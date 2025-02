Aduro Clean Technologies nimmt an wichtigen Branchenkonferenzen teil

LONDON, Ontario, Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, freut sich, seine Teilnahme an einer Reihe von wichtigen Branchenkonferenzen bekanntzugeben.

Mit der voraussichtlichen Inbetriebnahme der unternehmenseigenen Pilotanlage für den Next Generation Process („NGP“) im dritten Quartal 2025 wird Aduro die Gelegenheit nutzen, um die einzigartigen Merkmale des Prozesses zu präsentieren und seine Pläne mit den wichtigsten Stakeholdern zu teilen. Unternehmensvertreter werden gemeinsam mit Branchenführern aufzeigen, wie die Hydrochemolytic™-Technologie (HCT) das Kunststoffrecycling verändert, indem sie skalierbare, modulare Lösungen anbietet, die die wichtigsten Herausforderungen im Recycling angehen. Aduro wird seine neuesten Entwicklungen vorstellen und sich darauf konzentrieren, wie die Technologie für verschiedene Anwendungen im Bereich der Kunststoffabfälle konfiguriert werden kann. Diese Veranstaltungen bringen Experten aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft zusammen und bieten Aduro eine Plattform, um die praktischen Anwendungen von HCT zu erörtern und neue Kooperationen zur Förderung nachhaltiger Recyclingbemühungen zu erkunden.

29. ICIS World Base Oils and Lubricants Conference

12.-14. Februar 2025 – London, Vereinigtes Königreich – Eric Appelman

Aduro diskutierte mit Branchenführern über nachhaltige Lösungen für die Umwandlung von Kunststoff- und Ölabfällen in hochwertige Grundöle und Schmierstoffe. Die Konferenz bot Aduro die Gelegenheit, seine Hydrochemolytic™-Technologie (HCT) und ihr Potenzial zur Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit im Bereich Grundöl vorzustellen.

Alberta Circular Plastics Day 2025 – Alberta Plastics Recycling Association

11. März, 2025 – Edmonton, Alberta – Eric Appelman und Abe Dyck

Aduro wird an Diskussionen über das Konzept der erweiterten Herstellerverantwortung der Provinz Alberta und die zunehmende Bedeutung des chemischen Recyclings und der Abfallverwertungstechnologien bei der Bewältigung von Kunststoffabfällen teilnehmen. Diese Veranstaltung bietet die Gelegenheit, sich darüber auszutauschen, wie HCT die Recyclingziele von Alberta unterstützen, sich an den Nachhaltigkeitsstrategien der Provinz orientieren und dazu beitragen kann, Lösungen für die Bewirtschaftung von Kunststoffabfällen in der Region zu verbreiten.

2025 CUWP Annual Meeting – Posterpräsentation

11.-13. März 2025 – Madison, Wisconsin – Marcus Trygstad

Als Branchenmitglied wird Aduro ein Posterpräsentation zum Thema HCT abhalten und seinen neuen Ansatz im chemischen Recycling vorstellen. Diese Präsentation entspricht der Mission des CUWP, technische, ökologische und wirtschaftliche Informationen über das chemische Recycling von Kunststoffabfällen bereitzustellen und so zu einer fundierten Entscheidungsfindung über neue Technologien in diesem Bereich beizutragen.

2. Asia Sustainable Plastics Summit 2025

27.-28. März 2025 – Singapur – Eric Appelman

Aduro wird seine Fortschritte bei der Skalierung von HCT vorstellen und Einblicke in die Rolle des Unternehmens bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen im Bereich Kunststoffabfälle geben. Weil in Asien der Druck bei der Entsorgung von Kunststoffabfällen weiter zunimmt, bietet dieser Gipfel Aduro die Gelegenheit, sein innovatives chemisches Recyclingkonzept vorzustellen und mögliche Kooperationen mit Stakeholdern in der Region zu erkunden, um nachhaltige Lösungen für die Kunststoffverwertung zu beschleunigen.

11. ICIS World Polyolefins Conference

8.-9. April 2025 – Köln, Deutschland – Eric Appelman

Aduro wird hervorheben, wie HCT das Recycling von Polyolefinen, einem Schlüsselsegment der Kunststoffindustrie, verbessert. Angesichts der zunehmenden weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung von Kunststoffabfällen wird sich die Teilnahme von Aduro darauf konzentrieren, praktikable, skalierbare Lösungen zu präsentieren, die die Herausforderungen im Polyolefin-Recycling angehen und zur Kreislaufwirtschaft beitragen und von denen sowohl die Akteure der Branche als auch die Umwelt profitieren.

Canadian Circular Economy Summit

15.-17. April 2025 – Montreal, Quebec – Abe Dyck

Aduro nimmt als Mitglied des Canada Plastics Pact an dieser Konferenz teil, um sich auf die Förderung von Initiativen zur Kreislaufwirtschaft zu konzentrieren und sich für die Rolle einzusetzen, die chemische Recyclingtechnologien bei der Reduzierung von Kunststoffabfällen spielen können. Mit einem starken Fokus auf Richtlinien, Kooperation und Innovation bietet diese Veranstaltung eine Plattform für Aduro, um mitzuteilen, wie HCT mit dem kanadischen Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft übereinstimmt und zu den nachhaltigen Abfallmanagementstrategien des Landes beiträgt.

Aduro freut sich, die neuesten Fortschritte in der Hydrochemolytic™-Technologie zu präsentieren, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des chemischen Recyclings von Kunststoffabfällen spielt. Unsere Teilnahme an diesen Konferenzen bietet eine hervorragende Gelegenheit, Erkenntnisse mit führenden Vertretern aus Industrie und Wissenschaft auszutauschen, das Potenzial von HCT hervorzuheben und einen Beitrag zum laufenden Dialog über nachhaltige Lösungen für Kunststoffabfälle zu leisten. Darüber hinaus sind wir bestrebt, Treffen mit Konferenzteilnehmern und Branchenführern zu arrangieren, um mögliche Kooperationen auszuloten und die Entwicklung nachhaltiger Recyclingtechnologien voranzutreiben.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8cee595-1dba-4e42-ab1e-97ed56304ad6