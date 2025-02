Le Syndicat des Métallos demande que des matériaux canadiens soient utilisés pour le projet de train à grande vitesse dans la foulée des menaces de tarifs américains

OTTAWA , Ontario, 19 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos exhorte le gouvernement du Canada à accorder la priorité aux matériaux fabriqués au Canada pour la construction du réseau de train à grande vitesse reliant Toronto et Québec, annoncé aujourd'hui.

Alors que le projet est présenté comme un investissement d'infrastructure transformateur susceptible de stimuler la croissance économique, la création d'emplois et les progrès environnementaux, les dirigeants du Syndicat des Métallos rappellent la nécessité de tirer parti de la main-d'œuvre hautement qualifiée et des produits de haute qualité fabriqués au pays, en particulier à la lumière des tarifs américains annoncés sur l'acier et l'aluminium, ainsi que sur d'autres produits canadiens. Le syndicat demande instamment l'inclusion d'acier, d'aluminium et d'autres produits manufacturés fabriqués au Canada dans la construction de ce projet et des futurs projets d'infrastructure impliquant un financement public.

« Ce projet de train à grande vitesse représente une occasion importante pour le Canada, mais il doit profiter aux travailleuses et travailleurs ainsi qu'aux industries canadiennes », a déclaré Marty Warren, directeur national des Métallos pour le Canada. Avec les tarifs américains sur l'acier et l'aluminium canadiens qui menacent les emplois et les industries, nous ne pouvons pas nous permettre de recourir à des matériaux étrangers. Les projets d'infrastructure financés par des fonds publics doivent créer et maintenir des emplois canadiens bien rémunérés et l'utilisation de matériaux canadiens, lorsque c'est possible, contribuera à assurer l'avenir de notre secteur manufacturier. »

L'appel du syndicat en faveur de l'approvisionnement domestique est particulièrement urgent compte tenu du conflit commercial en cours, qui met en danger les emplois au Canada. Les dirigeants des Métallos soulignent que les travailleuses et travailleurs et les industries canadiennes doivent bénéficier directement des investissements dans les infrastructures.

« L'annonce d'aujourd'hui peut changer la donne, mais seulement si nous donnons la priorité à l'approvisionnement domestique, a déclaré Dominic Lemieux, directeur québécois du Syndicat des Métallos. C'est l'occasion idéale pour le gouvernement de faire preuve de leadership en s'assurant que l'argent des contribuables soutient de bons emplois, renforce les industries d'ici et stimule notre économie. »

Les Métallos plaident depuis longtemps en faveur d'une augmentation des investissements dans les industries canadiennes et de l'élaboration d'une stratégie industrielle globale, qui donne la priorité aux produits fabriqués en sol canadien, soutient la création d'emplois et réduit la dépendance à l'égard des importations étrangères.

Alors que le projet de train à grande vitesse va de l'avant, les Métallos s'engagent à veiller à ce qu'il apporte des avantages aux travailleuses et travailleurs du pays, tout en renforçant la base manufacturière domestique, afin d'assurer un avenir économique solide à tous les Canadiens et Canadiennes.

