Cavli 的 CQM200 5G NR 蜂窝物联网模块将树立高带宽连接新标杆

圣何塞市，加利福尼亚州, Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 物联网解决方案的创新领军企业 Cavli Wireless欣然宣布推出旗舰产品 5G NR Sub-6 CQM200 蜂窝物联网模块。 CQM200 专为满足高通量互联应用的严苛需求而设计，为物联网应用实现 5G NR 高速连接。 本品的发布进一步巩固了 Cavli 作为原始设备制造商可信赖合作伙伴的地位，助力其开发下一代汽车解决方案。

CQM200 模块旨在提供卓越的 5G NR Sub-6 性能，符合 3GPP 第 17 版的标准。 模块尺寸为 45 x 52 毫米*，采用 LGA 封装。 它具备卓越的传输性能，下载速度高达 3.7 Gbps，上传速度高达 2.5 Gbps，能满足高通量、大流量数据的物联网应用需求。 该模块搭载高通 SDX72 芯片组，集成了包括 Arm Cortex A55 四核处理器和高通 Hexagon DSP 处理器在内的最尖端组件，可无缝高效地处理复杂的计算任务。

CQM200 的一大特性是其三载波聚合 (3CA) 能力。 它能聚合多个载波频率，优化可用的无线电频谱，加快数据传输速度，提升网络可靠性。 凭借 100MHz 的带宽，该模块能确保持续不断的高质量连接，无惧严苛的条件。 即使是在网络拥堵地区也需要超低延时的应用，如实时工业控制系统、智能监控或自动驾驶汽车，都能从 CQM200 的速度和网络韧性中显著受益。

CQM200 具有全球兼容性，支持 eSIM 技术和多星座全球导航卫星系统 GNSS (L1+L5)，便于全球部署。 无论是资产跟踪、实时数据分析，还是其他的位置服务，该模块都能确保无缝连接，即使在最具挑战的环境中也能提供保障。 内置的 GNSS 确保定位精确性，为现代物联网解决方案提供了至关重要的精准定位服务。 CQM200 可满足众多行业的需求，为物联网应用提供变革性的解决方案。 在工业 4.0 领域，模块的高通量与先进的处理能力可实现实时监控和预防性维护，特别适用于拥有大量机器、产生海量数据的工业车间。 通过使用搭载该模块的工业网关/路由器，制造商可优化运营成本，最大限度地减少停机时间。 在智慧城市方面，CQM200 支持智能基础设施，如智能监控解决方案和公共安全系统，确保城市环境更高效、响应更迅速。 在物流与运输领域，模块的 GNSS 性能和强大的连接性能实现精确的实时跟踪，提供运营效率，确保高价值资产的安全。

CQM200 集成了 Hubble， 通过 Cavli Hubble 物联网连接与调制解调器管理平台的先进组件 Hubble Applet 服务，引入了模块远程诊断、监测和调试，进一步增强了模块的性能。 有了这一特色功能，无需物理干预，即可简化物联网解决方案的拓展流程。 通过与世界各地的运营商组建战略联盟，Cavli 建立起广泛影响力，进而提供服务质量与性价比再创新高的卓越联网解决方案。

Cavli Wireless 首席执行官 (CEO) 兼首席技术架构师 John Mathew表示：“CQM200 模块的推出对 Cavli 和整个物联网行业来说都是一个重要里程碑。 凭借其 5G-NR Sub-6 性能、海量数据传输能力和先进的处理能力，CQM200 旨在满足高性能应用日益复杂的需求，因为这些应用需要超低延时连接和全球无缝可扩展部署。”

Cavli 通过将先进功能与无缝全球连接相结合，不断为蜂窝物联网的可靠性、可扩展性和创新性树立新标准。 随着物联网格局的不断发展，CQM200 是 Cavli 致力于实现愿景的有力见证，其愿景是提供面向未来的连接方案，赋能各行各业，推动技术进步。 诚挚欢迎您联系我们的解决方案专家，一同探索 CQM200，助力您的下个项目再创新高。

关于 Cavli Wireless

Cavli Wireless 是一家将物联网连接与数据管理结合到同一平台的蜂窝物联网模块制造商。 Cavli 设计并生产工业级蜂窝物联网智能模块，以增强设备可靠性，加快应用开发进程。 通过集成 eSIM 卡功能，Cavli 的智能蜂窝模块具备全球蜂窝连接能力，能通过专属云端平台 Cavli Hubble 为用户提供实惠的全球数据定价、简化的设备管理以及集中订阅管理服务。

联系人：

Abhinand Dinesh

高级助理 - 企业营销

Cavli Wireless

abhinand.dinesh@cavliwireless.com

+91-9605750306

https://www.cavliwireless.com/

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ae7d10e0-8540-4ba5-b71a-2231daad0206