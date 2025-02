NetBet Casino slår sig sammen med Thunderkick

KØBENHAVN, Danmark, Feb. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark har annonceret en ny aftale med iGaming-virksomheden Thunderkick, som betyder, at deres bibliotek af spændende spil bliver føjet til NetBet Danmarks allerede lange liste over tilgængelige spil.

Som uafhængigt studie har Thunderkick nydt hurtig vækst siden grundlæggelsen i 2012 og har skabt bølger i et overfyldt marked med deres konstante innovation. Det bedste eksempel på dette er nok de mange prisnomineringer som virksomheden har modtaget. Senest blev Thunderkick nomineret til titlen som årets bedste spiludbyder ved Bigwinboard Awards 2023, mens to af deres spil - "Bones & Bounty" og "The Wildos" - også blev nomineret til årets bedste online spilleautomat samt bedste funktion og design ved Casino Beats Awards.

Mens Thunderkick har masser af spændende spil at tilbyde, er Esqueleto Explosivo 2 Reborn, Midas Golden Touch 2 og Pink Elephants 2 blandt de nye flagskibsspil, som NetBet Danmarks spillere vil kunne nyde.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, siger: "Hos NetBet er vi meget selektive med hensyn til, hvem vi samarbejder med, og det betyder, at vi kan hjælpe med at sikre, at vores spillere har adgang til de bedste spil på markedet. Thunderkicks mange nomineringer og priser viser den høje kvalitet af deres spil, hvilket gør dem til en ideel partner, når vi ønsker at udvide vores globale markedsdækning".

NetBet-spillere kan nyde de nye og underholdende Thunderkick-spil, når de besøger NetBet Danmarks hjemmeside.

Om NetBet.com/dk

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillerne adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde spillerne har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne onlinespilmærker.