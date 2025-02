Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Malay Thai Chinese (Simplified)

บุกเบิกมาตรฐานใหม่ด้านการเชื่อมต่อความเร็วสูงด้วยโมดูล IoT เซลลูลาร์ Cavli CQM200 5G NR

โมดูล IoT CQM200 5G NR Sub-6 สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความเร็วของข้อมูลและการรวมย่านความถี่ ทำให้โมดูลนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโซลูชัน IoT แบนด์วิดท์สูงในภาคอุตสาหกรรม 4.0 เมืองอัจฉริยะ และอื่น ๆ อีกมากมาย

February 19, 2025 09:20 ET | Source: Cavli Inc Cavli Inc

