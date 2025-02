News

Atos accompagne avec succès les Jeux Invictus de Vancouver - Whistler 2025 et leur permet d’atteindre de nouveaux sommets

Atos a joué un rôle déterminant en permettant aux participants de partager leur résilience et leur passion extraordinaires dans le monde entier

Vancouver et Whistler, Canada, et Paris, France, le 25 février 2025 - Atos, leader mondial de la transformation digitale et partenaire technologique officiel des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, annonce aujourd'hui avoir fourni avec succès l’ensemble des services informatiques essentiels ayant contribué à faire des Jeux, qui se sont tenus du 8 au 16 février 2025, un événement unique.

Cet événement a réuni près de 550 concurrents originaires de 23 pays, et a introduit pour la première fois les sports d'hiver aux Jeux Invictus. Atos a fourni l'ensemble des services critiques, y compris le traitement des données, le chronométrage et le pointage, les tableaux d'affichage publics, les graphiques TV, ainsi que les résultats en direct pour un total de 11 sports : basket-ball en fauteuil, volley-ball assis, rugby en fauteuil, aviron en salle, natation, curling en fauteuil, ski alpin, snowboard, biathlon, ski nordique et skeleton.

Les Jeux Invictus sont un événement international multisports adapté, fondé par le prince Harry, duc de Sussex, pour les militaires et les vétérans blessés et malades. Lancés pour la première fois à Londres en 2014, les Jeux visent à utiliser le pouvoir du sport pour aider au rétablissement, soutenir la réadaptation et susciter une compréhension et un respect plus larges de ceux qui servent leur pays. Les participants concourent dans un esprit de fraternité, en partageant leurs expériences et en mettant en valeur leur résilience, leur détermination et leur courage.

Les sports adaptés s'accompagnent d'un ensemble unique de règles et de catégories basées sur la santé des concurrents, où l'expérience et les technologies sportives avancées d'Atos jouent un rôle crucial. Ces technologies améliorent considérablement les capacités de préparation et de déploiement, garantissant une expérience transparente pour les athlètes et les organisateurs.

Atos s'est appuyé sur l'expertise inégalée de 25 de ses experts déployés sur site et de 10 autres membres de l’équipe basés sur son Centre d'Excellence en Technologie du Sport en Espagne pour assurer l'excellence opérationnelle tout au long des 8 jours de compétition. Plus de 110 ordinateurs ont été déployés dans diverses disciplines sportives et plus de 300 infographies télévisées ont été fournis pour la diffusion en direct de l'événement. L'un des points forts d'Atos sur les Jeux Invictus a été la mise en place d'un système de résultats sur site (OVR – On-venue result system) à distance pour certains sports, notamment le basket-ball en fauteuil, le volley-ball assis, le rugby en fauteuil et l'aviron en salle. Les experts d'Atos ont parfaitement géré, déployé et surveillé l'ensemble de la technologie des Jeux, garantissant ainsi le bon fonctionnement et l'efficacité de tous les services pendant toute la durée de la compétition.

« Nous pensons que cet événement met magnifiquement en valeur l'esprit sportif et l'incroyable résilience des concurrents », a déclaré Nacho Moros, Responsable de la division Major Events d’Atos. « Nous sommes fiers que notre technologie de pointe et toute l'expérience que nous avons accumulée en soutenant les plus grands événements sportifs mondiaux au cours des dernières décennies nous aient permis de proposer une expérience incroyable aux concurrents et aux fans des Jeux Invictus 2025. Nous sommes impatients de poursuivre cette aventure et de continuer à intégrer de nouvelles fonctionnalités passionnantes aux prochaines éditions. »

Depuis plus de 30 ans, Atos est au service de ses partenaires et clients par le biais d'une division interne dédiée aux sports et aux grands événements (Atos Major Events), ce qui lui confère une expérience inégalée et la flexibilité nécessaire pour servir ses clients, quelle que soit leur taille et leur place sur la scène sportive. Qu'il s'agisse d'événements mondiaux ou de compétitions locales telles que le Festival olympique de la jeunesse européenne d'hiver 2025 qui s’est tenu à Bakuriani (Géorgie), Atos s'efforce constamment d'offrir l'excellence technologique à l'ensemble de ses clients.

Atos est impliqué dans le Mouvement olympique depuis 1992 et le Mouvement paralympique depuis 2002, et est le partenaire numérique officiel de l'édition 2027 des Jeux européens du Comité olympique européen, ainsi que le partenaire numérique officiel de Special Olympics International. En outre, l'entreprise est également le partenaire officiel des technologies de l'information pour les compétitions d’équipes nationales de football de l'UEFA. Plus récemment, Atos a joué un rôle déterminant dans la fourniture de services informatiques de pointe pour des événements emblématiques tels que l'UEFA EURO 2024™ en Allemagne et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Pour en savoir plus sur les solutions Atos pour les événements sportifs et les grands événements, rendez-vous sur Sport & Grands événements - Atos

À propos des Jeux Invictus de Vancouver : Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition sportive internationale pour les militaires et les vétérans blessés et malades. Du 8 au 16 février 2025, les septièmes Jeux Invictus ont réuni jusqu'à 550 compétiteurs de 25 pays dans 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada. Invictus signifie invaincu et les Jeux célèbrent le courage, la résilience et la force de l'esprit humain. Grâce au pouvoir du sport, les Jeux inspireront le rétablissement, soutiendront la réadaptation et susciteront une compréhension et un respect plus larges pour ceux qui ont servi leur pays.

Les Jeux Invictus de 2025 à Vancouver à Whistler ont eu lieu sur les territoires traditionnels des Nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xwməθkwəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). La Fondation Les Fleurons glorieux, le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique sont les précieux partenaires fondateurs des Jeux Invictus de 2025 à Vancouver à Whistler.

Rendez-vous sur https://invictusgames2025.ca/ pour les dernières mises à jour, les documents de soutien et tous les détails des Jeux.

À propos d'Atos

Atos est un leader mondial de la transformation digitale avec environ 82 000 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 milliards d'euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et du calcul haute performance, le Groupe fournit des solutions de bout en bout sur mesure pour tous les secteurs d'activité dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s'engage pour un numérique sécurisé et décarboné pour ses clients. Atos est une SE (Societas Europaea) cotée sur Euronext Paris.

L'objectif d'Atos est d'aider à concevoir l'avenir de l'espace de l'information. Son expertise et ses services soutiennent le développement des connaissances, de l'enseignement et de la recherche dans une approche multiculturelle et contribuent au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et collaborateurs, ainsi qu'aux membres de la société au sens large, de vivre, de travailler et de se développer durablement, dans un espace d'information sûr et sécurisé.

