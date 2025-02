LHV Groupi tulemused jaanuaris 2025

Tugeva aastalõpu järel oli jaanuar hooajale omaselt LHV jaoks tulemustes tagasihoidlikum. LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell vähenes jaanuaris 8 miljoni euro võrra ja klientide hoiuste kogumaht kahanes 15 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht vähenes 10 miljoni euro võrra. Finantsvahendajatega seotud makseid tehti jaanuaris 6,6 miljonit.

AS LHV Group teenis jaanuaris 9,0 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. Tütarettevõtetest AS LHV Panga puhaskasum oli 6,9 miljonit eurot; LHV Bank Ltd teenis 1,4 miljonit eurot puhaskasumit, AS LHV Varahaldus 363 tuhat eurot ja AS LHV Kindlustus 249 tuhat eurot. Veebruaris avalikustatud finantsplaan püsib.

LHV Panga laenuportfell kahanes 23 miljoni euro võrra, seejuures kasvasid jaelaenud 27 miljonit eurot, kuid ettevõtete laenud vähenesid ühe kliendi planeeritud laenutagastuse tõttu 50 miljoni euro võrra. Kuigi krediidikvaliteet üldiselt püsis tugevana, mõjutas kuu tulemit ühe kliendi reitingu langusest tulenev lühiajaline allahindluste tõus. 11 miljoni eurone hoiuste kogumahu vähenemine tulenes tavaklientide hoiuste vähenemisest 78 miljoni euro võrra, kuna finantsvahendajate hoiused kasvasid.

LHV Panga klientide arv kasvas jaanuaris 4000 võrra. Aasta alguses kuulutas uuringufirma Dive LHV Panga juba üheksandat korda parima teenindusega pangaks Eestis, seda nii telefonikõnede kui ka pangakontori külastuste arvestuses.

Ühendkuningriigis toimetava LHV Banki laenude maht jätkas tõusu, kui portfell kasvas jaanuaris 16 miljoni euro võrra, siis heaks kiidetud kuid veel väljastamata laenude summa kerkis 186 miljoni euroni. Platvormidelt kaasati hoiuseid juurde 25 miljoni euro võrra. Jaanuari lõpuks olid LHV Bankis konto avanud esimesed sada jaeklienti, töö jätkub neile mõeldud pakkumise täiendamisega. Banki netotulud olid jaanuaris planeeritust suuremad finantsvahendajate ärisuuna kasvanud tulude tõttu.

LHV Varahalduse jaoks algas aasta heade tulemustega. Pensionifondid M, L ja XL tõusid kuuga vastavalt 1,8%, 2,6% ja 3,7%. Indeks kerkis 3,7% ja Roheline 1,3%. Konservatiivsed fondid S ja XS tõusid 1,2% ja 0,7%. Jaanuaris lansseeris LHV Varahaldus uue, kõigile jaeinvestoritele kättesaadava LHV Euro Võlakirjade Fondi, mille osakuid märgiti esmasel avalikul pakkumisel enam kui 1000 investori poolt 9,6 miljoni euro väärtuses.

LHV Kindlustusega sõlmisid kliendid jaanuaris 17 500 uut kindlustuslepingut mahuga 6,6 miljonit eurot. Väga head olid müügitulemused sõidukikindlustuse toodetes, kodukindlustuses ja reisikindlustuses. Kahjusid hüvitati 2 miljoni euro summas. Kokkuvõttes oli aasta esimene kuu LHV Kindlustuse jaoks hea kasumlikkusega.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1200 inimese. LHV pangateenuseid kasutab jaanuari lõpu seisuga 460 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 112 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 172 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

