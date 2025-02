Aarhus, den 19. februar 2025

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 02/2025

AGF A/S, halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2024

AGF A/S fastholder forventningerne

Resumé af halvårsrapport:

I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser aflægger AGF A/S hermed halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2024.

Udvalgte hovedpunkter:

Resultatet for perioden 1. juli - 31. december 2024 udviser et resultat før skat på 13,3 mio. kr.

Resultatet af primær drift udviser et fald sammenlignet med samme periode sidste år, idet resultatet af primær drift udgør ÷20,4 mio. kr. mod ÷7,2 mio. kr. sidste år.

Periodens samlede resultat før skat udgør 13,3 mio. kr. mod 87,2 mio. kr. sidste år. Perioden er påvirket af udviklingen i andre driftsindtægter, som udgør 30,8 mio. kr. mod 105,1 mio. kr. sidste år.

Stigningen i nettoomsætningen fra 95,9 mio. kr. til 101,4 mio. kr. kan primært begrundes med øgede sponsorindtægter samt øget salg af merchandise.

Personaleomkostninger er steget med 8,9 mio. kr. fra 55,5 mio. kr. i samme periode sidste år til 64,4 mio. kr., hvilket primært kan begrundes med investering i den sportslige sektor.

Andre driftsindtægter er samlet faldet med 74,3 mio. kr. fra 105,1 mio. kr. til 30,8 mio. kr. og andre driftsomkostninger er samlet faldet med 15,2 mio. kr. Faldene kan henføres til sidste års historisk høje transferindtægter.

Egenkapitalen udgør 239,0 mio. kr. pr. 31. december 2024 i forhold til 234,0 mio. kr. sidste år. Likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør 70,5 mio. kr. i forhold til 96,0 mio. kr. sidste år. Koncernen har pr. 31. december 2024 et tilfredsstillende kapitalberedskab. Koncernen har indgået leasingforpligtelser på 27,5 mio. kr. pr. 31. december 2024 i modsætning til sidste år, hvor forpligtelserne udgjorde 0,7 mio. kr. Der er ikke yderligere rentebærende gæld.





Forventninger

Udviklingen i de første seks måneder af regnskabsåret giver ikke anledning til en indsnævring af forventningerne til årets resultat. For regnskabsåret 2024/25 forventer AGF A/S således uændret et negativt resultat før skat mellem kr. 20 mio. og 40 mio. som udmeldt i Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2024 pr. 3. september 2024, idet der forventes et underskud i 2. halvår.

Bestyrelsesformand Lars Fournais udtaler:

”Vi har de senere år foretaget betydelige investeringer for at skabe et bæredygtigt fundament, der over tid skal gøre os endnu mere konkurrencedygtige og i stand til kontinuerligt at række ud efter titler og deltagelse i europæisk gruppespil. Det er vigtige og store investeringer, som bliver definerende for AGF’s fremtid, og det er en kalkuleret gearing af vores fodboldforretning, som skal bringe os op blandt de bedste klubber i Skandinavien.”

Adm. direktør Jacob Nielsen udtaler:

”Regnskabsåret påvirkes af, at vi har ekstraordinære udgifter i forbindelse de ændrede stadionforhold i Ceres Park i 2024, flytningen til Vejlby i 2025, etableringen af den nye akademibygning samt El Cambio-akademiet i Uganda. Ikke mindst stadionprojektet i Vejlby er blevet væsentligt dyrere end forventet. Vi har dog stadigvæk en robust økonomi, og det gør også, at vi i dette regnskabsår er i stand til at løfte vores sportslige investeringer yderligere for såvel Superligaen som Talent-afdelingerne. Det er samtidig værd at bemærke, at vi under omskiftelige forhold fortsat nyder stor tilskueropbakning og er lykkedes med fortsat at øge vores sponsor- og merchandise-omsætning. Det vidner om, at der er stor tiltro hos vores interessenter til den kurs, vi følger, og denne opbakning vil også være altafgørende for udviklingen i AGF A/S i de kommende år.”

For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010-3700 eller administrerende direktør Jacob Nielsen på tlf. 2274-8685.

AGF A/S

