Marie Brizard Wine & Spirits: Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024 et de l’année 2024

Charenton-le-Pont, le 20 février 2025

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024 et de l’année 2024

Chiffre d’affaires 2024 en recul de -2,8 %1 à 188,4 M€

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre de 47,6 M€ en baisse de - 4,6 %1

impacté par le Cluster International

France : progression du chiffre d’affaires de +1,1% au 4 ème trimestre 2024, et progression limitée à +0,7% sur l’ensemble de l’année qui s’établit ainsi à 83,9 M€. L’activité des Marques Stratégiques Internationales est en recul, notamment celle de William Peel en Grande Distribution alors que se profile dès 2025 l’arrivée d’une très forte inflation du coût du liquide en cours de maturation. Le 4 ème trimestre est globalement à l’équilibre dans ce même réseau de distribution, toutes marques confondues. De bonnes performances sont à noter sur le marché de Consommation Hors Domicile sur l’ensemble de l’exercice, ainsi que l’activité des Marques d’Agence avec l’arrivée de nouvelles marques de Bourbons premiums.







International : baisse de -9,0% du chiffre d’affaires au 4 ème trimestre, impacté par la baisse de l’activité des Services Industriels à la suite d’opérations de maintenance planifiées sur les lignes de production. Le chiffre d’affaires 2024 est en diminution de -5,5% à 104,5 M€. Ralentissement des ventes dans la zone Europe de l’Ouest et de l’Est, notamment en Espagne, Bulgarie et dans une moindre mesure Lituanie, lié à la baisse des prix unitaires de l’activité de Services Industriels après la fin de la vague d’inflation, ainsi que les opérations de maintenance planifiées sur les lignes de production. Bonnes performances en Afrique et Moyen Orient.



Aux Etats-Unis, recul des ventes de la marque Sobieski et stabilité de la marque Marie Brizard.

Légère progression en zone Asie-Pacifique, grâce notamment au fort rebond des Marques Stratégiques Marie Brizard et Gautier en Corée et au Japon au second semestre, et ce malgré des ventes en baisse en Australie.

Marie Brizard Wine & Spirits (la « Société ») (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Chiffre d’affaires cumulé au 31 décembre 2024

En M€ 31 décembre 2023 Croissance organique Effet de Change 31 décembre 2024 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. change) France 83,3 0,6 - 83,9 +0,7% +0,7% International 110,9 -6,1 -0,3 104,5 -5,5% -5,8% TOTAL GROUPE MBWS 194,2 -5,5 -0,3 188,4 -2,8% -3,0%

Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2024

En M€ T4



2023 Croissance organique Effet de Change T4



2024 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. change) France 21,8 0,2 - 22,0 +1,1% +1,1% International 28,3 -2,5 -0,1 25,6 -9,0% -9,5% TOTAL GROUPE MBWS 50,1 -2,3 -0,1 47,6 -4,6% -4,9%

Cluster France

Dans un contexte de ralentissement persistant du marché des spiritueux, le chiffre d’affaires du Cluster France ressort à 83,9 M€ pour l’année 2024, en légère progression de +0,7% par rapport à 2023.

Au 4ème trimestre 2024, les ventes du Cluster France sont en amélioration de +1,1% par rapport à 2023 atteignant 22,0 M€. Cette performance intègre l’effet positif de la croissance incrémentale générée par les nouvelles Marques d’Agence de Whiskey Bourbon premium intégrées au portefeuille en 2024.

Sur les deux circuits de distribution, l’ensemble des Marques Stratégiques Internationales affiche une progression des ventes à l’exception de William Peel et ce à la hauteur des tendances du marché des Blends -12 ans en Grande Distribution.

Sur l’année 2024, L’activité commerciale en Grande Distribution accuse une légère baisse du chiffre d’affaires, en particulier sur William Peel et malgré l’impact résiduel positif des hausses de tarifs appliquées courant 2023 et au 1er trimestre 2024. Les marques stratégiques San José et Marie Brizard gagnent des parts de marchés bénéficiant d’une bonne dynamique de vente et de l’apport de nouveaux référencements de saveurs de la gamme Marie Brizard.

Dans le circuit Hors Domicile, les ventes du Cluster France résistent à la baisse du marché et bénéficient également de l’intégration positive des Marques d’Agence premiums tant sur le trimestre que sur l’ensemble de l’année.

Si l’évolution actuelle du marché des spiritueux devait se poursuivre en 2025, ce contexte devra se conjuguer avec le très fort impact de l'inflation du coût des liquides en vieillissement, distillés et produits durant la période inflationniste, qui affectera en France essentiellement la marque William Peel.

Cluster International

Le chiffre d’affaires du Cluster International s’établit à 104,5 M€ au 31 décembre 2024, en diminution de -5,5% par rapport au 31 décembre 2023 avec des disparités selon les régions et entités. On constate un recul venant essentiellement de l’activité des Services Industriels, impactée par la baisse de ses prix unitaires suite à la fin de la vague d’inflation ainsi que par les maintenances planifiées sur les lignes de production correspondantes en Espagne.

Les ventes du 4ème trimestre 2024 sont en baisse de -9,0% par rapport au 4ème trimestre 2023, atteignant 25,6 M€.

En Espagne, après un 2ème et 3ème trimestres dynamiques, l’année se termine sur un fort recul des ventes de -32,3% au 4ème trimestre 2024. Ce recul est principalement lié à des reports de production de l’activité des Services Industriels de sous-traitance pour cause d’opérations de maintenance planifiées sur ce trimestre. Sur l’ensemble de l’année, les ventes sont en baisse de -5,0 %, en particulier sur la marque Marie Brizard suite notamment à la volonté de baisse des stocks du distributeur et à des déréférencements clients. Le chiffre d’affaires des Services Industriels est également en retrait du fait de la baisse des prix unitaires après la fin de la vague d’inflation.

Dans les marchés export de l’Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique, le chiffre d’affaires annuel est en recul de -3,8%, dont -15,3%, au 4ème trimestre, avec une baisse particulièrement marquée sur le marché britannique et au Benelux en fin d’année. Les Marques Stratégiques Marie Brizard, Sobieski et William Peel ont toutefois affiché de bonnes performances en Italie, en Allemagne, ainsi qu’en Afrique et Moyen-Orient.

La Lituanie réalise au 4ème trimestre 2024 un chiffre d’affaires en baisse de -3,7%, tant sur le marché domestique que pour les ventes à l’export. Sur l’année 2024, les ventes sont en recul de - 8,5% avec une légère baisse sur le marché domestique (-0,9 %) mais plus marquée à l’export (-18,3%). Cela reflète le recul important de l’activité Services Industriels, dont les prix unitaires de vente du vrac sont corrélés à la baisse des prix des céréales. En revanche, les ventes de la marque William Peel progressent bien sur le marché domestique ainsi qu’en Ukraine.

En Bulgarie, le chiffre d’affaires est en baisse de -4,0 % au 4ème trimestre 2024, porté par des dynamiques contrastées. Le marché domestique demeure solide avec une bonne performance de l’activité Marques Stratégiques Internationales (notamment William Peel et Sobieski) et des Marques Stars Régionales (Vin). Cependant, l’activité de Services Industriels de sous-traitance est restée en repli. Pour l’année 2024, les ventes enregistrent un recul de -6,2%, dont -20,6% pour l’activité Services Industriels à l’export et +13,2% sur le marché domestique.

Au Danemark, après une reprise au 3ème trimestre, la tendance s’est de nouveau inversée au 4ème trimestre

(-26,1% ). L’ensemble du portefeuille de Marques Stratégiques et Marques d’Agence a souffert d’un marché baissier et très concurrentiel, et de contraintes logistiques chez des fournisseurs de stockage ayant retardé des ventes de fin d’année. Au global, l’année marque cependant une très légère progression des ventes (+ 1,0 %) tirées par William Peel et des Marques d’Agence.

Dans les marchés export de l’Europe de l’Est, l’activité en Pologne, fortement impactée par la volonté du distributeur de faire baisser ses stocks, et par une concurrence promotionnelle intense tout au long de l’année, en particulier sur le marché du scotch Whisky, a connu un rebond significatif au 4ème trimestre (+23,3%) soutenu par la bonne dynamique de Cognac Gautier. Cela ne suffit toutefois pas à contrebalancer une année difficile avec des ventes à -33,4%.

Aux Etats-Unis, la tendance annuelle a été marquée par un recul contenu des ventes (-1,9 %), principalement en raison de la forte baisse des expéditions de la marque Marie Brizard, qui n’a été que partiellement compensée par la progression de la marque Sobieski, dans un marché où la concurrence est restée intense et où les niveaux de stock ont été réduits chez les distributeurs. Le 4ème trimestre affiche ainsi un recul de -22,7%, émanant du décalage de certaines expéditions sur le 1e trimestre 2025, même si la marque Marie Brizard a délivré une performance stable par rapport au 4ème trimestre 2023.

Au Brésil, la dynamique annuelle est positive à +8,2%, portée par la croissance continue de certaines Marques d’Agence et malgré une faible croissance des ventes des Marques Stars Régionales. Le 4ème trimestre a confirmé cette tendance avec une hausse de +11,8%, bien que le ralentissement de la consommation locale ait pesé sur l’activité des Marques Stratégiques et Stars Régionales.

Dans la zone export des Amériques, l’activité enregistre une hausse significative de +11,8 % au 4ème trimestre, grâce notamment à la bonne performance des Marques Stratégiques Marie Brizard et Gautier au Canada (+16,5%) où les ventes annuelles progressent ainsi de + 21,6% en grande partie portées par le Cognac Gautier et le Brandy.

Enfin, en zone export région Asie-Pacifique, après un début d’année difficile, l’activité a progressivement rebondi et la croissance amorcée au 3ème trimestre s’est confirmée en fin d’année. La hausse significative au 4ème trimestre 2024 reflète la forte progression de Marie Brizard au Japon et en Corée du Sud, malgré un recul en Australie. En année pleine, le chiffre d’affaires est toutefois en baisse de -13,5%.

Perspectives

En 2024, la normalisation du marché des spiritueux et le contexte macroéconomique pesant sur la demande globale des consommateurs ont entrainé, comme anticipé, une contraction des marchés tant en volumes qu’en valeur, en particulier sur le segment premium. Cette baisse de consommation a été plus marquée au second semestre sur certains marchés importants à l’international. Les opérations de déstockage en début d’année dans certains circuits de distribution ont accentué cette tendance. Tout au long de l’année, le Groupe est resté concentré sur sa discipline commerciale et maintient son objectif d’amélioration des marges en 2024.

Le début 2025 se caractérise par la poursuite du contexte de ralentissement des marchés des vins et spiritueux, doublé d’une visibilité commerciale limitée et volatile, dans un secteur qui pourrait de surcroît être impacté par de nouvelles hausses potentielles de tarifs douaniers. De plus, l’exercice sera, comme déjà indiqué, marqué par le très fort impact de l'inflation du coût de revient des liquides en vieillissement distillés et produits durant la période inflationniste. Cela concerne essentiellement le Scotch Whisky et le Cognac, et sera susceptible de peser particulièrement sur la rentabilité du Cluster France.

Dans ce contexte, le Groupe reste vigilant et maintient son attention sur ses axes de développement stratégiques, en particulier l’investissement et l’innovation, en restant attentif à l’élasticité de la demande consommateurs dans l’évolution de son offre commerciale. Le Groupe s’efforcera à tirer profit de tous ses atouts pour limiter au mieux l’impact de l’inflation à venir sur les liquides en fin de maturation (Scotch Whisky et Cognac).

Calendrier financier

Publication des résultats annuels 2024 : 17 avril 2025

Publication du Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 : 24 avril 2025

