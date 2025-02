Le CN reconnu pour son engagement responsable

MONTRÉAL, 20 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d’être reconnu comme l’une des entreprises les plus performantes en matière de développement durable dans le secteur du transport par le S&P Global Yearbook de 2025 grâce à sa note globale obtenue dans le cadre du Corporate Sustainability Assessment de S&P Global. Le CN est fier de son classement pour 2024 établi par des organismes de premier plan, notamment CDP, Corporate Knights, MSCI, The Globe and Mail et EcoVadis, en ce qui concerne ses pratiques en matière de développement durable.

« Ces reconnaissances témoignent de l’engagement responsable du CN et de notre adhésion continue aux principes d’exploitation sécuritaire, de responsabilité environnementale et de soutien au renforcement des collectivités que nous desservons, tout en respectant les normes de gouvernance les plus rigoureuses. Nos réussites et distinctions reflètent le dévouement de notre équipe de cheminots. »

– Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN

Vous trouverez ci-dessous une liste des principales notes accordées au CN en matière de développement durable pour l’année dernière.

Organisme de

notation Note/Classement Renseignements sur la note/classement S&P Global Membre du

Sustainability

Yearbook Membre du Dow Jones Best-in-Class World Index pour la 13e année consécutive et du Dow Jones Best-in-Class North American Index pour la 16e année consécutive. MSCI ESG

Rating AA Le classement MSCI ESG Ratings mesure la résilience d’une entreprise relative aux risques à long terme en matière d’ESG. Les entreprises sont évaluées sur une échelle de AAA à CCC. CDP B Note respectable obtenue pour notre engagement à l’égard de la transparence corporative et des efforts menés dans la lutte contre les changements climatiques. Globe & Mail

Board Games 1 Première place parmi les 215 entreprises inscrites à l’indice composé S&P/TSX, avec une note de 99 sur 100, selon un ensemble rigoureux de critères de gouvernance. 50 meilleures

entreprises de

Corporate

Knights Premier rang (du

secteur) Une des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights, pour la 16e fois d’affilée. Dans son groupe sectoriel, le CN s’est classé au 1er rang sur 99. EcoVadis Argent Médaille d'argent pour s'être classé dans le top 15 % les plus performants de toutes les entreprises évaluées.

Classements de la performance en matière de développement durable en date du 19 février 2025

En misant sur le succès de l’an dernier, le CN prévoit publier son rapport biennal sur le développement durable intitulé « Engagement responsable » et son rapport annuel « Supplément de données » en 2025, qui mettent en évidence les indicateurs de performance clés en matière de développement durable.

Pour en savoir plus sur la manière dont le CN œuvre en faveur d’un avenir plus durable, veuillez consulter l’adresse suivante : www.cn.ca/fr/engagementresponsable/ .

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, notamment les énoncés relatifs à nos stratégies, objectifs et engagements en matière de développement durable.

Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et que, en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

La réalisation des objectifs du CN en matière de climat est soumise à plusieurs risques et incertitudes, dont ceux divulgués dans le Rapport de gestion du CN pour l’exercice terminé le 31 décembre 2024, que l’on peut consulter sur le site SEDAR+ à www.sedarplus.ca, sur le site Web de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis par EDGAR à www.sec.gov et sur le site Web du CN à www.cn.ca, sous l’onglet « Investisseurs ». Bien que la Compagnie estime actuellement que ses objectifs sont raisonnablement réalisables, il n’y a aucune certitude que la Compagnie atteindra l’un ou l’ensemble de ces objectifs dans les délais impartis, ou que la réalisation de l’un de ces objectifs répondra à toutes les attentes de ses parties prenantes ou aux exigences légales applicables.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs, de changements de situations ou de changements de convictions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

Sources: