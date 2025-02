Morrisons conclut un partenariat avec Quadient pour faciliter la livraison de colis dans ses magasins Morrisons Daily à travers le Royaume-Uni

Paris

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce un nouveau partenariat avec Morrisons Daily, la chaîne britannique de magasins d'alimentation et d'épicerie de proximité. Grâce à cet accord, des consignes Parcel Pending by Quadient seront déployées dans 230 magasins Morrisons Daily d’ici le printemps 2025.

Les 1000 magasins de proximité Morrisons daily proposent une solution de livraison de colis et ce nouveau partenariat permettra aux consommateurs de récupérer et de retourner en toute sécurité leurs colis livrés par Royal Mail, Evri, DPD et UPS.

Michael Weightman, Directeur du commerce de proximité chez Morrisons, a déclaré : « Nos clients nous ont exprimé leur souhait d’avoir accès à une gamme plus large de services pour le retrait et le retour des colis. Nous sommes donc ravis d’élargir les options disponibles dans nos magasins Morrisons Daily grâce à ce partenariat avec Quadient. »

Une étude menée par Quadient souligne que les consommateurs apprécient l'impact positif des entreprises qui accueillent des consignes colis, en participant notamment à réduire le trafic routier en réduisant le nombre de trajets effectués par les véhicules de livraison. L’étude met également en évidence un avantage concret pour les commerçants : plus d’un client sur deux effectue des achats supplémentaires quand il vient récupérer ou déposer un colis en magasin.

« Nos consignes automatiques s’intègrent parfaitement dans le quotidien des consommateurs, rendant la collecte et le dépôt de colis plus pratiques que jamais. Ce partenariat avec Morrisons Daily va renforcer l’accessibilité des services de livraison pour les communautés à travers le Royaume-Uni », ajoute Katia Bourgeais Crémel, Directrice Europe des Consignes automatiques chez Quadient. « Notre ambition est de développer un réseau ouvert de consignes intelligentes, indépendant des transporteurs, qui offre aux consommateurs plus de flexibilité et aux commerçants de nouvelles opportunités pour interagir avec leurs clients, en générant du trafic en magasin, en améliorant l’expérience d’achat et en stimulant les ventes. »

Lorsqu’un colis est disponible dans une consigne intelligente, les clients reçoivent automatiquement une notification contenant un code de retrait et un code-barres leur permettant d’ouvrir le compartiment sécurisé. Pour les retours, les clients peuvent utiliser les imprimantes d’étiquettes intégrées aux consignes, ce qui leur permet de renvoyer un colis même s’ils ne disposent pas d’une imprimante personnelle.

Quadient poursuit le déploiement de son réseau de consignes sur des marchés clés tels que les États-Unis, le Japon et l’Europe. Avec plus de 25 000 unités déjà installées dans le monde, Quadient se rapproche de son objectif de 40 000 consignes déployées à travers le monde d’ici 2030. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.parcelpending.com/fr/.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/ .

