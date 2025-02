UgoWork présente ses solutions lithium-ion de pointe et son expertise sectorielle au salon ProMat 2025

QUÉBEC, 18 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UgoWork™, un chef de file en solutions énergétiques lithium-ion pour l’industrie de la manutention, s'apprête à présenter ses plus récentes innovations lors du salon ProMat 2025, qui se tiendra du 17 au 20 mars au McCormick Place, à Chicago, IL. Visitez le stand #N7734 dans le hall B pour découvrir comment la technologie d’UgoWork optimise l’efficacité, réduit les coûts et soutient l’électrification des flottes de chariots élévateurs. Assistez également à des démonstrations en direct et à des discussions exclusives avec des experts du secteur.

Dans le cadre du programme officiel de ProMat 2025, Jean-François Marchand, directeur marketing d’UgoWork, animera une conférence intitulée : « Lithium-Ion Battery Showdown: Features, Safety, and Value for Your Money ». Cette présentation s’appuiera sur une analyse comparative approfondie des technologies de batteries afin d’aider les entreprises à prendre des décisions éclairées sur leurs investissements énergétiques.

Par ailleurs, UgoWork prendra part à la table ronde « Path to Electrification », organisée par l’Advanced Energy Council (AEC) de MHI . Cette discussion réunira des leaders de l’industrie pour offrir une perspective pragmatique sur l’électrification des chariots élévateurs, en mettant l’accent sur des cas d’affaires concrets, les implications financières et les avantages opérationnels. Parmi les intervenants :

Damon Hosmer , conseiller principal, solutions de stockage d’énergie, Toyota One

, conseiller principal, solutions de stockage d’énergie, Toyota One Michael Galyen , vice-président, technologie et gestion des produits, Concentric

, vice-président, technologie et gestion des produits, Concentric Chris Watson, vice-président, électrification, ICF International (modérateur)



« En tant qu’entreprise ayant accompagné de nombreuses organisations dans leur transition vers le lithium, nous savons que le retour sur investissement ne peut pas dépendre uniquement des incitatifs gouvernementaux », affirme Jean-François Marchand, directeur marketing d’UgoWork. « La clé réside dans des stratégies intelligentes qui rendent l’électrification rentable et durable. »

« Malgré les incertitudes économiques, l’électrification des flottes s’accélère et l’adoption du lithium s’intensifie », ajoute Philippe Beauchamp, président et directeur général d’UgoWork. « Les technologies de batteries ne cessent d’évoluer pour repousser les limites de la performance et de l’efficacité. Mais en fin de compte, leur véritable valeur se mesure à leur impact sur la rentabilité des entreprises. »

ProMat 2025 s’impose comme un événement incontournable pour les professionnels des chaînes d’approvisionnement souhaitant anticiper les tendances du marché et découvrir des solutions énergétiques de nouvelle génération. Pour en savoir plus sur les solutions lithium-ion d’UgoWork et leur impact sur vos opérations, visitez le stand #N7734 ou contactez info@ugowork.com pour planifier une rencontre.





À propos d'UgoWork

UgoWork est une entreprise technologique spécialisée dans les solutions énergétiques performantes au lithium-ion pour l’industrie de la manutention. Elle développe, fabrique et distribue un écosystème intégré comprenant des batteries et une architecture logicielle infonuagique, fournissant des données exploitables pour optimiser les opérations quotidiennes et réduire les coûts pour les gestionnaires de flotte. UgoWork transforme les solutions énergétiques traditionnelles grâce à une infrastructure de recharge universelle et standardisée, un service de surveillance sur le terrain en continu et une expertise proactive. De plus, son modèle Energy as a Service (EaaS) est spécifiquement adapté à l’industrie de la manutention.

Basée à Québec, au Canada, l’entreprise offre des solutions énergétiques éprouvées et efficaces, adoptées par de nombreuses entreprises figurant au palmarès Fortune 500 à travers l’Amérique du Nord. Visitez ugowork.com .

DEMANDES DES MÉDIAS

Jean-François Marchand

Directeur marketing

jf.marchand@ugowork.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59bc5d83-f9ac-481b-8caa-26a960b1b6be/fr