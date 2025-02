Bitget Melancarkan Program Siswazah Global bagi Memupuk Bakat Web3 Generasi Akan Datang

VICTORIA, Seychelles, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 terkemuka, mengumumkan pelancaran Program Siswazah Bitget pertamanya, sebuah inisiatif yang direka bentuk untuk merekrut dan memupuk bakat rantai blok dan Web3 generasi akan datang daripada universiti global terkemuka. Sebagai sebahagian daripada inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) Blockchain4Youth Bitget, program ini sejajar dengan rancangan syarikat untuk memacu pendidikan, inovasi dan pertumbuhan jangka panjang dalam industri rantai blok.

Program Siswazah Bitget mencari graduan yang cemerlang dengan pemikiran global, semangat untuk inovasi dan dorongan kuat untuk meneroka masa depan Web3. Program ini menyediakan peluang kerjaya merentasi pelbagai bidang, termasuk operasi, pengurusan produk, pemasaran, risiko & pematuhan, pengurusan data dan kejuruteraan, membolehkan peserta memperoleh pengalaman langsung dalam salah satu sektor yang paling pesat berkembang.

Permohonan kini dibuka di laman web rasmi Bitget dan akan kekal tersedia sehingga 15 Mac 2025. Calon yang berjaya akan menerima surat tawaran untuk menyertai Bitget, dengan tarikh mula paling awal pada 1 April. Melalui program ini, Bitget merancang untuk mengambil kira-kira 30 graduan yang luar biasa, menawarkan mereka program pembangunan berstruktur, latihan merentas fungsi dan bimbingan terus daripada pakar industri. Peserta akan berpeluang untuk mengusahakan projek rantai blok yang canggih dan menyumbang kepada mengembangkan aplikasi Web3.

"Di Bitget, kami percaya masa depan Web3 terletak di tangan generasi akan datang," kata Vugar Usi Zade, Ketua Pegawai Operasi di Bitget. "Program Siswazah direka bentuk untuk merapatkan jurang antara cita-cita dan peluang, menyediakan laluan langsung kepada profesional muda untuk melibatkan diri dalam industri rantai blok. Sementara penggunaan Web3 semakin pantas, kami komited untuk melengkapkan pemimpin masa depan dengan kemahiran dan pengalaman yang mereka perlukan untuk membentuk dunia terdesentralisasi.”

Bitget menawarkan tempat kerja yang dinamik dan pelbagai, dengan lebih daripada 1,800 pekerja dari lebih 60 negara dan budaya yang menghargai kecekapan, inovasi dan kerjasama. Program ini menawarkan pampasan yang kompetitif, laluan pembangunan kerjaya yang jelas dan peluang pertumbuhan dalam Bitget.

Dilancarkan pada bulan Mei 2023, Blockchain4Youth sejajar dengan komitmen Bitget untuk memberi inspirasi kepada generasi akan datang untuk merangkul rantai blok. Dengan ikrar $10 juta selama lima tahun, inisiatif itu menawarkan kursus, hackathon dan biasiswa. Menjelang akhir tahun 2024, Bitget telah memasuki lebih 60 universiti, termasuk Massachusetts Institute of Technology (MIT), University College London (UCL), Hong Kong University of Science and Technology, National Technological University of Argentina, National Taiwan University dan Universiti RMIT, menganjurkan hampir 100 ceramah dan menjangkau lebih 13,000 pelajar.

Untuk butiran lanjut mengenai Program Siswazah Bitget dan proses permohonan, layari pautan ini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan bursa kripto dan syarikat Web3 terkemuka di dunia. Memberi perkhidmatan kepada lebih 100 orang juta pengguna di lebih daripada 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan yang lain. Bitget turut menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum dan harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep merupakan dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang menyeluruh, termasuk kefungsian dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, penyemak imbas DApp dan banyak lagi.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara dunia gusti), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan) untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

