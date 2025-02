Le Centre C3i, une compagnie canadienne, reçoit l'approbation de l’EMA pour fabriquer des produits de thérapie cellulaire pour le marché européen

MONTRÉAL, 19 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centre C3i (C3i) annonce qu’il a obtenu l’approbation règlementaire de l’EMA (European Medicine Agency) afin de produire des traitements de thérapie cellulaire pour le marché Européen. C3i obtient donc la certification de conformité aux BPF (Bonne Pratique de Fabrication) qui permet de rendre disponible des médicaments innovants aux patients Européens.

L’année dernière, C3i est devenu le premier centre de bio-fabrication à contrat (CDMO) de thérapies cellulaires et géniques au Canada à obtenir une licence d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP) pour produire commercialement des thérapies cellulaires vitales pour les patients à travers le Canada. Avec l’autorisation de l'Agence européenne (EMA) de fabriquer des thérapies cellulaires pour le marché européen, C3i se positionne sur la scène mondiale de la biotechnologie comme étant le CDMO de thérapie cellulaire et génique prééminent au Canada. Ces approbations démontrent l'expertise de C3i et de son équipe multidisciplinaire, son savoir-faire réglementaire et ses standards de qualité élevés.

Voici une citation d'Yvan Côté, PDG de C3i : « Comme CDMO Canadien nous sommes fiers d’offrir des solutions innovantes aux défis de la biofabrication et de la commercialisation de traitements qui changent des vies. Notre équipe adhère à des normes strictes de qualité et de sécurité, ce qui est crucial dans notre industrie. L'obtention des licences de Santé Canada et de l'EMA réitère notre dévouement à la sécurité des patients et à la qualité des produits thérapeutiques. Ce niveau de certification fait du Centre C3i une référence canadienne dans le domaine de la thérapie cellulaire. »

À propos du Centre C3i

C3i est un CDMO à service complet dont l'objectif est de rendre les thérapies cellulaires et géniques disponibles pour sauver des vies à tous ceux qui en ont besoin. C3i fournit des services aux hôpitaux, chercheurs académiques, entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques, soutenant l'avancement et la commercialisation de technologies innovantes. L'équipe dévouée de C3i s'assure de fournir à ses clients des services sur mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques, en accélérant le passage de leur projet innovant du stade du développement à celui de la commercialisation. Les services internes comprennent des tests de contrôle de qualité appropriés à la phase de développement, la découverte de biomarqueurs, la surveillance immunitaire et des tests de diagnostic spécialisés à l’aide de ses laboratoires accrédités par le College of American Pathologists (CAP).