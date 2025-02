CIRRO E-Commerce en Sendcloud bundelen krachten voor optimalisatie

AMSTERDAM, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRRO E-Commerce , een toonaangevende internationale leverancier van logistieke e-commerceoplossingen, kondigt de nieuwe integratie aan met Sendcloud, het complete verzendplatform voor e-commerce.

Deze samenwerking combineert het omvangrijke wereldwijde verzendnetwerk van CIRRO E-Commerce met de krachtige automatiseringstools van Sendcloud en zorgt zo voor een probleemloze logistieke ervaring voor online retailers en merken. Bedrijven van elke omvang kunnen hierdoor hun verzendactiviteiten stroomlijnen, handmatige taken minimaliseren en klanten een betrouwbaardere en efficiëntere bezorgervaring bieden.

“Verzending is een van de meest complexe en kostbare aspecten van e-commerce. Bij Sendcloud vereenvoudigen we dit proces door vervoerders, winkelsystemen en partners via één platform met elkaar te verbinden,” vertelt Sabi Tolou, medeoprichter van Sendcloud. “Met de integratie van CIRRO E-Commerce in ons netwerk kunnen webwinkeliers profiteren van kosteneffectieve internationale verzendoplossingen, zoals rechtstreekse leveringen en meerdere fulfillmentopties, waardoor ze met zekerheid kunnen uitbreiden naar nieuwe markten.”

Thijs Boots, Chief Sales Officer (CSO) bij CIRRO E-Commerce Europe, voegt daaraan toe: “We zijn erg blij met de samenwerking met Sendcloud. Deze samenwerking sluit aan bij onze missie om retailers innovatieve logistieke oplossingen te bieden die efficiëntie en schaalbaarheid vergroten. Door de robuuste internationale verzendservices van CIRRO E-Commerce te integreren in het platform van Sendcloud, krijgen verkopers toegang tot flexibele, kostenefficiënte bezorgopties die aansluiten op de behoeften van de huidige wereldwijde e-commerce.”

Met als doel deze samenwerking verder te versterken, is CIRRO E-Commerce de trotse Gold Sponsor van het door Sendcloud georganiseerde evenement Sendcloud Connect op 11 maart 2025 in Eindhoven. Retailers, marktplaatsen en fulfillmentbedrijven worden uitgenodigd deel te nemen aan interactieve sessies, waaronder twee exclusieve sessies onder leiding van CIRRO E-Commerce.

Over Sendcloud

Sendcloud is een alles-in-één-verzendplatform voor e-commerce, waarmee retailers, marktplaatsen en fulfillmentbedrijven hun activiteiten kunnen opschalen en de verzendervaring kunnen verbeteren. Door processen te automatiseren – van het afdrukken van labels tot gepersonaliseerde tracking en retourenbeheer – stelt het retailers in staat efficiënter te werken. Sendcloud wordt ondersteund door Softbank en L Catterton, en heeft het vertrouwen van 25.000 bedrijven in heel Europa. Het heeft als missie om een revolutie teweeg te brengen in de wereldwijde verzending.

Over CIRRO E-Commerce

CIRRO E-Commerce is een logistieke dienstverlener voor e-commerce die zich inzet voor het leveren van probleemloze, end-to-end en grensoverschrijdende logistieke diensten. Dankzij onze aanzienlijk sterke punten veranderen we het spel op het gebied van flexibiliteit, betrouwbaarheid, kostenefficiëntie, geavanceerde technologie en klantgerichtheid. Dit omvat een robuust transportsysteem, lokale teams van experts in de branche en een uitgebreide fysieke aanwezigheid in meer dan 30 landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en Australië.

