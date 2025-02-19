Cavli CQM200 5G NR 蜂巢式物聯網模組為高頻寬連線開創全新標準

聖荷西，加州, Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 物聯網解決方案的尖端創新企業 Cavli Wireless 欣然宣佈推出旗艦級 5G NR Sub-6 CQM200 蜂巢式物聯網模組 (Cellular IoT Module)。 CQM200 的設計旨在迎合高吞吐量連接應用的嚴格要求，提供支援高速 5G NR 連接力的物聯網應用程式。 通過推出此模組，Cavli 繼續鞏固其作為代工生產 (OEM) 開發新一代汽車解決方案值得信賴的合作夥伴地位。

CQM200 模組設計目的在於提供符合 3GPP Release 17 標準的卓越 5G NR Sub-6 效能。 CQM200 模組的大小為 45 x 52 毫米*，並以 LGA（平面網格陣列封裝）形式提供。 模組提供高達 3.7 Gbps 的超卓下載速度，以及高達 2.5 Gbps 的上載速度，滿足高吞吐量、數據繁重的物聯網應用需求。 模組以 Qualcomm SDX72 晶片組為構建基礎，整合了最為先進的組件，當中包括四核心 Arm Cortex A55 處理器及 Qualcomm Hexagon DSP 處理器，以天衣無縫的效率處理複雜的運算任務。

CQM200 的主要特徵為其三載波聚合 (3CA) 功能。 此功能容許模組聚合多個載波頻率，完善可用的無線電頻譜，以實現更高的數據傳輸速度和更佳的網絡可靠程度。 模組具有 100MHz 頻寬，即使在苛刻的條件下亦可確保持續、高質素的連線能力。 即使在網絡擠塞範圍亦要求超低延遲的應用情況，例如實時的工業控制系統、智能監控或自動駕駛汽車等，都可從 CQM200 的速度和網絡強韌性中獲益良多。

CQM200 具備全球兼容性，可支援 eSIM 技術及多星座 GNSS (L1+L5)，有助促進全球部署。 不論是資產追蹤、實時數據分析，或是其他流動定位服務，即使在最具挑戰性的環境中，此模組都能確保天衣無縫的連線能力。 包含 GNSS (全球衛星導航系統) 保證了精準的定位功能，為現代物聯網解決方案實現準確的流動定位服務。 CQM200 能滿足各行各業的需要，為物聯網應用提供變革性解決方案。 在工業 4.0 中，此模組的高吞吐量和先進處理能力，有助於對擁有眾多機器並產生大量資料數據的工業車間進行實時監察及預測性維護。 此舉令製造商可完善營運成本，並且透過採用由模組驅動的工業網關或路由器來將停工時間減至最低。 針對智能城市而言，CQM200 支援智能基礎設施，例如智能監控解決方案和公共安全系統，確保都市環境更具效率和應變能力。 於物流及運輸領域，該模組所具備的 GNSS 功能及強大的連線能力可實現準確的即時追蹤、提升營運效率，並且確保高價值資產的安全。

透過引入模組的遙距診斷、監控和調試，以及 Hubble Applet 服務（此為 Cavli Hubble 物聯網連接及數據機管理平台的先進組件），CQM200 的 Hubble 整合得以進一步提升其功能。 此功能消除了物理介入的必要性，並簡化了物聯網解決方案的擴充。 透過與全球營運商組結策略聯盟，Cavli 建立了重要的影響力，提供無與倫比的連接解決方案，在服務品質和成本效益方面樹立了新標準。

Cavli Wireless 行政總裁兼首席科技架構師 John Mathew 表示：「對於 Cavli 及物聯網行業而言，CQM200 模組的推出都標誌著一個關鍵時刻。 憑藉其 5G-NR Sub-6 功能、龐大的數據吞吐量及先進的處理能力，CQM200 的設計在於要滿足高效能應用日益複雜的需求，這些應用情況要求超低延遲的連接能力，以及可於全球各地部署的無縫可擴展性。」

透過結合先進功能和無縫的全球連接能力，Cavli 繼續為蜂巢式物聯網的可靠性、可擴展性和改革樹立新標準。 隨著物聯網格局的發展，CQM200 是對 Cavli 願景的一種體現，即實現面向未來的連線解決方案，賦予產業能力並推動科技進展。 歡迎與我們的解決方案專家聯絡，探討 CQM200 如何為您即將開始的項目增光添彩。

關於 Cavli Wireless

Cavli Wireless 是一家將物聯網連接和數據管理整合至單一平台的蜂巢式物聯網模組製造商。 Cavli 旨在設計和製造工業級蜂巢式物聯網智能模組，一方面提高設備可靠性，另一方面加快應用程式開發流程。 Cavli 的智能蜂巢式模組透過整合嵌入式 eSIM 功能實現全球蜂巢式連接，亦透過專有的雲端平台 Cavli Hubble 為用戶提供經濟實惠的全球數據定價、簡化的設備管理與集中式的訂閱管理。

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