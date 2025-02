Stingray Advertising : pionnier de la publicité audio en magasin au Canada

MONTRÉAL, 20 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, met en lumière le rôle de Stingray Advertising dans l’évolution de la publicité audio en magasin au Canada. Cet accomplissement est détaillé dans le guide Harmonizing Retail Media: The 2025 In-Store Audio Playbook, publié par IAB Canada et Leger. Le guide illustre comment le retail media transforme le paysage publicitaire canadien, avec un secteur qui devrait atteindre 3,8 milliards de dollars d'ici 2025.

Les magasins de détail disposent d'une portée impressionnante, avec 97 % des Canadiens qui les visitent chaque mois et 84 % chaque semaine. Selon le rapport de IAB sur le retail media réalisé par Leger en 2024, 57 % des participants ont déclaré être influencés par la publicité en magasin, soulignant ainsi son rôle crucial en tant que point de contact clé. Des études distinctes sur l’impact des marques réalisées par Leger pour le compte de Stingray entre 2022 et 2024 révèlent aussi que les publicités audio sont particulièrement efficaces : 58 % des acheteurs qui se rappellent avoir entendu une publicité audio en magasin ont acheté les produits directement après avoir entendu la publicité, tandis que 60 % envisagent le produit pour des achats futurs.

L'étude révèle également que les annonceurs non endémiques ont un impact significatif en augmentant à la fois le trafic en magasin et les visites en ligne grâce à la publicité audio diffusée sur place. Ces résultats illustrent le potentiel de l'environnement en magasin pour attirer l'attention des consommateurs à des moments opportuns. Cela améliore l'expérience d'achat et offre des résultats mesurables aux annonceurs en diffusant des messages clairs dans des contextes favorables aux achats.

"Alors que le paysage du retail media continue de se transformer, Stingray Advertising s'engage à offrir des solutions audio novatrices qui relient les marques aux consommateurs à des moments cruciaux de leur parcours d'achat," a déclaré Ryan Fuss, vice-président principal de Stingray Advertising. "Notre collaboration avec IAB Canada et Leger renforce le pouvoir de la publicité audio en magasin pour favoriser un engagement significatif des consommateurs et des résultats mesurables."

"IAB Canada s'engage à soutenir l'industrie en offrant des recherches et des analyses pertinentes pour aider les entreprises à naviguer dans l'évolution constante de la publicité numérique. Notre collaboration avec Leger et Stingray souligne l'importance croissante de l'audio en magasin en tant que canal de retail media efficace," a déclaré Sonia Carreno, présidente de l'Interactive Advertising Bureau du Canada. "Cette étude montre comment les marques peuvent utiliser l'audio pour rejoindre les consommateurs à des moments clés et obtenir des résultats significatifs."



"L'audio en magasin représente un outil puissant et souvent négligé par les marques cherchant à engager les consommateurs au point d'achat. En l’intégrant dans l'écosystème de vente au détail, les marques peuvent influencer la prise de décision en temps réel, stimuler la conversion et créer un impact durable sur la marque," a déclaré Nikki Stone, directrice du commerce, GroupM Canada.



Pour lire le rapport complet Harmonizing Retail Media: The 2025 In-Store Audio Playbook, veuillez visiter IAB Canada.

Pour plus d'informations sur Stingray Advertising et ses solutions audio innovantes en magasin, veuillez visiter Stingray Advertising.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.