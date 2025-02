Nextensa verzekert opbrengsten van Wereldhave N.V. deal

PERSBERICHT

Brussel, 14 Februari 2025, 8u00

Nextensa stelt middelen veilig na verkoop Knauf winkelcentra door plaatsing aandelen Wereldhave N.V.

Nextensa NV/SA (“Nextensa”) kondigt de succesvolle afronding aan van de verkoop van 2.206.838 aandelen in Wereldhave N.V., die 5% van het kapitaal van Wereldhave N.V. vertegenwoordigen, door middel van een private plaatsing.

Nextensa heeft deze aandelen ontvangen door de inbreng in natura van een vordering, die plaatsvond op donderdag 13 februari, in het kader van de verkoop van de Knauf Shopping Centers in Pommerloch en Schmiede, Groothertogdom Luxemburg.

De aandelen werden geplaatst bij een brede basis van institutionele beleggers, door middel van een versneld bookbuilding proces, tegen een prijs van €15.40 per aandeel, resulterend in een bruto-opbrengst van c. .€ 33.98 miljoen.

Nextensa wil de opbrengst van deze verkoop gebruiken om haar liquiditeitspositie te versterken, toekomstige acquisities en ontwikkelingen te financieren en de schuldratio te verlagen.

De aandelen Wereldhave N.V. zijn genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam (ISIN code: NL0000289213).

ABN AMRO Bank N.V., in samenwerking met ODDO BHF SCA, en BNP Paribas Fortis SA/NV traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners.

Voor meer informatie

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa NV/SA | 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

About Nextensa

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en – ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (43%), België (42%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/12/2024 ca € 1,2 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 428,5 M (waarde 31/12/2024).

