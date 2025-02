Auditeeritud majandusaasta aruanne 2024

TKM Grupp AS-i nõukogu kiitis täna, 20.02.2025, toimunud koosolekul heaks TKM Grupp AS-i 2024. majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 16. jaanuaril 2025 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud.

TKM Grupp AS-i 2024. majandusaasta auditeeritud aruande originaaldokument on esitatud masinloetavas .xhtml formaadis Nasdaq Tallinna börsile ja allkirjastatud digitaalselt (Link: https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE0000001105/reports).

TKM Grupp AS-i 2024. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 944,6 miljonit eurot. Müügitulu langes 0,3% (2023. aasta müügitulu oli 947,3 miljonit eurot).

TKM Grupp AS-i 2024. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud puhaskasum oli 27,5 miljonit eurot (2023. aasta puhaskasum oli 37,4 miljonit eurot). Seejuures teenisid TKM Grupi ärisegmendid 2024. aastal puhaskasumit (-kahjumit) järgnevalt:

Supermarketid 15,5 miljonit eurot Kaubamaja -0,3 miljonit eurot Autokaubandus 9,5 miljonit eurot Turvasegment 0,2 miljonit eurot Kinnisvara 5,2 miljonit eurot IFRS16-ga seotud kasumimuudatus -2,6 miljonit eurot

TKM Grupp AS-i juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2024. aasta kasumi jaotamiseks järgnevalt:

maksta dividende 0,65 eurot aktsia kohta kokku summas 26,5 miljonit eurot; mille korral dividendidelt makstav tulumaks on 7,5 miljonit eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 31. märtsil 2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 28. märts 2025. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. aasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 3. aprillil 2025.

TKM Grupp AS on üks suurimaid eestimaisel kapitalil põhinevaid jaekaubanduskontserne Eestis, kuhu kuuluvad Selver AS, Kaubamaja AS, Kulinaaria OÜ, Viking Security AS, Walde AS, TKM Kinnisvara AS, TKM Kinnisvara Tartu OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, Motus auto UAB, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, TKM Finants AS ning Rävala Parkla AS. Aruandeaasta lõpul oli TKM Grupi püsikliente arv üle 740 tuhande.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

