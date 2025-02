Aspo Oyj

Pörssitiedote

17.2.2025 klo 08:15

Aspo Oyj perustaa uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän avainhenkilöille ja maksaa osan lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmästä osakkeina

Aspo Oyj:n 14.5.2024 järjestämässä pääomamarkkinapäivässä julkaistun portfoliovision toteuttamisen tukemiseksi yhtiön hallitus on päättänyt muuttaa vuodesta 2025 alkaen avainhenkilöiden palkitsemisen rakennetta sekä pitkän että lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmien osalta.

Hallitus on päättänyt uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa, tavoitteita ja pitkän aikavälin etua sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Uusi pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2025–2027 on yksi ansaintajakso, joka kattaa tilikaudet 2025–2027.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Aspon osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Aspon osakkeen kokonaistuotto sekä yhtiön vastuullisuustavoitteet. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Järjestelmästä maksettavat palkkiot ovat arviolta yhteensä enintään 200 000 kpl Aspo Oyj:n osaketta. Lisäksi palkkioon kuuluu vastaavan arvoinen rahaosuus. Ansaintajakson 2025–2027 kohderyhmään kuuluu yhdeksän avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Aspo Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Ansaintakriteerien täyttyessä ohjelman perusteella maksettavat osakepalkkiot luovutetaan ohjelmassa mukana oleville työntekijöille keväällä 2028.

Lakkautetaan aikaisemmat pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Osana uudistusta hallitus on päättänyt, että aikaisemmin päätetyt pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 2024-2026 ja 2025-2027 lakkautetaan.

Osa lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmästä osakkeina

Lisäksi hallitus päätti, että osa toimitusjohtajan, johtoryhmän ja muiden avainhenkilöiden ansaitsemasta palkkiosta lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmästä 2025 maksetaan Aspo Oyj:n osakkeina. Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu noin 30 avainhenkilöä.

Osakkeina maksettava osuus on arviolta yhteensä enintään 320 000 osaketta (bruttona ennen palkkioihin liittyvien verojen vähentämistä) laskettuna hallituksen päätöstä edeltävällä kurssitasolla ja edellyttäen, että kriteereille asetetut tavoitteet toteutuvat täysimääräisinä. Ansaintakriteerien täyttyessä ohjelman perusteella maksettavat osakepalkkiot luovutetaan ohjelmassa mukana oleville työntekijöille keväällä 2026.

