Les actions de Wereldhave N.V. sont cotées sur le marché réglementé d'Euronext Amsterdam (code ISIN : NL0000289213).

ABN AMRO Bank N.V., en coopération avec ODDO BHF SCA, et BNP Paribas Fortis SA/NV ont agi en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livres conjoints.

Pour plus d’informations



Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa NV/SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d'investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (43%), la Belgique (42%) et l'Autriche (15%) ; sa valeur totale au 31/12/2024 était d'environ 1,3 milliard d'euros.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier à usage mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), Nextensa travaille en partenariat sur une vaste extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 428,5 millions d'euros (valeur 31/12/2024).

