Society for Clinical Research Sites (SCRS) e Fortrea Fazem Parceria para Promover a Colaboração na Pesquisa Clínica

DURHAM, N.C., Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Society for Clinical Research Sites (SCRS) e a Fortrea (Nasdaq: FTRE), uma organização líder global de pesquisa por contrato (CRO), tem o prazer de anunciar o patrocínio da Fortrea do grupo de trabalho SCRS Collaborate Forward.

Composto por 16 organizações líderes de Parceiros de Impacto Global, o grupo de trabalho Collaborate Forward explorará e desenvolverá as melhores práticas para reduzir os encargos administrativos em todo o ecossistema de pesquisa clínica. O grupo está empenhado em promover transparência e colaboração para enfrentar os desafios enfrentados pelos centros de pesquisa clínica. O aprimoramento dos processos internos visa tornar os sites mais sustentáveis e os ensaios mais eficientes - levando, em última análise, a uma experiência mais simplificada para os pacientes.

O patrocínio da Fortrea é um investimento significativo para a promoção da inovação em todo o setor e reflete a dedicação da empresa em colocar os sites na vanguarda do planejamento de ensaios clínicos.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a SCRS para lançar e apoiar este grupo de trabalho”, disse Mike Clay, vice-presidente sênior de Entrega Global de Projetos da Fortrea. “Os ensaios clínicos estão se tornando cada vez mais complexos, e a indústria enfrenta uma pressão crescente para acelerar a inovação para os pacientes. Acreditamos que a colaboração com centros de pesquisa clínica é essencial para a disponibilidade de eficiências e ganhos de produtividade que irão agilizar o processo de testes clínicos. Esta iniciativa desenvolverá soluções tangíveis que patrocinadores de estudos clínicos, CROs, fornecedores, sites e grupos de defesa do paciente podem apoiar. Como CRO líder, temos orgulho de estar na vanguarda desse esforço, garantindo que os sites permaneçam centrais para impulsionar o progresso e promover maior colaboração em toda a indústria para a oferta de tratamentos que mudem mais rapidamente a vida dos pacientes.”

“A pesquisa clínica requer uma interdependência única para gerar os melhores resultados. O Collaborate Forward compartilhará sucessos de parcerias que impactam as pessoas, os processos e a tecnologia que melhoram a pesquisa clínica hoje ”, acrescentou Sean Soth, vice-presidente sênior de Estratégia e Parcerias de Negócios Globais da SCRS. “É um prazer ter a Fortrea como patrocinadora da Collaborate Forward. Essa parceria ressalta o valor da colaboração intersetorial e do esforço coletivo necessário para impulsionar um progresso significativo para a criação de um ecossistema de ensaios clínicos mais conectado e eficiente.”

O Collaborate Forward se concentrará inicialmente na inicialização do estudo, mostrando as vantagens da colaboração por meio de histórias convincentes, estudos de caso e insights baseados em dados. O grupo se reunirá regularmente para trocar ideias, avaliar as tendências do setor e desenvolver ferramentas pragmáticas que patrocinadores e CROs possam implementar em suas organizações. As atualizações sobre o progresso do grupo de trabalho serão compartilhadas ao longo de 2025 por meio de Summits e publicações da SCRS Site Solutions, destacando os principais resultados e realizações colaborativas.

A SCRS convida patrocinadores e CROs comprometidos com a sustentabilidade do site a se juntarem a esse esforço e contribuírem para moldar um cenário de pesquisa clínica mais eficaz e sinérgico. Para mais informação sobre como participar, contacte Brian Egan.

Sobre a Society for Clinical Research Sites

A Society for Clinical Research Sites (SCRS) é a principal organização de defesa dedicada a unificar a voz da comunidade global de centros de pesquisa clínica. Representando mais de 11.000 sites de pesquisa em todo o mundo, a SCRS facilita colaborações e conversas da indústria dedicadas à defesa, educação, orientação e conexão focadas no site. A SCRS é uma defensora ativa e influente de sites em iniciativas do setor para garantir que a perspectiva dos sites seja ouvida e valorizada. Saiba mais e participe em myscrs.org. Nossa voz. Nossa comunidade. Seu sucesso.

Sobre a Fortrea

A Fortrea (Nasdaq: FTRE) é fornecedora líder global de soluções para o desenvolvimento clínico para a indústria de ciências da vida. Fazemos parcerias com grandes e emergentes empresas biofarmacêuticas, de biotecnologia, de dispositivos médicos e de diagnóstico para impulsionar a inovação na saúde que acelera terapias que mudam a vida dos pacientes. A Fortrea fornece gerenciamento de testes clínicos de fase I-IV, farmacologia clínica e serviços de consultoria. As soluções da Fortrea utilizam suas três décadas de experiência abrangendo mais de 20 áreas terapêuticas, sua dedicação ao rigor científico, insights excepcionais e uma forte rede de pesquisadores. Nossa equipe talentosa e diversificada que trabalha em cerca de 100 países é dimensionada para fornecer soluções focadas e ágeis para clientes de todo o mundo. Saiba mais sobre como a Fortrea está se tornando uma força transformadora de pipeline para pacientes em Fortrea.com e siga-nos em LinkedIn e X (ex-Twitter).

