Atos déploie avec succès de nouvelles technologies sportives à l'occasion du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne d'hiver Bakuriani 2025

De nouvelles technologies innovantes ont contribué au succès de l'événement et sont maintenant éprouvées et prêtes à être déployées à grande échelle.

Bakuriani, Géorgie, et Paris, France, le 20 février 2025 - Atos, leader mondial de la transformation digitale et partenaire technologique du Festival Olympique d'hiver de la Jeunesse Européenne (FOJE) Bakuriani 2025, annonce aujourd'hui que ses services informatiques innovants ont contribué au succès de l'événement qui s'est déroulé du 9 au 16 février 2025. Atos a fourni une gamme complète de services numériques qui ont amélioré l'expérience des fans et les opérations de l'événement et rapproché le Festival du public à travers toute l'Europe.

Atos a fourni des services traditionnels de chronométrage et de gestion des résultats, garantissant précision et efficacité dans tous les sports, géré le site Web officiel de l'événement, l'application mobile, le système de diffusion des résultats en temps réel ainsi qu’une base de données interactive permettant aux fans et aux parties prenantes d'accéder facilement aux statistiques et aux informations clés de l’événement. Atos a permis la production, la diffusion en direct et la distribution de toutes les compétitions, permettant aux diffuseurs détenteurs de droits et aux partenaires médias de retransmettre tous les sports vers le public du monde entier.

Le Festival Olympique d'hiver de la Jeunesse Européenne a également été l'occasion pour Atos et le comité d'organisation de présenter des technologies innovantes qui ont permis d'approfondir l'expérience, l'immersion et l'engagement de toutes les parties prenantes.

Media Center animé par Intelligence Artificielle (IA)





Au cours de l'événement, Atos, en s’appuyant sur l’IA, a fourni pour la première fois des séquences et temps forts exclusifs en vidéo de façon automatisée à destination notamment des comités olympiques, des fédérations et des médias accrédités à travers l'Europe. Grâce à un système de gestion de contenu protégé par mot de passe, les utilisateurs pouvaient soumettre des demandes en langage naturel afin d’obtenir des séquences vidéo sur un athlète, un sport, un résultat ou une situation de jeu, et recevoir la séquence prête à l’emploi correspondante. Le Media Center, équipé d’une IA développée par Atos récupérait, éditait et personnalisait automatiquement les séquences pour chaque type d'utilisateur. Cette technologie révolutionnaire devrait permettre de considérablement accélérer la diffusion de séquences vidéo lors des grands événements dans le monde entier.

Immersion sur et hors site





En collaboration avec le comité d'organisation, une solution novatrice a été développée pour tenir les spectateurs dans le stade ou devant leurs écrans informés des événements en direct. Le système développé combine les résultats en temps réel avec les temps forts vidéo, offrant un aperçu complet des compétitions en cours sur un seul écran. Des flux d'actualités ont également été diffusés sur des écrans géants sur les lieux de l'événement, assurant une expérience immersive pour tous les spectateurs.

Un chatbot alimenté par IA





Le chatbot alimenté par IA, conçu pour répondre aux questions des fans sur la Géorgie, le festival et l’historique des résultats, a prouvé son efficacité en fournissant des informations instantanées et fiables tout au long de l'événement.

Plateforme intégrée et unifiée SportEurope





Atos a développé SportEurope pour les Comités Olympiques Européens (COE), un écosystème de fans en ligne qui intègre la présence web de l'événement, les réseaux sociaux et les outils d’automatisation marketing, afin de garantir un engagement continu des passionnés de sport en Europe. Grâce à la création de contenu stratégique en collaboration avec les athlètes, les Comités nationaux olympiques et les fédérations sportives européennes, SportEurope favorise l’engagement d’une communauté dynamique autour des Jeux.

Jeu





Atos a développé le jeu Winter Crystal Expérience, un jeu mobile qui place les joueurs dans des environnements numérisés tels que les monuments emblématiques géorgiens et les sites d’épreuves du FOJE. Cette aventure interactive consiste notamment à résoudre des jeux et énigmes et à relever des défis inspirés par l’esprit des Jeux tout en concourant pour le prestigieux prix Winter Crystal.

« Nous sommes ravis que nos technologies aient joué un rôle déterminant dans le succès du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne », a déclaré Nacho Moros, responsable de la division Major Events d’Atos. « Cet événement inspirant était également le lieu idéal pour introduire de nouvelles solutions innovantes et continuer à établir de nouvelles références en matière de transformation digitale pour les grands événements sportifs. Nous sommes convaincus que ces technologies, maintenant éprouvées sur le terrain, seront bientôt déployées lors d'événements de classe mondiale ».

« Atos a fourni un service professionnel de haut niveau et a contribué de manière significative au succès du Festival Olympique de Bakuriani 2025 », a déclaré Zurab Tuskia, responsable de l'informatique et de l'accréditation, FOJE Bakuriani 2025 OC. “Nous tenons à remercier Atos pour son soutien professionnel, qui s'est traduit par la résolution rapide des problèmes qui se sont posés au cours de notre collaboration, ainsi que pour la relation solide et amicale qui s'est établie entre le département informatique et l'équipe d'Atos pendant le Festival Olympique. »

Chiffres clés – Compétitions :

8 sports, 5 sites dans 3 villes hôtes (Bakuriani, Batoumi et Tbilissi).

Personnel Atos : 56 personnes sur site et 10 à distance.

Plus de 30 jours d'opérations sur site.

Plus de 150 ordinateurs portables, 70 téléphones mobiles et appareils spécifiques à chaque sport.

3334 accréditations.

Plus de 200 heures de diffusion en direct.

Chiffres clés - Numérique :

Plus de 1 million de vues Instagram, 60 000 vues TikTok, plus de 60 000 visites sur sporteurope.org.

Les articles générés par IA se classent parmi les 7 pages les plus consultées.

2 000 utilisateurs actifs sur l'application.

Plus de 200 utilisateurs actifs pour le jeu mobile Winter Crystal.

Plus de 100 utilisateurs accédant au référentiel multimédia Gaudí et plus de 550 téléchargements. Parmi les utilisateurs notables figurent plus de 40 comités nationaux olympiques européens, comités d'organisation locaux et fédérations sportives.

30 % des utilisateurs de Sport Europe ont ouvert les e-mails marketing.

Depuis plus de 30 ans, Atos est au service de ses partenaires et clients par le biais d'une division interne dédiée aux sports et aux grands événements (Atos Major Events), ce qui lui confère une expérience inégalée et la flexibilité nécessaire pour servir ses clients, quelles que soient leur taille et leur place sur la scène sportive. Qu'il s'agisse d'événements mondiaux ou de compétitions locales, Atos s'efforce constamment d'offrir l'excellence technologique à l'ensemble de ses clients.

Atos est impliqué dans le Mouvement olympique depuis 1992 et le Mouvement paralympique depuis 2002, et est le partenaire numérique officiel de l’édition 2027 des Jeux européens du Comité olympique européen, ainsi que le partenaire numérique officiel de Special Olympics International. En outre, l'entreprise est également le partenaire officiel des technologies de l'information pour les compétitions d’équipes nationales de football de l'UEFA. Plus récemment, Atos a joué un rôle déterminant dans la fourniture de services informatiques de pointe pour des événements emblématiques tels que l'UEFA EURO 2024™ en Allemagne et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Pour en savoir plus sur les solutions Atos pour les événements sportifs et les grands événements, rendez-vous sur sports et grands événements - Atos.

À propos du Festival des Jeux Olympiques de la Jeunesse Européenne Bakuriani 2025

Les Comités Olympiques Européens (COE) sont une organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif dont l'objectif est de propager les principes fondamentaux de l'Olympisme au niveau européen. Organisé sous le patronage du CIO et la fierté des Comités Olympiques Européens avec près de 35 ans de tradition, le FOJE est le premier événement multisports européen de haut niveau destiné aux jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans. Il y a une édition d'hiver et une édition d'été, qui se déroulent par cycles de deux ans, les années impaires.

L'événement est riche en traditions olympiques, de la flamme aux serments des athlètes et des officiels. C'est au FOJE que de nombreuses stars du sport européen en herbe font leurs premiers pas sur la scène internationale. Et même si certains peuvent considérer le FOJE comme un tremplin vers la grandeur olympique, tous ceux qui y participent ramènent chez eux des amitiés et des expériences qui dureront toute leur vie.

