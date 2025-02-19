Bitget 发布 2025 年 1 月透明度报告，彰显市场增长与创新





维多利亚，塞舌尔, Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 发布了其 2025 年 1 月透明度报告，报告显示今年开局势头强劲，交易量、平台用户活跃度以及生态系统创新方面均实现显著增长。

Bitget 通过一系列战略举措拓展了 BGB 生态系统，包括在与 Morph Chain 整合后，于 Uniswap 上推出 BGB 流动性池，并在 Bulbaswap 上设立了价值 110 万美元的流动性池。 这些举措增强了跨链兼容性，深化了流动性，从而巩固了 BGB 作为 Bitget 生态系统核心支柱的地位。 此外，Bitget Research 发布的一份报告显示，20% 的 Z 世代和 Alpha 世代受访者表示愿意将加密货币纳入其养老金计划，这表明长期财务规划偏好正向数字资产倾斜。

1 月份，Bitget 推出了多项平台优化功能。 Bitget TraderPro Season 4 启动，设置了 10,000 USDT 的大奖，助力交易者测试策略并优化收益。 HodlerYield 服务上线，用户可通过持有 USDE 和 weETH 赚取被动收入。 Bitget 推出了由 AI 驱动的算法 Bitget Seed，用于发掘早期的 Web3 项目；此外，通过与 Zen 的战略整合，简化了 11 种法定货币的加密支付流程。 Bitget 还成为了首家提供 TAO 质押服务的中心化交易所，为用户提供了更多赚取奖励的机会。

Bitget Wallet 通过面向 BGB 持有者推出 100 万美元空投计划、与 Bitrefill 达成独家合作推出加密货币礼品卡，以及新增 AI Agent Trading Zone 功能，实现了产品服务的全面升级。 该钱包新增对 Base 和 Solana 链上限价订单功能的支持，进一步提升了自动交易能力。

Bitget 在全球范围内积极开展市场推广活动，不仅参与了在法国欧塞尔举办的 Crypto XR 活动（吸引逾 3,000 名加密货币爱好者参与），还在菲律宾、越南、俄罗斯、西班牙、葡萄牙、意大利、肯尼亚等地区举办了新年见面会。 这些活动不仅加深了与用户的联系，也展现了 Bitget 日益扩大的全球影响力。

Bitget 在 2025 年 1 月取得的成就延续了 2024 年的强劲发展势头，进一步巩固了其作为顶级交易所的地位，始终专注于安全性、创新性和易用性。 随着加密货币格局的不断发展，Bitget 将凭借前沿解决方案和战略合作伙伴关系，推动加密货币的普及应用，助力用户把握数字资产时代的机遇并应对其复杂性。

如需查看 2025 年 1 月的完整透明度报告，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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