Performance record en 2024

Ouvrant la voie à la feuille de route stratégique 2025-2028

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Chiffre d'affaires standard 2024 de 7,1 milliards d'euros (chiffre d'affaires courant de 8,5 milliards d'euros), en hausse de +8,7 % et +5,1 % en organique Accélération des activités d’Électrification, en hausse organique de +13,0 % en 2024, grâce aux investissements stratégiques précoces et aux solutions à valeur ajoutée Chiffre d’affaires standard de 1,9 milliard au quatrième trimestre 2024, en hausse de +8,3 % en organique, soutenu par l’ensemble des activités

(chiffre d'affaires courant de 8,5 milliards d'euros), et Une performance supérieure aux objectifs fixés pour 2024 et lors du Capital Markets Day 2021-2024 « Winds of Change » EBITDA ajusté record à 804 millions d'euros , en hausse de +21,0 % par rapport à 2023, et marge d’EBITDA ajusté de 11,4 % Remarquable flux de trésorerie disponible normalisé de 454 millions d’euros et une conversion de trésorerie normalisée de 56% Surperformance du ROCE des activités d'électrification à 26,3 %

Carnet de commandes ajusté record de 7,4 milliards d’euros dans le segment PWR-Transmission, principalement grâce à l'activité sous-marine

dans le segment PWR-Transmission, principalement grâce à l'activité sous-marine Succès du déploiement de la stratégie de pure player dans l'Électrification : finalisation de l'acquisition de La Triveneta Cavi, cession d'AmerCable début 2025 et séparation opérationnelle de Lynxeo dans les activités Hors électrification

finalisation de l'acquisition de La Triveneta Cavi, cession d'AmerCable début 2025 et séparation opérationnelle de Lynxeo dans les activités Hors électrification Résultat net de 283 millions d’euros , en hausse de +27 % par rapport à 2023

, en hausse de +27 % par rapport à 2023 Bilan solide : dette nette de 681 millions d’euros et un ratio de levier de 0,85x

dette nette de 681 millions d’euros et un ratio de levier de 0,85x Un rendement attractif pour les actionnaires : proposition d'un dividende de 2,60 euros par action pour 2024, en hausse de +13 %

proposition d'un dividende de 2,60 euros par action pour 2024, en hausse de +13 % Lancement de la feuille de route stratégique 2025-2028 « Sparking Electrification with Tech solutions » avec un nouveau Comité Exécutif et une nouvelle organisation

« Sparking Electrification with Tech solutions » avec un nouveau Comité Exécutif et une nouvelle organisation Guidance 2025 annoncée Un EBITDA ajusté entre 770 et 850 millions d'euros Un flux de trésorerie disponible entre 225 et 325 millions d’euros





~ ~ ~

Paris, le 19 février 2025 – Nexans, acteur mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, publie ce jour ses comptes pour l’exercice 2024, arrêtés par le Conseil d’Administration réuni sous la Présidence de Jean Mouton, le 18 février 2025. Commentant l’activité du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré :

« En 2024, Nexans a une fois de plus démontré sa capacité à offrir une croissance rentable et durable dans un environnement de marché dynamique. Nexans a établi un nouveau record financier, soulignant le succès de sa transformation structurelle et de son exécution stratégique à long terme.

2024 marque également l'achèvement réussi de notre feuille de route stratégique 2021-2024 "Winds of Change", une période au cours de laquelle Nexans s'est transformé fondamentalement en un acteur majeur de l'électrification. Alors que nous ouvrons notre prochain chapitre jusqu'en 2028 "Sparking Electrification with tech solutions", nous nous appuyons sur cette base solide avec une ambition renouvelée : accélérer notre croissance, stimuler l'innovation et mener la transition énergétique avec des solutions durables et à forte valeur ajoutée. Notre engagement reste inchangé : créer de la valeur à long terme pour l’ensemble de nos parties prenantes.»



CHIFFRES CLÉS 2024

(en millions d’euros) 2023 2024 Chiffre d’affaires métaux courants 7 790 8 546 Chiffre d’affaires standard1 6 512 7 078 Croissance publiée -3,5 % +8,7 % Croissance organique -0,9 % +5,1 % EBITDA ajusté 665 804 EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard 10,2 % 11,4 % Éléments opérationnels spécifiques (53) (22) Dotation aux amortissements (179) (217) Marge opérationnelle 432 566 Coûts de réorganisation (49) (62) Autres éléments opérationnels (9) 10 Résultat opérationnel 374 513 Résultat financier net (83) (116) Impôts (68) (115) Résultat net 223 283 Dette nette 214 681 Flux de trésorerie disponible normalisé (normalized free cash-flow) 454 454 ROCE 20,7 % 21,1 %

PERFORMANCE DE LA SOCIÉTÉ EN 2024

Le chiffre d'affaires à cours des métaux standard atteint 7 078 millions d'euros en 2024, en forte croissance organique de +5,1 % par rapport à 2023 à périmètre et taux de change constants. En excluant le segment Autres activités, qui fait l’objet d’une réduction stratégique, la croissance organique s'élève à +8,1 %. La croissance organique des activités d’Électrification s’établit à +13,0 %, principalement portée par la forte croissance du segment PWR-Transmission suite à l’extension des capacités de l’usine de Halden en Norvège. Après une croissance organique à deux chiffres en 2023, les activités Hors électrification ont fait preuve de résilience, accusant une légère baisse organique de -2,5 %.

Au quatrième trimestre 2024, Nexans a enregistré une croissance organique remarquable de +8,3 % par rapport au quatrième trimestre 2023 et une croissance de +11,7 % hors Autres activités, grâce à la croissance de tous les segments. Démontrant la solidité de son cœur de métier, l’activité d’Électrification du Groupe enregistre une excellente croissance organique de +15,6 %.

En 2024, les acquisitions/cessions nettes ont un impact de +219 millions d’euros sur le chiffre d’affaires standard reflétant i) l’intégration de La Triveneta Cavi dans le segment PWR-Connect à compter du 1er juin 2024, ii) l’acquisition de Reka Cables depuis avril 2023, renforçant les segments PWR-Grid et PWR-Connect, et iii) la cession de l’activité Telecom Systems depuis octobre 2023 conformément à la vision de Nexans de devenir un pure player de l’électrification.

Au quatrième trimestre 2024, Nexans a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie de recentrage de ses activités. Le Groupe a annoncé la conclusion d'un accord en vue de la cession d'AmerCable, un producteur majeur de câbles d'alimentation électrique, de contrôle et d'instrumentation pour les environnements hostiles, pour une valeur d'entreprise de 280 millions de dollars américains. L'opération a été finalisée le 2 janvier 2025. Le Groupe a également achevé la séparation opérationnelle de son activité de câbles spécialisés pour les marchés industriels, anciennement connue sous le nom Nexans Industry Solutions & Projects, qui porte désormais le nom de Lynxeo.

L'EBITDA ajusté atteint le niveau record de 804 millions d'euros en 2024, en forte hausse de +21,0 % par rapport à 2023, où il s’établissait à 665 millions d'euros. Cette solide performance illustre l'amélioration de la rentabilité dans tous les segments du Groupe. Le niveau record de la marge d’EBITDA ajusté, de 11,4 %, est supérieur à la solide performance de l’année précédente, de 10,2 %. Cette évolution démontre la priorité stratégique du Groupe en faveur de l’excellence opérationnelle, de la croissance axée sur la valeur et de la sélectivité. La marge d'EBITDA ajusté des activités d'Électrification s’établit à 12,9 %, supérieure à celle de 12,5 % réalisée en 2023.

En 2024, les éléments opérationnels spécifiques s’élèvent à -22 millions d’euros. Ils comprennent une charge de 19 millions d’euros liée aux paiements en actions ainsi qu’une charge de 3 millions d’euros au titre de coûts supplémentaires liés à des projets affectés par des réorganisations antérieures.

L’EBITDA incluant les charges liées aux paiements en actions – au sens de la définition donnée lors du Capital Markets Day de 2021 – s’élève à 785 millions d’euros en 2024, contre 652 millions d’euros en 2023. La marge d’EBITDA du Groupe s’élève à 11,1 %, en ligne avec son objectif de 10 %-12 % communiqué lors du Capital Markets Day de 2021.

Le ROCE (y compris la contribution sur 12 mois de La Triveneta Cavi et d'AmerCable) a poursuivi sa forte trajectoire, et ressort à 21,1 % pour le Groupe et 26,3 % pour les activités d'Électrification.

La marge opérationnelle s’élève à 566 millions d’euros en 2024, soit 8,0 % du chiffre d’affaires à cours des métaux standard (contre 6,6 % en 2023).

Fin 2024, le résultat opérationnel du Groupe s'établit à 513 millions d'euros, contre 374 millions d'euros en 2023. Les principales variations sont les suivantes :

Les coûts de réorganisation s'élèvent à 62 millions d'euros en 2024, contre 49 millions d'euros en 2023, en raison principalement de la transformation de l’activité PWR-Transmission et de la séparation opérationnelle de Lynxeo ;

s'élèvent à 62 millions d'euros en 2024, contre 49 millions d'euros en 2023, en raison principalement de la transformation de l’activité PWR-Transmission et de la séparation opérationnelle de Lynxeo ; Les autres éléments opérationnels représentent un bénéfice de 10 millions d’euros en 2024, contre une charge de 9 millions d’euros en 2023, dont : l’ effet Stock Outil qui s’élève à 44 millions d’euros en 2024, contre -12 millions d’euros en 2023, reflétant l’augmentation des prix du cuivre durant l’année, des coûts liés aux acquisitions de 22 millions d’euros en 2024, principalement pour l’acquisition de La Triveneta Cavi. En 2023, les coûts liés aux acquisitions de 10 millions d’euros étaient principalement liés à l’acquisition de Reka Cables en Finlande.

représentent un bénéfice de 10 millions d’euros en 2024, contre une charge de 9 millions d’euros en 2023, dont :

Le résultat financier net s’élève à 116 millions d’euros en 2024 contre 83 millions d’euros en 2023. L'augmentation reflète principalement le succès des émissions de deux emprunts obligataires, l’un de 575 millions d'euros avec une échéance en 2029 et l’autre de 350 millions d'euros avec une échéance en 2030, ainsi que l'impact négatif des taux de change.

La charge fiscale s’élève à 115 millions d’euros, en hausse par rapport à 2023, où elle s’établissait à 68 millions d’euros. Le taux d’imposition s’élève à 29 % du résultat avant impôt en 2024.

Le résultat net s'établit à 283 millions d’euros en 2024, contre 223 millions d'euros en 2023, en hausse de +26,9 % représentant 6,39 euros par action.

FLUX DE TRÉSORERIE ET DETTE NETTE AU 31 DÉCEMBRE 2024

Le flux de trésorerie disponible normalisé s’établit à 454 millions d’euros en 2024, reflétant la solide performance opérationnelle du Groupe. Calculé sur la base du flux de trésorerie disponible normalisé, le taux de conversion de l’EBITDA ajusté en trésorerie ressort à 56 %.

Le cash-flow opérationnel s’élève à 670 millions d’euros en 2024, contre 511 millions d’euros en 2023. La variation du besoin en fonds de roulement ressort à 178 millions d’euros, contre 287 millions d’euros en 2023 du fait des acomptes élevés liés à des projets dans le segment PWR-Transmission et la bonne maitrise des stocks. Ainsi, le besoin en fonds de roulement opérationnel représente 0,5 % du chiffre d'affaires annualisé du Groupe au 31 décembre 2024 (0,3 % au 31 décembre 2023), inférieur à son niveau normatif de ≤ 6 %. Le flux de trésorerie disponible normalisé comprend également un impact lié aux réorganisations de -72 millions d’euros en 2024, contre -98 millions d’euros en 2023.

Les décaissements pour investissements récurrents s’élèvent à 257 millions d’euros en 2024, soit 3,6 % du chiffre d’affaires standard du Groupe. Le flux de trésorerie normalisé comprend également des intérêts financiers de 88 millions d’euros contre 73 millions d’euros en 2023, et d’autres éléments d’investissement pour un montant de 4 millions d’euros contre -16 millions d’euros en 2023.

La génération de trésorerie (free cash-flow) avant fusions et acquisitions et opérations de capital s’élève à 313 millions d’euros en 2024 contre 234 millions d’euros en 2023, et comprend des investissements stratégiques de 121 millions d’euros dans l’activité PWR-Transmission, correspondant principalement à la poursuite de l’investissement dans un troisième navire câblier et à la finalisation de l’extension de l’usine de Halden en Norvège. Les autres éléments de la génération de trésorerie normalisée qui diffèrent de la génération de trésorerie avant fusions et acquisitions correspondent au décaissement de l’impôt normatif sur les projets pour 19 millions d’euros contre 28 millions d’euros en 2023.

Les flux de trésorerie nets provenant des fusions et acquisitions représentent un décaissement net de 532 millions d’euros en 2024, principalement lié à l’acquisition de La Triveneta Cavi en juin. En 2023, ce chiffre correspondait à un décaissement net de 79 millions d’euros lié à l’acquisition de Reka Cables.

Les opérations de capital représentent un décaissement net de 164 millions d’euros. Elles comprennent le paiement du dividende 2023 de 2,30 euros par action pour un montant total de 102 millions d’euros, et des rachats d’actions pour 33 millions d’euros. Un décaissement net de 9 millions d’euros correspond à des effets de change défavorables et à de nouvelles dettes sur loyers futurs.

La dette nette s’élève à 681 millions d’euros au 31 décembre 2024, contre 214 millions d’euros au 31 décembre 2023, représentant un ratio de levier de 0,85x (dette nette / EBITDA ajusté) et de 0.95x selon la définition des covenants2.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 15 mai 2025 le versement d’un dividende de 2,60 euros par action au titre de 2024, ce qui représente une augmentation de 13 % par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation progressive du dividende témoigne de sa confiance dans les perspectives du Groupe.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

En tant que leader de l'électrification, Nexans s'engage à façonner l'avenir de son secteur tout en priorisant le développement durable et la sécurité dans l'ensemble de ses activités. Lors de son Capital Markets Day, le Groupe a dévoilé sa feuille de route ESG pour 2028. Des progrès significatifs ont été réalisés en 2024 :

des initiatives robustes de décarbonation qui produisent des résultats positifs : 38 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre des Scopes 1 et 2 (objectif de réduction de 42 % en 2028) et 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Scope 3 (objectif de réduction de 30 % en 2028) ;

: 38 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre des Scopes 1 et 2 (objectif de réduction de 42 % en 2028) et 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Scope 3 (objectif de réduction de 30 % en 2028) ; l'économie circulaire en tant qu'axe stratégique majeur : la part du cuivre recyclé a atteint 21 % en 2024 (objectif de 25 % en 2028) ;

la part du cuivre recyclé a atteint 21 % en 2024 (objectif de 25 % en 2028) ; l'engagement des collaborateurs au cœur de la performance de Nexans : l’amélioration continue du taux d'engagement depuis 2021 atteint 78 % en 2024 (objectif ≥ 78 % en 2028) ;

: l’amélioration continue du taux d'engagement depuis 2021 atteint 78 % en 2024 (objectif ≥ 78 % en 2028) ; la diversité de genre dans les postes à responsabilités au cœur de la stratégie de ressources humaines : 16 % de femmes occupant un poste dans le Senior Management en 2024 (objectif de 30 % en 2028) ;

16 % de femmes occupant un poste dans le Senior Management en 2024 (objectif de 30 % en 2028) ; des pratiques commerciales éthiques pleinement adoptées : taux de réalisation de 100 % de la formation de sensibilisation à la conformité en 2024.





Les performances environnementales de Nexans continuent d'être reconnues par les principales agences de notation extra-financière, ce qui place le Groupe parmi les plus performants de son secteur. Nexans a maintenu une note élevée de A- du CDP en ce qui concerne le changement climatique et a obtenu la note de B pour sa première année d'évaluation liée à l'eau. En outre, le Groupe est dans le haut du top 5 % des sociétés évaluées par EcoVadis en 2024. Ces résultats démontrent l'engagement indéfectible de Nexans en faveur du développement durable, qui constitue un pilier essentiel de sa stratégie.

PERFORMANCE DE 2024 PAR SEGMENT

| PWR-TRANSMISSION (18 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) 2023 2024 T4 2024 Chiffre d’affaires à cours des métaux standard 870 1 287 389 Croissance organique +0,8 % +50,3 % +41,9 % Croissance publiée -9,2 % +47,9 % +40,3 % EBITDA ajusté 83 142

EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard 9,5 % 11,0 %



Le chiffre d’affaires standard de l’activité PWR-Transmission s’élève à 1 287 millions d’euros en 2024, en hausse organique de +50,3 % par rapport à 2023, grâce à la finalisation en début d’année de l’extension de l’usine de Halden en Norvège, doublant les capacités de production de câbles haute tension sous-marine en polyéthylène réticulé (XLPE). Au quatrième trimestre 2024, Nexans enregistre une croissance organique de +41,9 % par rapport à la même période de 2023.

L’EBITDA ajusté du segment s’élève à 142 millions d’euros en 2024, en hausse de +72,3 % par rapport à 2023. La marge d’EBITDA ajusté enregistre une nette hausse pour s’établir à 11,0 % en 2024, contre 9,5 % en 2023. Comme prévu, la progression de la marge tout au long de l’année a été soutenue notamment par la réussite de la campagne d’installation de Revolution Wind, les projets d’Inspection, Maintenance et Réparation (IMR), ainsi que la poursuite de l’exécution du projet Great Sea Interconnector.

L’activité commerciale est restée dynamique et conformément à son approche sélective en termes d’analyse risque-bénéfice, le carnet de commandes ajusté du segment s’est établi à 7,4 milliards d’euros au 31 décembre 2024, en hausse de +21,4 % par rapport au 31 décembre 2023. Le carnet de commandes ajusté est constitué à plus de 90 % de projets sous-marins (interconnexion sous-marine et projets éoliens offshore). La solide prise de commandes a notamment été alimentée par le projet de raccordement électrique de l'île de Gotland, un contrat important pour le parc éolien offshore East Anglia TWO dans le sud de la mer du Nord ainsi que l'attribution finale du projet LanWin2 dans le cadre de l'accord-cadre avec TenneT pour environ 1 milliard d’euros. Ce carnet de commandes ajusté record est tiré à plus de 90% par les activités sous-marines (interconnexion sous-marine et projets éoliens offshore), offrant une visibilité pluriannuelle avec environ 90% du chiffre d'affaires de l’activité sécurisé pour la période 2024-2028

La bonne visibilité des charges de production et d’installation a été prolongée jusqu’en 2030, avec les usines de Charleston et Halden chargées à plus de 90% jusqu'en 2028. La construction de Nexans Electra, le troisième navire câblier du Groupe, est en cours et sera achevée en 2026. Ce navire ultramoderne est un atout stratégique qui permettra de renforcer la capacité à faire face à l’augmentation significative du carnet de commandes. Le Groupe a également dévoilé un investissement stratégique de 90 millions d'euros dans ses installations en France et en Belgique afin d'augmenter la production de câbles terrestres avancés de 525 kV répondant aux exigences de l'accord-cadre avec TenneT.

| PWG-Grid (18 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) 2023 2024 T4 2024 Chiffre d’affaires à cours des métaux standard 1 186 1 243 320 Croissance organique +4,5 % +3,1 % +7,6 % Croissance publiée +9,0 % +4,8 % +7,7 % EBITDA ajusté 156 170

EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard 13,2 % 13,6 %



Le chiffre d’affaires standard du segment PWR-Grid affiche une hausse organique de +3,1 % par rapport à 2023 pour atteindre 1 243 millions d'euros. Le quatrième trimestre 2024 a été solide avec une croissance organique du chiffre d’affaires de +7,6 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. L'Europe a bénéficié d'une demande croissante et de la conclusion de nouveaux contrats-cadres. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont bénéficié de projets d'énergie renouvelable. L'Amérique du Nord est restée stable avec un bon second semestre, tandis que l'Amérique du Sud a pour sa part connu des retards dans la réalisation de certains projets. La contribution du segment des Accessoires a été solide tout au long de l'année.

L’EBITDA ajusté a fait un bond à 170 millions d’euros, en hausse de +9,0 % par rapport à 2023, grâce à la sélectivité des nouveaux contrats-cadres, à l’excellence opérationnelle et à la contribution de Reka Cables acquise en avril 2023. La marge d’EBITDA ajusté atteint un niveau inédit de 13,6 % en 2024, contre 13,2 % en 2023, reflétant la croissance sélective et le succès de la transformation de l’activité.

| PWR-CONNECT (29 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) 2023 2024 T4 2024 Chiffre d’affaires à cours des métaux standard 1 679 2 073 551 Croissance organique -6,3 % +1,4 % +4,2 % Croissance publiée -8,6 % +23,5 % +40,2 % EBITDA ajusté 229 283

EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard 13,6 % 13,7 %



Le chiffre d’affaires standard du segment PWR-Connect s’élève à 2 073 millions d’euros en 2024, en hausse organique de +1,4 %. L'Europe a été affectée par un ralentissement de la demande sur certains marchés résidentiels, malgré une dynamique soutenue dans les segments commerciaux et d'infrastructure. Le Proche-Orient et l'Afrique ainsi que l'Amérique du Sud sont restés robustes, tandis que l’Amérique du Nord (Canada) a rebondi au second semestre. Au quatrième trimestre 2024, Nexans enregistre une croissance organique de +4,2 % par rapport à la même période de 2023 et en croissance organique de +0,5 % par rapport au troisième trimestre 2024.

Les données de 2024 reflètent les contributions de La Triveneta Cavi, à compter du 1er juin 2024, et de Reka Cables, depuis avril 2023. Ces acquisitions font partie intégrante de la stratégie d’électrification de Nexans, développent les capacités du Groupe et renforcent sa position dans des régions clés.

L’EBITDA ajusté atteint 283 millions d’euros, en hausse de +23,8 % par rapport à 2023. La marge d’EBITDA ajusté s’établit à 13,7 %, grâce aux mesures visant à améliorer les performances structurelles, à la sélectivité et aux solutions à valeur ajoutée.

| ACTIVITÉS HORS ÉLECTRIFICATION (Industrie & Solutions) (24 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) 2023 2024 T4 2024 Chiffre d’affaires à cours des métaux standard 1 750 1 701 406 Croissance organique +13,7 % -2,5 % +2,1 % Croissance publiée +12,3 % -2,8 % +1,9 % EBITDA ajusté 185 207

EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard 10,6 % 12,2 %



Dans le segment Industrie & Solutions, le chiffre d’affaires standard de 2024 s’élève à 1 701 millions d’euros, reflétant une légère baisse organique de -2,5 % par rapport à 2023. Au quatrième trimestre 2024, Nexans enregistre une croissance organique de +2,1 % par rapport à la même période de 2023.

Cette évolution s'explique principalement par un ralentissement du marché de l'Automatisme en Europe, partiellement compensé par les marchés de la Construction navale, du Matériel ferroviaire et du Nucléaire qui restent stables, tout comme l’activité Harnais automobiles.

L’EBITDA ajusté du segment a augmenté de +11,9 % pour atteindre 207 millions d’euros. La marge d’EBITDA ajusté ressort à 12,2 % en 2024, contre 10,6 % en 2023. Cette amélioration reflète un effet mix et prix positif résultant de la transformation réussie de l’activité.

| AUTRES ACTIVITÉS (11 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) 2023 2024 T4 2024 Chiffre d’affaires à cours des métaux standard 1 026 774 186 Croissance organique -17,9 % -14,4 % -14,9 % Croissance publiée -21,2 % -24,5 % -17,3 % EBITDA ajusté 13 2



Le segment Autres activités, qui correspond pour l’essentiel aux ventes de fils de cuivre et aux coûts centraux ne pouvant être affectés à d’autres segments, a enregistré un chiffre d’affaires standard de 774 millions d’euros en 2024. Le chiffre d’affaires accuse une baisse organique de -14,4 % par rapport à 2023, principalement en raison de la stratégie de Nexans visant à réduire les ventes externes de fils de cuivre via des contrats de travail à façon afin d’atténuer leur effet dilutif sur la rentabilité du Groupe.

L'EBITDA ajusté du segment diminue à 2 millions d'euros en 2024, contre 13 millions d'euros en 2023, reflétant des coûts centraux temporairement plus élevés liés à la séparation opérationnelle de Lynxeo.

PERSPECTIVES POUR 2025

En 2025, à l’issue de la cession d'AmerCable en janvier 2025 et conformément à la nouvelle feuille de route stratégique 2025-2028 dévoilée en novembre 2024, Nexans prévoit de réaliser, en excluant les cessions ou acquisitions non-réalisées :

un EBITDA ajusté entre 770 et 850 millions d'euros ;

un flux de trésorerie disponible entre 225 et 325 millions d’euros.





FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS AU 31 DÉCEMBRE

Le 2 janvier 2025 – Nexans annonce la finalisation de la cession d'AmerCable, un producteur majeur de câbles d'alimentation électrique, de contrôle et d'instrumentation pour les environnements hostiles, à Mattr, pour une valeur d'entreprise de 280 millions de dollars américains.

Le communiqué et la présentation des résultats de l’exercice 2024 sont disponibles sur notre page Relations investisseurs : Nexans – Résultats financiers.

