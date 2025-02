Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Society for Clinical Research Sites (SCRS) และ Fortrea ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยทางคลินิก

Fortrea จะมอบการสนับสนุนให้แก่กลุ่มงาน Collaborate Forward ของ SCRS เพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น