Le réseau sans-fil de Rogers reconnu comme étant le plus fiable au pays par Opensignal

TORONTO, 19 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui que son réseau sans-fil a été reconnu comme étant le plus fiable au pays par Opensignal, un chef de file mondial de l’analyse comparative indépendante des réseaux.

« Nous investissons continuellement dans le réseau 5G en propriété exclusive le plus étendu au Canada afin de connecter les gens d’ici, où et quand ils le veulent, a déclaré Mark Kennedy, chef de la direction de la Technologie chez Rogers. Nous sommes fiers d’être reconnus par Opensignal comme étant l’entreprise proposant le réseau sans-fil le plus fiable au pays. »

L’étude d’Opensignal montre qu’au Canada, Rogers occupe la première place pour la fiabilité et la qualité des réseaux sans-fil. De plus, Rogers s’est classée première en matière de vitesse de téléversement 5G et d’expérience vidéo 5G, ce qui fait du réseau de Rogers le réseau le plus primé par Opensignal.

Rogers a investi plus de 40 milliards de dollars dans ses réseaux au cours de la dernière décennie et investira 4 milliards de dollars en dépenses en capital cette année. Rogers s’engage à offrir aux Canadiennes et Canadiens les meilleurs et les plus vastes réseaux sans-fil au pays. L’entreprise continue à investir pour élargir le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au Canada, qui dessert maintenant plus de 2 500 communautés.

