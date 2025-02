Society for Clinical Research Sites (SCRS) ו-Fortrea חברו זו לזו לקידום שיתוף פעולה במחקר קליני

דורהאם, צפון קרוליינה, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Society for Clinical Research Sites (SCRS) ו-Fortrea (נאסד"ק: FTRE), ארגון מחקר מבוסס חוזים (CRO) גלובלי מוביל, שמחים להכריז על הענקת החסות של Fortrea לקבוצת העבודה SCRS Collaborate Forward.

קבוצת העבודה Collaborate Forward, הכוללת 16 ארגונים מובילים של Global Impact Partner , תחקור ותפתח שיטות עבודה מומלצות להפחתת עומסים אדמיניסטרטיביים ברחבי האקו סיסטם של המחקר הקליני. הקבוצה מחויבת לטפח שקיפות ושיתוף פעולה כדי להתמודד עם אתגרים עמם אתרי מחקר קליני צריכים להתמודד. על ידי שיפור תהליכים פנימיים, היא שואפת להפוך את האתרים ליותר ברי-קיימא ואת הניסויים ליעילים יותר - מה שיוביל בסופו של דבר לחוויה טובה יותר עבור המטופלים.

החסות של Fortrea מסמנת השקעה משמעותית בטיפוח חדשנות כלל תעשייתית ומשקפת את מסירות החברה להצבת אתרים בחזית תכנון הניסויים הקליניים.

"אנו נרגשים לשתף פעולה עם SCRS כדי להשיק את קבוצת העבודה הזו ולתמוך בה", אמר מייק קליי (Mike Clay), סגן נשיא בכיר לניהול פרויקטים גלובליים ב-Fortrea. "ניסויים קליניים הופכים ליותר ויותר מורכבים, והתעשייה עומדת בפני לחץ גובר להאיץ חדשנות עבור המטופלים. אנו מאמינים ששיתוף פעולה עם אתרי מחקר קליני הוא המפתח ליעילות ופרודוקטיביות משופרים שיסייעו לתהליך הניסוי הקליני. יוזמה זו תפתח פתרונות מוחשיים שממני מחקרים קליניים, CRO, ספקים, אתרים וקבוצות תמיכה בחולים יוכלו לעמוד ביחד מאחוריהם. כ-CRO מובילה, אנו גאים להיות בחזית המאמץ הזה, ומבטיחים שהאתרים יישארו מרכזיים להנעת התקדמות ולטיפוח יותר שיתוף פעולה ברחבי התעשייה כדי להביא טיפולים משני חיים למטופלים מהר יותר".

"מחקר קליני דורש תלות הדדית ייחודית כדי לייצר את התוצאות הטובות ביותר. Collaborate Forward תשתף את ההצלחות המשותפות, שמשפיעות על האנשים, התהליכים והטכנולוגיות כדי לשפר את המחקר הקליני כיום", הוסיף שון סות' (Sean Soth), סגן נשיא בכיר, שותפויות אסטרטגיה ועסקיות גלובליות, SCRS. "אנו שמחים לקבל את פני Fortrea כמעניקה של החסות לאמנה של Collaborate Forward. שותפות זו מדגישה את הערך של שיתוף פעולה בין תעשיות והמאמץ הקולקטיבי הדרוש כדי להניע התקדמות משמעותית ביצירת אקו סיסטם של ניסויים קליניים מחובר ויעיל יותר".

Collaborate Forward תתמקד בתחילה בסטארטאפים מחקריים, והיא תציג את היתרונות של שיתוף פעולה באמצעות סיפורים מרתקים, מקרי בוחן ותובנות מונעות נתונים. הקבוצה תתכנס באופן קבוע כדי להחליף תובנות, להעריך את המגמות בתעשייה ולפתח כלים פרגמטיים שספונסרים ואנשי CRO יוכלו ליישם בארגונים שלהם. עדכונים על ההתקדמות של קבוצת העבודה ישותפו במהלך 2025 ב-SCRS Site Solutions Summits, ובפרסומים שונים, תוך הדגשת ממצאים מרכזיים והישגים משותפים.

SCRS מזמינה נותני חסות ומנהלי פרויקטים המחויבים לקיימות באתר להצטרף למאמץ זה ולתרום לעיצוב נוף מחקר קליני יעיל וסינרגטי יותר. למידע נוסף על אופן ההשתתפות, אנא צרו קשר עם בריאן איגן ( Brian Egan )

