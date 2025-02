Vicat - Résultats annuels 2024

Croissance organique du chiffre d’affaires de +2,3%, malgré un environnement difficile en Europe

malgré un environnement difficile en Europe EBITDA à 783 millions d’euros , avec un taux de marge de 20,2%

, avec un taux de marge de 20,2% Progression de +25,8% de l’EBITDA aux Etats-Unis à 190 millions d’euros

Progression de 26,7% du cash-flow libre à 373 millions d’euros

Poursuite du désendettement avec un leverage à 1,6x





(En millions d’euros) 2024 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 3 884 3 937 -1,3% +2,3% EBITDA 783 740 +5,9% +10,1% Taux de marge (en %) 20,2% 18,8% +1,4 pts EBIT courant 457 433 +5,7% +11,3% Taux de marge (en %) 11,8% 11,0% +0,8 pts Résultat net consolidé 290 295 -1,8% +6,1% Taux de marge (en %) 7,5% 7,5% +0,0 pts Résultat net, part du Groupe 273 258 +5,5% +11,9% Taux de marge (en %) 7,0% 6,6% +0,4 pts Cash-flow libre 373 295 +26,7% *à périmètre et change constants





Guy Sidos, Président-Directeur Général a déclaré :

« Dans un environnement dégradé en Europe, le Groupe livre des résultats historiques qui témoignent de la robustesse du modèle Vicat et de l’engagement de nos équipes. La forte croissance aux Etats-Unis, la résilience de l’Europe dans un contexte particulièrement dégradé et la progression de la zone Méditerranée ont contribué au retour du taux de marge EBITDA au niveau de 2021. Dans la continuité de ce que nous avions annoncé, le Groupe formule 3 nouvelles priorités à horizon 2027 :

Maintenir un taux de marge EBITDA supérieure à 20% sur la période ;

Poursuivre le désendettement du Groupe avec un ratio levier de moins de 1,0x à fin 2027 ;

Accélérer l’exécution de la feuille de route climat et la promotion de solutions bas carbone.



Je suis confiant que 2025 sera une nouvelle année de succès pour Vicat, grâce à une poursuite de la dynamique aux Etats-Unis, une stabilisation de l’Europe en fin d’année, à l’intégration de VPI/Cermix et à la première contribution issue de notre investissement au Sénégal. »

Les comptes consolidés de l’exercice 2024 ont été arrêtés par le Conseil d’administration réuni le 14 février 2025. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification a été émis à la date du 18 février 2025.

Activité : une année 2024 impactée par des effets change défavorables

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 3 884 millions d’euros en 2024, en progression de +2,3% à périmètre et change constants et en baisse de -1,3% en base publiée, impacté par l’évolution négative des taux de change :

L’effet de change sur la période s’élève à -127 millions d’euros (soit -3,2%) sous l’effet principalement de la dépréciation des livres turque, égyptienne et du réal brésilien face à l’euro ;

L’effet périmètre s’élève à -15 millions d’euros (soit -0,4%) sur la période.

En 2024, l’activité du Groupe a été marquée par la bonne performance des Etats-Unis et le redressement de l’Égypte mais a été affectée par la poursuite du ralentissement du secteur résidentiel en Europe, en particulier en France, et par un contexte concurrentiel plus tendu en Inde.

Chacune des activités a contribué favorablement à l’amélioration de la performance opérationnelle du Groupe à périmètre et taux de change constants en 2024 :

L’activité Ciment a été impactée par une baisse des volumes de -2,9% sur l’année, principalement en France et en Inde. La dynamique des prix du Ciment est restée solide dans la plupart des régions du Groupe, notamment dans les pays développés ;

Les activités Béton et Granulats ont été affectées par une baisse des volumes de -5,8% en 2024 avec des prix néanmoins bien orientés sur l’ensemble du Groupe ;

L’activité Autres Produits & Services a progressé en 2024, grâce à une bonne performance en Turquie et de Vigier Rail en Suisse.





Résultats : Forte progression de l’EBITDA, à un niveau record

L’EBITDA s’élève à 783 millions d’euros, soit un record historique pour le Groupe. Cette hausse de +5,9% par rapport à 2023 (+10,1% à périmètre et change constants), résulte à la fois de la progression de l’activité de Ragland aux Etats-Unis et de l’Egypte (export), d’un écart prix / coût favorable sur la quasi-totalité des marchés et de l’amélioration de la performance industrielle du Groupe. Dans un contexte où près de 40% des marchés du Groupe (France et Suisse) sont à un point bas historique, cette performance démontre la solidité du modèle Vicat.

Les coûts de l’énergie s’élèvent à 488 millions d’euros en 2024 et sont en baisse de -21,5% par rapport à 2023 ; ils restent cependant sensiblement supérieurs au niveau de 2021 (394 millions d’euros) ;

L’inflation sous-jacente continue de faire progresser les frais de personnel et coûts de maintenance à 849 millions d’euros (+6%). Cette augmentation provient principalement de l’indexation de la masse salariale, particulièrement en Turquie et aux Etats-Unis, alors que l’effectif total du Groupe est resté stable sur la période ;

Les performances industrielles de l’activité Ciment sont en amélioration, avec notamment l’augmentation de l’utilisation de combustibles alternatifs, en substitution aux énergies fossiles, qui progresse de +4,0 points par rapport à fin 2023 à 36,0%.





La marge EBITDA s’établit à 20,2%, en progression de +140 points de base sur an, permettant ainsi d’atteindre l’objectif que le Groupe s’était fixé en retrouvant le niveau de marge antérieur à la crise inflationniste de 2022-23. L’évolution de l’EBITDA publié tient compte d’une progression organique de +75 millions d’euros, d’un effet de change défavorable de -26 millions d’euros et d’un effet périmètre de -4 millions d’euros.

L’EBIT courant affiche une progression de +5,7 %, avec un taux de marge en hausse de +80 points de base.

Le résultat financier s’élève à -73 millions d’euros en 2024, stable par rapport à 2023, et s’explique par :

Une hausse du coût net de la dette, la hausse des taux d’intérêt nets de couverture ayant été partiellement compensée par une baisse de la dette moyenne en volume ;

Une amélioration des autres produits et charges financiers (principalement des dividendes reçus d’une participation en Egypte).

La charge d’impôts augmente de 38 millions d’euros par rapport à 2023. Le taux apparent s’établit à 24,7%, en hausse significative par rapport au 31 décembre 2023 (16,8%). En effet, l’impôt différé a augmenté dû à l’impact d’éléments non récurrents en 2023 (adoption en Turquie des règles d'hyperinflation par les autorités fiscales locales ainsi qu’un produit d’impôt différé à la suite d’une fusion de filiales au Brésil). En dehors de ces éléments non récurrents, les taux d’impôt apparents en 2024 et en 2023 auraient été comparables.

Le résultat net consolidé ressort à 290 millions d’euros en 2024, en progression de +6,1% à périmètre et change constants et en baisse de -1,8% en base publiée. La marge nette s’élève à 7,5%. Le résultat net est impacté par une charge comptable liée au traitement de l’hyperinflation en Turquie de 28 millions d’euros en 2024 contre 6 millions d’euros en 2023 (hors effet d’impôts). Sans cette charge comptable additionnelle de 22 millions d’euros, qui est sans incidence sur la trésorerie, le résultat net traduit bien l’amélioration de la rentabilité opérationnelle.

Le résultat net part du Groupe progresse de +11,9% à périmètre et taux de change constants et de +5,5% en base publiée pour atteindre 273 millions d’euros sur la période. Cette progression résulte de la baisse du résultat des intérêts minoritaires qui a été impacté par la diminution des résultats dans les pays où le Groupe a des intérêts minoritaires (Brésil et Turquie), par la vente de Sinaï White Cement (perte d’intérêts minoritaires) ainsi que par le rachat d’intérêts minoritaires en 2024 en Egypte et au Kazakhstan.

Analyse par zones géographiques

Une analyse plus détaillée des performances par zones géographiques est disponible en annexe à ce communiqué.

Chiffre d’affaires consolidé 2024 :

(En millions d’euros) 2024 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* France 1 158 1 211 -4,4% -4,4% Europe (hors France) 411 407 +0,9% +2,9% Amériques 1 004 979 +2,5% +4,6% Asie 439 492 -10,7% -9,3% Méditerranée 498 464 +7,2% +29,8% Afrique 375 384 -2,3% -1,6% TOTAL 3 884 3 937 -1,3% +2,3% *à périmètre et change constants





EBITDA 2024 :

(En millions d’euros) 2024 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* France 195 212 -7,8% -7,8% Europe (hors France) 110 101 +8,5% +10,9% Amériques 249 216 +15,3% +17,5% Asie 84 88 -4,6% -3,2% Méditerranée 78 68 +14,8% +46,7% Afrique 67 54 +23,1% +24,6% TOTAL 783 740 +5,9% +10,1% *à périmètre et change constants

L’activité a reculé en France en 2024, impactée par la faiblesse de la demande résidentielle qui a atteint un plus bas depuis vingt-cinq ans. Pour autant, la baisse a ralenti séquentiellement trimestre après trimestre. Les prix ont progressé en 2024 du fait de l’augmentation passée au premier trimestre 2024. Le chantier du Lyon-Turin a progressivement contribué à l’activité au cours de l’année. Dans ce contexte difficile, la France affiche des résultats résilients.

En Europe (hors France), le chiffre d’affaires a progressé en 2024, notamment grâce à l’appréciation du franc suisse face à l’euro et à la bonne performance des activités de préfabrication (Vigier Rail) en Suisse et ciment en Italie. En Suisse, l’activité Ciment reste impactée par la faiblesse du marché résidentiel avec un rythme de baisse qui a ralenti séquentiellement en 2024 pour se stabiliser au quatrième trimestre alors que les prix sont restés stables sur l’année. Les résultats progressent sensiblement sur la zone, notamment en Italie grâce à la baisse des coûts de l’électricité.

Le chiffre d’affaires de la zone Amériques a progressé en 2024 avec la bonne performance des Etats-Unis, malgré un repli de l’activité et un effet de change défavorable au Brésil. La montée en puissance d’un réseau de terminaux ferroviaires autour de l’usine de Ragland dans le Sud-Est des Etats-Unis a contribué très favorablement à la croissance de l’activité. Les prix sont restés solides aux Etats-Unis avec des augmentations dans le ciment en Californie et dans le béton dans les deux régions. L’EBITDA aux Etats-Unis s’élève à 190 millions d’euros (+25,8%). Au Brésil, l’activité ciment est marquée par une contraction des volumes plus faible au second semestre qu’au premier alors que l’environnement concurrentiel reste tendu. L’EBITDA progresse au Brésil grâce à un différentiel prix/coût favorable.

L’activité en zone Asie est contrastée avec un ralentissement en Inde et une stabilité au Kazakhstan. Après un premier semestre solide, l’activité a ralenti en Inde, avec des volumes en baisse significative au second semestre du fait de l’intensification de l’environnement concurrentiel dans les états du Sud. L'environnement post-électoral a également pesé sur l'activité de construction avec un ralentissement temporaire des dépenses publiques, notamment dans l’État d'Andhra Pradesh. Au Kazakhstan, les prix ont progressé au second semestre, après une tendance baissière au premier semestre avec des volumes stables sur l’année. Les résultats sont en retrait en Asie du fait de la hausse des coûts au Kazakhstan, et ce malgré une progression de la profitabilité en Inde grâce à la forte baisse des prix de revient.

L’activité en zone Méditerranée a progressé grâce au redressement spectaculaire de la performance en Egypte. La zone reste cependant impactée par la forte dépréciation des devises turque et égyptienne face à l’euro. Dans un contexte d’hyperinflation persistante, l’activité ciment en Turquie a été impactée par une légère baisse des volumes en 2024 liée à la décélération de l’économie alors que les prix ont progressé pour ne compenser que partiellement les effets de l’inflation. En Égypte, l’activité a bénéficié de la forte croissance des volumes exportés qui ont permis de compenser la faiblesse de la demande domestique. Les prix de vente domestiques ont fortement progressé au second semestre. Les résultats de la zone se redressent fortement malgré le recul de la profitabilité en Turquie.

En zone Afrique, l’activité du Groupe est restée stable, notamment au Mali, avec des prix en légère baisse au Sénégal et une progression des volumes en Mauritanie. Les résultats ont progressé grâce à la baisse des coûts de l’énergie au Sénégal et à l’amélioration opérationnelle de l’usine. La priorité du Groupe reste le démarrage du four 6 au Sénégal dont la phase de montée en puissance devrait débuter au deuxième trimestre 2025 avec une première contribution à l’EBITDA attendue au second semestre 2025.

Investissements & génération de trésorerie : Forte progression des cash-flows libres

En 2024, le total des investissements industriels nets décaissés s’élève à 320 millions d’euros en progression par rapport au niveau de 2023 (300 millions d’euros). Ces décaissements incluent des investissements stratégiques de croissance principalement liés au four 6 au Sénégal.

Le cash-flow libre atteint un nouveau record à 373 millions d’euros (contre 295 millions en 2023). Cette évolution résulte de l’accroissement de l’EBITDA et d’une baisse sensible du besoin en fonds de roulement sur la période. Ainsi, le taux de conversion de cash-flow libre s’établit à 48% (40% en 2023).

Situation bilantielle : Atteinte de l’objectif 2024 et poursuite du désendettement

(En millions d’euros) 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 Endettement brut 1 773 1 915 2 070 Trésorerie (536) (493) (504) Endettement net (hors options) 1 237 1 422 1 567 EBITDA 783 740 570 Ratio de "leverage" 1,58x 1,92x 2,75x

A fin 2024, le Groupe maintient une structure financière solide avec des capitaux propres importants, en progression, et un endettement net en baisse de 185 millions d’euros sur un an. Le ratio de leverage s'établit à 1,58x, un niveau en deçà de l'objectif fixé pour 2024 (< à 1,7x).

Le Groupe dispose de lignes de financement confirmées, non utilisées et non affectées à la couverture du risque de liquidité sur les NEU CP pour un montant de 847 millions d’euros au 31 décembre 2024 (683 millions d’euros au 31 décembre 2023).

Performance climat

2024 2023 Variation Objectifs

2030 Émissions spécifiques directes

(kg de CO 2 net / tonne de ciment équivalent) 576 588 -2,0% 497 Émissions spécifiques directes en Europe

(kg de CO 2 net / tonne de ciment équivalent) 497 501 -0,8% 430 Taux de combustibles de substitution (%) 36,0% 32,0% +4,0pts 50,0% Taux de Clinker (%) 76,3% 76,8% -0,5pts 69,0%

La performance climat du Groupe progresse en 2024 sur l’ensemble des indicateurs.

Aux Etats-Unis, la montée en puissance du four 2 de Ragland, plus efficient, et le passage au ciment de type 1L en Californie et dans le Sud-Est ont contribué respectivement à l’amélioration du taux de substitution et du facteur clinker. Le taux de combustible de substitution a également fortement progressé en Inde (+13 points) grâce au démarrage de nouvelles installations de broyage à Bharathi et Kalburgi ainsi qu’à la diversification des sources d’approvisionnement.

Le démarrage du projet Argilor à Xeuilley (utilisation d’argiles activées en substitut durable au clinker) au second semestre 2024 devrait contribuer à améliorer le facteur clinker de la France dès 2025. La gamme DECA (solutions Bas-Carbone) continue de progresser et représente plus des 16% des ventes (en volume) de l’activité Ciment en France, soit une progression de plus de 100% sur un an.

Le groupe Vicat réitère sa feuille de route climat et son objectif 2030 de réduire ses émissions spécifiques directes à 497 kg de CO 2 net par tonne de ciment équivalent et à 430 kg de CO 2 net par tonne de ciment équivalent en Europe. Cet objectif est uniquement basé sur les technologies actuelles et éprouvées et n’intègre pas de technologies de rupture telles que la capture du CO 2 et le stockage / utilisation dites CCUS.

En 2024, le Groupe a initié l’initiative du « bas carbone au zero carbone » avec l’annonce de 2 projets de CCS, en France à Montalieu (projet VAIA) et en Californie à Lebec (projet Lebec Net Zero LNZ). Le Groupe a récemment signé un accord de coopération avec le Department of Energy des Etats-Unis (DOE), Office of Clean Energy Demonstrations qui porte sur un financement à hauteur de 50% des investissements de la phase 1 et pour un maximum de 500 millions de dollars sur l’ensemble du projet LNZ.

Une politique actionnariale attractive

Au titre de l’exercice 2023, le Groupe a versé un dividende de 2,0€ par action, en augmentation de +21% par rapport à 2022. Au titre de l’exercice 2024, le Conseil d’Administration proposera un dividende de 2,0€ à la prochaine assemblée générale, impliquant un rendement attractif de près de 5%1. Au cours des 30 dernières années, le groupe Vicat n’a jamais baissé son dividende.

Perspectives 2025

En 2025, le Groupe se fixe les objectifs suivants :

Croissance du chiffre d’affaires à périmètre et change constants

Croissance de l’EBITDA « low single digit »

Levier financier (Dette nette/EBITDA) de 1,3x à fin 2025

Ces objectifs tiennent compte :

D’une accélération de la performance sur la deuxième partie de l’année , notamment grâce à la contribution du four 6 au Sénégal ;

, notamment grâce à la contribution du four 6 au Sénégal ; D’une stabilisation des coûts énergétiques ;

; D’un niveau d’investissements industriels nets décaissés de l’ordre de 280 millions d’euros et d’une maitrise du besoin en fonds de roulement.





Le groupe Vicat ambitionne d’atteindre un ratio d’endettement (Dette nette / EBITDA) inférieur à 1,0x à fin 2027, tout en maintenant un niveau de marge EBITDA au moins égale à 20% sur la période 2025-2027.

Perspectives géographiques pour 2025 :

En Europe, l’activité devrait rester impactée par la faiblesse de la construction résidentielle avec une décélération de la baisse. De grands projets d’infrastructures en France et en Suisse devraient contribuer positivement. L’intégration progressive du coût de la décarbonation devrait soutenir la tendance favorable des prix en Europe.

Aux Etats-Unis, le développement des ventes dans le Sud-Est devrait se poursuivre grâce à la pleine utilisation du réseau de terminaux ferroviaires autour de l’usine alors que l’activité en Californie devrait évoluer avec les orientations du marché. Les prix devraient rester résilients aux Etats-Unis.

L’activité dans les pays émergents devrait être contrastée avec des effets devises encore sensibles, notamment dans la zone Méditerranée. La bonne dynamique devrait se poursuivre en Egypte, grâce aux exportations. Le Sénégal devrait bénéficier de la contribution du nouveau four au second semestre. Le Brésil devrait progresser dans un environnement concurrentiel qui reste tendu. L’activité en Turquie devrait rester impactée par un contexte d’hyperinflation et de faiblesse de la devise. L’activité en Inde devrait rester contenue dans le Sud où les marchés sont plus concurrentiels et bénéficier de l’augmentation de capacité logistique pour servir Mumbai.

Réunion de présentation et conférence téléphonique

Dans le cadre de cette publication, le groupe Vicat organise le 19 février 2025 une conférence téléphonique d’information en anglais à 15h CET Paris (14h Londres et 9h New York).

Pour participer en direct, composez l’un des numéros suivants :

France : +33 (0) 1 70 37 71 66

UK : +44 (0) 33 0551 0200

US : +1 786 697 3501

Cette conférence téléphonique sera également retransmise via webcast à partir du site internet de Vicat ou via le lien suivant. Un enregistrement de la conférence téléphonique sera immédiatement disponible pour retransmission à partir du site internet de Vicat ou via le lien suivant.

La présentation qui servira de support à cet évènement sera accessible à partir de 12h CET sur le site internet de Vicat.

Prochains événements

Assemblée Générale annuelle : le 11 avril 2025.

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 : le 28 avril 2025 après bourse.

Contacts

Relations Investisseurs

Pierre PEDROSA

Tél. +33 (0)6 73 25 98 06

pierre.pedrosa@vicat.fr Presse

Raphael Hinninger

Tél. +33 (0)7 61 74 86 52

raphael.hinninger@vicat.fr

À propos du groupe Vicat

Depuis 170 ans, VICAT est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et biosourcés. Vicat est un groupe coté sur le marché Euronext Paris (membre de l’indice SBF 120) et est majoritairement contrôlé par la famille fondatrice. Engagée sur une trajectoire visant la neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l'entreprise exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Présent dans 12 pays, développés et émergents, le groupe cimentier emploie près de 10 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3 884 milliards d’euros en 2024. Ancré dans les territoires, VICAT développe un modèle d’économie circulaire qui profite à tous et innove chaque jour pour réduire l’impact environnemental de la construction.

Avertissements

Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées en variation annuelle (2024/2023), et à périmètre et change constants ;

Les indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions de « périmètre et change constants », de « chiffre d’affaires opérationnel », « d’EBITDA », « d’EBIT courant », « d’endettement net », ou encore de « leverage », font l’objet d’une définition accessible dans ce communiqué de presse ;

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société disponible sur son site Internet (www.vicat.fr). Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.





Des informations plus exhaustives sont disponibles sur son site Internet www.vicat.fr.

Définition des indicateurs alternatifs de performance "IAP"

Les données à périmètre et change constants permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure.

permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure. Le chiffre d’affaires opérationnel d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité).

d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité). EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires.

(Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires. EBIT Courant : (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires.

: (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires. Cash-flow libre : il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende.

: il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende. L’endettement financier net représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette.

représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette. Le Leverage est un ratio correspondant à l’endettement financier net divisé par l’EBITDA consolidé.





Groupe Vicat – Annexes

L’ensemble des états financiers 2024 (comptes consolidés et sociaux) sont disponibles, ainsi que les annexes, sur le site internet www.vicat.fr dans la rubrique Investisseurs, sous rubrique Communiqués et présentations financières.

Comptes consolidés simplifiés 2024

(En millions d’euros) 2024 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires Consolidé 3 884 3 937 -1,3% +2,3% EBITDA 783 740 +5,9% +10,1% Dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires -326 -307 -6,3% EBIT Courant 457 433 +5,7% +11,3% Résultat d’exploitation 458 415 +10,2% +19,8% Résultat financier -73 -72 +0,2% +7,3% Impôts sur les résultats -96 -58 +65,3% Résultat net consolidé 290 295 -1,8% +6,1% Part attribuable aux intérêts minoritaires 17 37 -52,7% Résultat net - Part Groupe 273 258 +5,5% +11,9% Résultat par action (en euros)

Résultat net part du groupe de base par action 6,13 5,82 +5,4% Résultat par action (en euros)

Résultat net part du groupe de base et dilué par action 6,09 5,78 +5,4% ROCE2 8,1% 8,0% +10pb Capacité d’autofinancement3 659 589 +11,9% +18,8% Variation du besoin en fonds de roulement 42 20 +110,0% Flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles 701 609 +15,1% Investissement industriels nets de cessions -320 -300 +6,7% Investissement financiers nets de cessions -8 -12 -38,5% Cash-Flow libre 373 295 +26,7% Taux de conversion du cash-flow libre4 47,6% 39,9% +7,7pp Dividendes -102 -94 +8,5% Remboursement dette locative -53 -51 +3,9% Autres variations -33 -5 ns Variation endettement financier net -185 -145 Endettement financier net 1 237 1 422 *à périmètre et change constants

Résultats 2024 par zones géographiques

France

(En millions d’euros) 2024 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 1 158 1 211 -4,4% -4,4% EBITDA 195 212 -7,8% -7,8% EBIT courant 90 111 -18,6% -18,6% *à périmètre et change constants

L’activité Ciment en France reste impactée par la faiblesse du marché résidentiel mais la baisse a ralenti séquentiellement au cours de l’année. Le chantier d’infrastructure de la liaison ferroviaire Lyon-Turin (TELT) a contribué de manière encore limitée à l’activité en 2024. Les prix du ciment ont progressé à la suite de la hausse de prix passée début 2024. Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité ciment baisse de -6,9% alors que l’EBITDA recule de -11,2% sur l’année notamment en raison de l’écart volume.

Le rythme de baisse de l’activité Béton & Granulats a ralenti également tout au long de l’année, l’activité Granulats ayant notamment bénéficié de l’impulsion du chantier du TELT (accueil de matériaux d’excavation). Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats est en baisse de -4,9% et l’EBITDA baisse de -1,8% en 2024.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services progresse de +1,5% en 2024 grâce à la contribution du TELT à l’activité de SATM Grand Travaux. L’EBITDA de l’activité Autres Produits & Services est stable sur un an.

Europe (Suisse et Italie)

(En millions d’euros) 2024 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 411 407 +0,9% +2,9% EBITDA 110 101 +8,5% +10,9% EBIT courant 74 66 +12,6% +16,3% *à périmètre et change constants

L’activité Ciment en Suisse reste impactée par la faiblesse du marché résidentiel avec des volumes en légère baisse sur l’année. Le rythme de baisse a ralenti séquentiellement en 2024 pour se stabiliser au quatrième trimestre. D’importants chantiers d’infrastructures (construction du tunnel de Gléresse et rénovation du tunnel de Weissenstein) devraient soutenir l’activité en 2025. Les prix sont stables sur la période. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment est en légère baisse de -0,7% à périmètre et change constants en 2024, grâce notamment à la bonne performance d’Altola (activité valorisation des déchets). L’EBITDA recule légèrement de -3,0%.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats évolue de +0,9% à périmètre et change constants en 2024. L’EBITDA progresse de +29,3% sur la période, en raison notamment de la contribution positive d’éléments non récurrents.

En 2024, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services s’améliore de +9,2% à périmètre et change constants, grâce à la bonne dynamique de l’activité Vigier Rail. L’EBITDA progresse fortement sur la période.

En Italie, le chiffre d’affaires opérationnel s’améliore de +3,4% à périmètre constant en 2024, dans un contexte de stabilisation des volumes et de hausse des prix de vente moyens. L’EBITDA progresse de +22,1% grâce à la baisse des coûts de l’électricité.

Amériques (Etats-Unis et Brésil)

(En millions d’euros) 2024 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 1 004 979 +2,5% +4,6% EBITDA 249 216 +15,3% +17,5% EBIT courant 167 139 +19,9% +22,3% *à périmètre et change constants

Aux Etats-Unis, l’activité Ciment progresse en 2024. Les volumes augmentent dans le Sud-Est grâce notamment à la montée en puissance d’un réseau de terminaux ferroviaires qui ont permis d’accroître la zone de chalandise de l’usine de Ragland. Cette progression permet de plus que compenser la baisse des volumes en Californie qui restent affectés par le ralentissement de la demande résidentielle. L’environnement prix reste favorable aux Etats-Unis, bénéficiant notamment des hausses de prix passées au deuxième trimestre 2024 en Californie. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment progresse ainsi de +8,7% à périmètre et change constants en 2024 et l’EBITDA s’inscrit ainsi en forte hausse de +31,6%. Cette progression résulte d’une amélioration significative des prix de revient, grâce à la baisse des prix des combustibles fossiles et à la progression de l’utilisation de combustibles alternatifs à l’usine de Ragland, avec un taux qui s’inscrit désormais à plus de 50%.

Le chiffre d’affaires opérationnel Béton aux Etats-Unis s’améliore de +8,0% à périmètre et change constants grâce à une bonne dynamique prix dans les 2 régions. L’EBITDA progresse de +14,0%.

Au Brésil, l’activité Ciment est marquée par une contraction des volumes plus faible au second semestre qu’au premier. La région Centre-Ouest, où Ciplan est implanté, reste impactée par un environnement concurrentiel défavorable. Dans ce contexte, le Groupe a privilégié une stratégie de « price over volume » lui permettant d’enregistrer des prix moyens de vente globalement stables sur l’année. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment est en baisse de -8,2% à périmètre et change constants en 2024. L’EBITDA enregistre quant à lui une baisse de -4,2%, l’effet volume étant partiellement compensé par la baisse des coûts de l’énergie.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats au Brésil progresse de +3,9% à périmètre et change constants en 2024 avec des prix en progression pour le béton et les granulats. L’EBITDA progresse de +7,3%.

Asie (Inde et Kazakhstan)

(En millions d’euros) 2024 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 439 492 -10,7% -9,3% EBITDA 84 88 -4,6% -3,2% EBIT courant 53 56 -6,1% -4,8% *à périmètre et change constants

Après un premier semestre solide, l’activité décroît en Inde, avec des volumes en baisse significative au second semestre du fait de l’intensification de l’environnement concurrentiel dans les états du Sud. L'environnement post-électoral pèse également sur l'activité de construction avec un ralentissement temporaire des dépenses publiques, notamment dans l’Etat d'Andhra Pradesh. Dans ce contexte, le Groupe a privilégié une stratégie de défense des prix dite « price over volume ». Par ailleurs, les volumes ont fortement progressé en 2024 dans le Maharashtra où Kalburgi Cement dessert Mumbai via à un terminal ferroviaire. Cette dynamique devrait se poursuivre en 2025 avec l’ajout de capacités ferroviaires. Le chiffre d’affaires opérationnel décroît ainsi de -10,7% à périmètre et change constants en 2024. L’EBITDA Ciment croit de +7,8%. Cette progression s’explique par une forte baisse des coûts de l’énergie fossile couplée à la forte progression du taux de combustibles alternatifs (+13 points en 2024).

Après une progression des volumes au premier semestre, l’activité au Kazakhstan a été marquée par une baisse des volumes au second semestre dû au ralentissement de la croissance du marché domestique. Sur l’année, les volumes sont restés stables. Les prix ont progressé au second semestre, après une tendance baissière au premier semestre. Le chiffre d’affaires opérationnel décroît ainsi de -1,2% à périmètre et change constants en 2024. L’EBITDA est en baisse de -45,4% en raison de surcoûts logistiques ainsi qu’à une hausse des coûts de l’énergie (électricité & combustibles fossiles dont les prix sont décorrélés des marchés internationaux).

Méditerranée (Turquie et Égypte)

(En millions d’euros) 2024 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 498 464 +7,2% +29,8% EBITDA 78 68 +14,8% +46,7% EBIT courant 51 48 +7,2% +43,3% *à périmètre et change constants

L’activité Ciment en Turquie a été impactée par une légère baisse des volumes en 2024 liée à la décélération de l’économie, accentuée par un ralentissement des marchés de construction publique consécutif aux élections municipales du printemps dernier. Les prix ont progressé au second semestre avec la même ampleur qu'au premier semestre afin de compenser les effets de l’inflation sur les coûts de production. En conséquence, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment croit de +21,3% à périmètre et change constants en 2024 (+8,1% en base publié en raison de la dépréciation de la Livre turque face à l’Euro sur la période). L’EBITDA recule de -16,5% (-6,2% à périmètre et change constants), les hausses de prix n’ayant que partiellement compensé les effets de l’inflation (salariale et énergique) sur les coûts de production.

Le chiffre d’affaires opérationnel Béton & Granulats en Turquie progresse de +32,2% à périmètre et change constants en 2024 (+17,8% en base publié due à la forte dépréciation de la Livre turque face à l’Euro sur la période) grâce à une hausse des prix de vente, et ce malgré une baisse des volumes béton et dans une moindre mesure des volumes granulats. L’EBITDA baisse de -66,7% (-62,6% à périmètre et change constants), les hausses de prix n’ont que très partiellement compensé l’inflation (salariale et énergétique) sur les coûts de production.

En 2024, l’activité Ciment en Egypte est marquée par une contraction des volumes domestiques, qui résulte de l’accélération de la croissance des volumes ciment à l’export vers les zones Méditerranée et Afrique, plus rémunérateurs. En 2024, les volumes ciment à l’export ont représenté près de 50% des volumes totaux du dispositif égyptien. Les prix ont fortement progressé sur le marché domestique à partir de l’été pour converger vers le niveau des prix à l’export. Le chiffre d’affaires opérationnel progresse ainsi de +50,3% à périmètre et change constants et de +1,6% en base publiée en 2024. L’EBITDA progresse très fortement à 34 millions d’euros avec un taux de marge EBITDA de 27,7%.

Afrique (Sénégal, Mali, Mauritanie)

(En millions d’euros) 2024 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 375 384 -2,3% -1,6% EBITDA 67 54 +23,1% +24,6% EBIT courant 22 13 +67,8% +71,4% *à périmètre et change constants

L’activité Ciment au Sénégal a légèrement baissé en 2024 avec des volumes stables sur l’année dans un contexte de prix en très légère baisse. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment au Sénégal a reculé de -2,7% en 2024. La priorité du Groupe reste le démarrage du four 6 dont la phase de montée en puissance devrait débuter au deuxième trimestre 2025 avec une contribution à l’EBITDA attendue au second semestre 2025. L’EBITDA se redresse de +39,0% en raison principalement de la baisse des coûts de l’énergie et de l’amélioration de la performance industrielle.

Le chiffre d’affaires opérationnel Granulats au Sénégal est stable en 2024 (+0,7%) avec des volumes en baisse, pénalisés par le ralentissement des chantiers publics à la suite du changement de gouvernement, et des prix en hausse. Le déblocage des marchés d’infrastructures devrait soutenir l’activité en 2025. L’EBITDA croit de +8,4%.

Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment au Mali reste stable en 2024 (+0,5%) avec des volumes en légère contraction alors que les prix sont restés stables. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment en Mauritanie progresse de +5,8% à périmètre et change constants grâce à une forte progression des volumes. L’EBITDA cumulé dans ces deux pays reste stable sur la période.

Résultats 2024 par activités

Activité Ciment

(En millions d’euros) 2024 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes (milliers de tonnes) 28 014 28 839 -2,9% CA Opérationnel 2 447 2 526 -3,1% +1,3% CA Consolidé 2 076 2 153 -3,6% +1,2% EBITDA 582 544 +7,0% +11,7% EBIT courant 369 346 +6,6% +12,6% *à périmètre et change constants

Activité Béton & Granulats

(En millions d’euros) 2024 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes Béton (milliers de m3) 9 442 10 020 -5,8% Volume Granulats (milliers de tonnes) 22 855 24 273 -5,8% CA Opérationnel 1 530 1 510 +1,3% +4,2% CA Consolidé 1 477 1 470 +0,5% +3,2% EBITDA 172 169 +1,4% +4,6% EBIT courant 75 76 -1,8% +3,3% *à périmètre et change constants

Activité Autres Produits & Services

(En millions d’euros) 2024 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* CA Opérationnel 472 453 +4,1% +4,7% CA Consolidé 331 314 +5,4% +5,0% EBITDA 30 27 +12,9% +12,4% EBIT courant 13 10 +28,6% +26,6% *à périmètre et change constants





1 Calculé sur la base de la capitalisation boursière au 31 janvier 2025

2 ROCE = EBIT courant après impôts / Capitaux investis

3 CAF = Résultat net comptable – autres produits non encaissables (reprises d’exploitation, reprises financières et exceptionnelles) – produits de cession d’éléments d’actif + autres charges non décaissables (dotations d’exploitation, dotations financières et exceptionnelles) + valeur nette comptable d’éléments d’actifs cédés – quote-part des subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice

4 Taux de conversion de cash-flow libre = cash-flow libre / EBITDA

Pièce jointe