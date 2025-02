JCDecaux ATA Saudi renouvelle et étend son partenariat avec Dammam Airports Company pour 10 ans de plus

Paris, le 18 février 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que JCDecaux ATA Saudi a remporté la concession publicitaire exclusive pour 10 ans de l'aéroport international King Fahd de Dammam, ainsi que des aéroports internationaux d’Al-Ahsa et d'Al Qaisumah, gérés par Dammam Airports Company (DACO), à l’issue d’un appel d’offres.

Ce nouveau contrat publicitaire viendra renforcer le partenariat entre JCDecaux ATA Saudi et DACO, renouvelant les activités opérées depuis 2010 au sein de l'aéroport international de Dammam King Fahd et des aéroports internationaux d’Al-Ahsa et d'Al Qaisumah. Afin de répondre aux objectifs de croissance de DACO et d’améliorer l'expérience passager, JCDecaux déploiera courant 2025 un nouveau plan média fondé sur les meilleurs standards aéroportuaires internationaux, tant en termes de qualité que par les solutions proposées, qui seront digitalisées et enrichies par la data. JCDecaux déploiera de nouveaux dispositifs intérieurs et extérieurs au design remarquable, du mobilier digital iconique, ainsi que des technologies innovantes. JCDecaux se donne ainsi pour objectif de générer plus de valeur par site, d’apporter plus de visibilité et d’harmonie visuelle aux marques et d’améliorer l'expérience passager.

Dans le cadre de la feuille de route stratégique RSE 2030 de JCDecaux et de sa trajectoire de réduction carbone visant le Net Zéro Carbone d'ici 2050, JCDecaux ATA Saudi privilégiera des technologies économes en énergie, l'achat d'électricité 100 % renouvelable et des solutions publicitaires sécurisées pour les marques.

L’aéroport international King Fahd, troisième plus grand aéroport du Royaume d’Arabie saoudite, accueille plus de 10 millions de passagers chaque année. Avec une superficie de 776 km², il figure parmi les plus grands aéroports du monde, desservant 65 destinations internationales. Il fut le premier aéroport d'Arabie saoudite à proposer des boutiques duty-free, avec une sélection de produits de luxe. Située aux arrivées, cette zone commerciale inclut notamment des restaurants, cafés et banques, offrant aux passagers une expérience qualitative dans un espace premium.

L’ingénieur Mohammed Ali Al Hassany, Directeur Général de DACO, a déclaré : « Chez DACO, nous nous engageons à transformer nos aéroports qui améliorent le parcours des passagers tout en offrant des opportunités exceptionnelles aux marques. Le renouvellement de notre partenariat avec JCDecaux ATA Saudi marque une étape importante dans cette direction, en apportant des solutions digitales de pointe et des dispositifs publicitaires emblématiques à l’aéroport international King Fahd, à l’aéroport international d’Al-Ahsa et à l’aéroport international d’Al Qaisumah. Cette collaboration s’aligne sur notre vision de créer une expérience aéroportuaire fluide, engageante et haut de gamme. En s’appuyant sur l’expertise mondiale de JCDecaux et sur son engagement en faveur de l’innovation, de la durabilité et de l’excellence, nous sommes convaincus que ce partenariat établira de nouvelles références en matière de publicité aéroportuaire et positionnera davantage nos aéroports comme des portes d’entrée clés dans la région. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec DACO et de renouveler notre présence au sein de l'aéroport international Dammam King Fahd et des aéroports internationaux d’Al-Ahsa et d’Al Qaisumah. Ce nouveau contrat est une reconnaissance de l'expertise de JCDecaux et de sa capacité à fournir des solutions innovantes et de qualité aux annonceurs. Notre engagement envers l'excellence et la plus haute qualité de service est au cœur de notre partenariat de long-terme, et nous sommes fiers qu'il ait été reconnu par DACO. Nous continuerons à proposer des dispositifs publicitaires premium et de référence et à déployer de nouvelles solutions digitales qui transformeront l'environnement aéroportuaire, tout en améliorant l'expérience passager et en créant plus de valeur. Avec DACO, nous fournirons aux annonceurs une plateforme puissante, porteuse de croissance et d’innovation pour les dix prochaines années. »

