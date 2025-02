SAFE GROUP - ACCELERATION DU DEPLOIEMENT EN COLOMBIE

ACCELERATION DU DEPLOIEMENT EN COLOMBIE

Premières poses d’un dispositif SAFE en Colombie

Présentation des gammes de vis et de cages lombaires au 19ème Cours international sur la chirurgie de la colonne vertébrale de Carthagène

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 19 février 2025 à 8h. Safe Group est heureux d’annoncer les premières poses de dispositifs de Safe Orthopaedics en Colombie, marquant une nouvelle étape de son développement à l’international.

Ces interventions se sont déroulées dans un hôpital de Bogotá, où le Docteur César Diaz a utilisé les dispositifs de Safe Orthopaedics pour réaliser des opérations de chirurgie dégénérative de plusieurs niveaux. Ces implants, spécialement conçus pour optimiser les temps opératoires tout en réduisant leurs risques, présentent un intérêt majeur pour des hôpitaux aux contraintes fortes. La procédure a été supervisée par des experts locaux et l’équipe de Safe Orthopaedics a assuré un soutien technique au cours du processus.

Une avancée majeure pour la médecine orthopédique en Colombie



Cette intervention constitue un tournant important pour Safe Orthopaedics, qui continue d’élargir sa présence dans le secteur de la chirurgie orthopédique en Amérique latine. La Colombie, avec son infrastructure médicale et ses professionnels de santé, représente un marché important pour la société, permettant de répondre à la demande croissante de solutions innovantes pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale, tout en répondant à des problématiques de coûts et d’organisation des blocs opératoires.

Des solutions plébiscitées par le chirurgien



Le Docteur César Diaz a déclaré être très satisfait de la simplicité d’utilisation du kit d’instruments à usage unique, et de l’issue des procédures menées avec les dispositifs de Safe Orthopaedics, offrant aux patients une solution à la fois plus sûre et plus rapide.

Participation au 19ème Cours international de chirurgie de la colonne vertébrale, et partenariat avec des acteurs locaux

Pour accélérer son développement commercial en Colombie, Safe Orthopaedics présentera sa gamme de vis et de cages lombaires déjà disponibles sur le marché, lors du 19ème « Curso Internacional de Cirugía de Columna » qui se tiendra du 19 au 22 février 2025 à Carthagène. L’occasion d’aller à la rencontre des chirurgiens, prescripteurs, distributeurs et partenaires qui participeront à cet évènement majeur pour la communauté des acteurs de l’orthopédie. Dans le cadre de cette expansion, Safe Orthopaedics a pour vocation de renforcer ses partenariats avec des distributeurs et des institutions médicales locales pour assurer la mise à disposition rapide et efficace des différentes gammes de produits.

Philippe Laurito, Directeur Général, déclare : « Une nouvelle étape de franchie pour SAFE, qui accélère le déploiement des solutions du Groupe, notamment en Amérique du Sud. Le marché colombien a besoin de dispositifs sûrs et pratiques, afin de répondre à de véritables enjeux de santé au sein d’hôpitaux qui ont besoin de solutions plus efficace et plus agile en termes de gestions des implants et instrumentations. Nos technologies prêtes à l’emploi, conformes aux standards les plus élevés du marché, permettent de sécuriser l’ensemble du processus opératoire. »

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l ‘emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

SAFE GROUP AELYON ADVISORS

investors@safeorthopaedics.com safe@aelyonadvisors.fr

Pièce jointe