Évolution de la composition du Conseil d’Administration de Capgemini proposée à l’Assemblée Générale 2025

Paris, le 17 février 2025 – Le Conseil d’Administration de Capgemini SE, réuni le 17 février 2025, a délibéré, sur le rapport du Comité Éthique et Gouvernance, sur l’évolution de sa composition qui sera proposée à la prochaine Assemblée Générale du 7 mai 2025.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale 2025 d’une part le renouvellement du mandat d’administrateur de MM. Patrick Pouyanné et Kurt Sievers et d’autre part la nomination de M. Jean-Marc Chéry en qualité de membre du Conseil d’Administration, pour une durée de quatre ans. Cette proposition répond à l’ambition du Conseil d’enrichir la diversité de ses profils et d'approfondir ses expertises sectorielles.

De nationalité française, M. Jean-Marc Chéry est le dirigeant de STMicroelectronics, un acteur mondial dans l’industrie des semi-conducteurs au cœur de l’Industrie Intelligente, engagé dans la fabrication de technologies durables et proposant à ses clients des solutions innovantes. Il apporterait par ailleurs son expertise en matière de technologie, d’intelligence artificielle, et sa connaissance de l’industrie, particulièrement dans les secteurs de l’automobile et de l’énergie.

Le Conseil d’Administration considère M. Jean-Marc Chéry comme indépendant au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère.

Dans l’hypothèse de l’approbation de ces résolutions par l’Assemblée Générale du 7 mai 2025, la composition du Conseil d’Administration serait ainsi de 15 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires. Il compterait parmi ses membres 83 % d’administrateurs d’indépendants 1, 40 % d’administrateurs ayant des profils internationaux et 42 % de femmes1.

BIOGRAPHIE

M. Jean-Marc Chéry

M. Jean-Marc Chéry est Président du Directoire et Directeur général de STMicroelectronics (ST) depuis mai 2018.

M. Jean-Marc Chéry est diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) de Paris.

Il a débuté sa carrière au sein de l’organisation Qualité du groupe français Matra. En 1986, il rejoint Thomson Semiconducteurs (devenu par la suite ST) où il occupe plusieurs fonctions de direction dans les domaines de la planification des produits et de la production, l’amenant aux fonctions de Directeur général de l’usine de fabrication de tranches de silicium de Tours, puis de celle de Rousset. En 2005, M. Chéry dirige avec succès le programme de restructuration de ST dans le domaine de la fabrication de plaquettes 6 pouces avant de prendre en charge les activités Front-End Manufacturing de ST dans la région Asie-Pacifique. En 2008, il est promu Chief Technology Officer et prend en charge les responsabilités additionnelles de la Production et de la Qualité (2011) et du secteur Produits Numériques (2012). En 2014, il est nommé Chief Operating Officer et responsable des opérations de production et de la technologie pour la Société. En juillet 2017, M. Chéry occupait la fonction de Directeur Général Délégué (Deputy CEO) avec la responsabilité des opérations de production et de la technologie ainsi que des ventes et du marketing.

Il est membre du Conseil d’Administration de Legrand depuis 2021 et préside le Comité des engagements et de la RSE depuis 2023. Il est également membre de France Industrie. M. Chéry préside le Conseil d’Administration de « Global Semiconductor Alliance » (GSA) depuis décembre 2024. Il est également Président du Conseil de chefs d’entreprise France-Malaisie du Medef International depuis 2018.

1 Les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF et du Code de commerce.

