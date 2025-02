Aduro Clean Technologies attendu à des conférences majeures du secteur

LONDON, Ontario, 19 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société du secteur des technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a le plaisir d’annoncer sa participation à plusieurs conférences majeures du secteur.

La mise en service de l’usine pilote de processus nouvelle génération (« NGP », Next Generation Process) de la société étant prévue pour le troisième trimestre 2025, Aduro saisira cette opportunité de présenter les caractéristiques uniques du processus et exposera ses projets aux principales parties prenantes. Les représentants de la société échangeront avec les leaders du secteur pour leur démontrer en quoi la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) transforme le recyclage du plastique en offrant des solutions évolutives et modulaires qui relèvent les principaux défis du recyclage. Aduro fera la lumière sur ses dernières avancées, en restant axé sur la façon dont la technologie peut être configurée pour diverses applications pour les déchets plastiques. Ces événements rassembleront des experts du développement durable, de la gestion des déchets et de l’économie circulaire, procurant à Aduro une plateforme pour discuter des applications pratiques de la technologie HCT et pour rechercher de nouvelles collaborations visant à faire progresser les efforts en matière de recyclage durable.

29e conférence mondiale du ICIS sur les huiles de base et les lubrifiants

12-14 février 2025 – Londres, Royaume-Uni – Eric Appelman

Aduro a échangé avec les leaders du secteur au sujet de solutions durables pour transformer les déchets de plastique et d’huile en huiles de base et lubrifiants de haute qualité. La conférence a offert à Aduro une occasion de faire la lumière sur sa technologie Hydrochemolytic™ (HCT) et son potentiel de stimuler l’efficacité et la durabilité dans le secteur des huiles de base.

Journée des plastiques circulaires de l’Alberta 2025 – Alberta Plastics Recycling Association

11 mars 2025 – Edmonton, Alberta – Eric Appelman et Abe Dyck

Aduro prendra part à des discussions autour de l’approche de responsabilité élargie des producteurs adoptée par l’Alberta et du rôle grandissant des technologies du recyclage chimique et de la transformation des déchets en énergie pour lutter contre les déchets plastiques. Cet événement offre une opportunité d’expliquer en quoi la technologie HCT peut aider l’Alberta à atteindre ses objectifs en matière de recyclage, à s’aligner sur les stratégies de développement durable de la province et contribuer à faire évoluer les solutions pour la gestion des déchets plastiques dans toute la région.

Réunion annuelle du CUWP 2025 – Présentation d’affiche

11-13 mars 2025 – Madison, Wisconsin – Marcus Trygstad

En tant que membre de du secteur, Aduro présentera une affiche sur la technologie HCT, apparaissant comme une nouvelle approche inédite du recyclage chimique. Cette présentation s’aligne sur la mission du CUWP visant à fournir des informations techniques, environnementales et économiques sur le recyclage chimique des déchets plastiques, afin de contribuer à la prise de décisions éclairées au sujet des nouvelles technologies dans ce domaine.

2e sommet pour le plastique durable en Asie 2025

27-28 mars 2025 – Singapour – Eric Appelman

Aduro présentera les avancées de la technologie HCT et donnera un aperçu du rôle de la société pour relever les défis mondiaux des déchets plastiques. La pression sur l’Asie pour gérer les déchets plastiques ne cessant de croître, ce sommet représente pour Aduro une occasion de faire connaître son approche innovante du recyclage chimique et de chercher des collaborations potentielles avec des parties prenantes dans la région, afin d’accélérer les solutions durables pour la valorisation du plastique.

11e conférence mondiale du ICIS sur les polyoléfines

8-9 avril 2025 – Cologne, Allemagne – Eric Appelman

Aduro fera la lumière sur la façon dont la technologie HCT améliore le recyclage des polyoléfines, un segment fondamental du secteur du plastique. Avec l’intensification des efforts pour lutter contre les déchets plastiques à l’échelle mondiale, la participation d’Aduro sera axée sur la présentation de solutions viables et évolutives qui relèvent les défis du recyclage des polyoléfines et contribuent à l’économie circulaire, au profit à la fois des acteurs du secteur et de l’environnement.

Sommet canadien de l’économie circulaire

15-17 avril 2025 – Montréal, Québec – Abe Dyck

En tant que membre du Pacte canadien sur les plastiques, Aduro participe à ce sommet pour se concentrer sur l’avancée des initiatives en faveur de l’économie circulaire et plaider pour le rôle que peuvent jouer les technologies de recyclage chimique dans la réduction des déchets plastiques. Fortement axé sur la politique, la collaboration et l’innovation, ce sommet offre à Aduro une plateforme pour expliquer en quoi la technologie HCT s’aligne sur le Plan d’action pour une économie circulaire au Canada et contribue aux stratégies du pays en matière de gestion durable des déchets.

Aduro est ravi de présenter les derniers progrès de la technologie Hydrochemolytic™, qui joue un rôle essentiel pour faire avancer le recyclage chimique des déchets plastiques. Notre participation à ces conférences est une grande occasion d’échanger des perspectives avec des leaders du secteur et le monde universitaire, de faire valoir le potentiel de la technologie HCT et de contribuer au dialogue continu autour de solutions durables pour les déchets plastiques. Nous avons également hâte d’organiser des rencontres avec des participants aux conférences et des leaders du secteur afin d’explorer de potentielles collaborations et d’aller encore plus loin dans le développement de technologies de recyclage durables.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières de moindre valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la Direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Si la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. D’importants facteurs tels que des conditions de marché défavorables ou d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties pourraient influencer les résultats réels et les faire sensiblement dévier des attentes de la Société. La société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

