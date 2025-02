AS Ekspress Grupp: 2024.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Ekspress Grupi 2024. aasta IV kvartali müügitulu kasvas aastases võrdluses 10%, ulatudes 23,5 miljoni euroni, ja EBITDA kasvas 23%, ulatudes 5,2 miljoni euroni. 2024. aasta 12 kuu müügitulu kasvas 4%, ulatudes 76,2 miljoni euroni, ja EBITDA kasvas 4%, ulatudes 10,7 miljoni euroni. Samal ajal kasvasid digitaalsed tulud 9%, mille tulemusel moodustas 2024. aastal digitaalsete tulude osakaal 86% kontserni kogukäibest. See ületab 2026. aastaks seatud digitaalsete tulude osakaalu 85% eesmärki.

Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvasid aastases võrdluses jõudsalt kõigis kolmes riigis. Aastaga sai kontsern Balti riikides juurde ligi 31 000 digitellimust (+15%), jõudes 2024. aasta detsembri lõpus 238 000 tellimuseni. Kontserni digitaalne tulu põhineb seega üha enam digitellimuste müügitulul ja moodustab järjest suurema korduva tulubaasi ilma täiendava müügitegevuste (ja -kulude) vajaduseta. Oleme tugevdanud grupi meediaettevõtete pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides digitellimuste valdkonna liider. Kontsern liigub samm-sammult oma strateegiliste finantseesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.

Kontsern saavutas edu ka väljaspool traditsioonilisi meediategevusi. Piletimüügiplatvormide tulud kasvasid aasta jooksul 21%, näidates eriti tugevat kasvu Läti turul. Väliekraanide äri näitas samuti märkimisväärset 26% kasvu, mida toetas võrgustiku laiendamine 156 ekraanini. Sellega on kontsern suurendanud oma kohalolu just Läti turul, kus ekraanide arv kasvas aastaga 98-lt 109-le, samas kui Eestis omame 47 ekraani. Need kaks valdkonda on osutunud vastupidavaks ka aeglasema majanduskasvu tingimustes.

Veebireklaami ja digitellimuste edukas müük ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv on aidanud tõsta kasumlikkust. 2024. aasta IV kvartali puhaskasumiks kujunes 3,1 miljonit eurot, mis on 0,6 miljonit (25%) suurem võrreldes eelmise aastaga. See on veidi kiirem kui EBITDA 23%-line kasv. Samas 12 kuuga teenis kontsern puhaskasumit 3,3 miljonit eurot, mis on 0,1 miljonit (-3%) väiksem võrreldes eelmise aastaga, kuigi EBITDA kasvas 4%. 12 kuu puhaskasumi vähenemist mõjutasid aasta esimeses pooles peamiselt kõrge Euribori taseme tõttu kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv.

Kontsern jätkas 2024. aastal aktsionäridele väärtuse loomist, makstes dividendidena välja 1,85 miljonit eurot ehk 55% 2023. aasta kasumist (6 senti aktsia kohta). See ületab märkimisväärselt kontserni minimaalset 30% dividendide väljamakse määra. Vaatamata aktiivsetele investeeringutele ja dividendimaksetele püsis kontserni likviidsuspositsioon tugev – 2024. aasta lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 9,0 miljonit eurot (2023: 9,6 miljonit eurot). Juhatus peab oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks kui ka majanduse edasise jahtumisega seotud olukordadeks.

Ekspress Grupp laiendas 2024. aastal märkimisväärselt oma tegevust konverentsiäris, tehes kaks olulist ostu. Juulis omandas Delfi Meedia Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse äritegevuse ning detsembris ostis Leedu tütarettevõte UAB Delfi konverentsiettevõtte Kenton Baltic. Need omandamised toetavad kontserni strateegilist eesmärki arendada konverentsiäri kui uut tuluvaldkonda, mis täiendab olemasolevaid meediategevusi ja võimaldab leida uusi sünergiaid. Konverentsiäri on oma olemuselt sisu tootmise äri ja seetõttu sobib hästi Ekspress Grupi portfelli. Konverentsidel toodetud sisu saab edukalt võimendada läbi grupi tugevate meediaväljundite. Lisaks tugevdab antud tegevusvaldkond Delfi brändi positsiooni äriklientide seas ning loob võimalusi uute ärisuhete ja -tulude tekkeks.

2024. aasta tõi kaasa olulisi muutusi kontserni ja tütarettevõtete juhtkonnas. Kontserni suurima tütarettevõtte Delfi Meedia juhina alustas 1. jaanuarist 2025 Erik Heinsaar, kes juhtis varasemalt edukalt Õhtuleht Kirjastust. Heinsaar võttis ettevõtte üle seniselt juhilt Argo Virkebault. Õhtuleht Kirjastuses võttis juhatuse esimehe kohustused üle Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov. Läti Delfi juhatuse esimehe kohale asus 2. jaanuarist 2025 Jānis Grīviņš, kes tõi kaasa enam kui 15-aastase juhtimiskogemuse meedia, digitaalse turunduse ja tehnoloogia valdkonnast. Kontserni uueks juhatuse liikmeks ja finantsjuhiks asus 30. jaanuarist 2025 Lili Kirikal, kes on varasemalt töötanud audiitorettevõtetes tehingute nõustajana ning Sunly ASi finantsjuhina.

Baltimaade majanduskeskkond oli 2024. aasta esimesel üheksal kuul keeruline. Seda iseloomustab tarbijate madal kindlustunne, ettevõtete konservatiivne investeerimispoliitika ja riikide muutuv maksupoliitika. See avaldas survet nii reklaamituludele kui ka tellimustele. Siiski on kontsern suutnud neis tingimustes kasvatada digitaalset tulubaasi ja hoida kasumlikkust. Aasta alguse väljakutseteks olid Euribori kõrge tase, mis suurendas finantskulusid, ning üldine majanduskasvu aeglustumine Balti riikides. Kontsern oli nendeks väljakutseteks valmistunud, hoides tugevat likviidsuspositsiooni ja keskendudes edukalt digitaalsete tulude kasvatamisele.

Juhatus teeb 2024. majandusaasta puhaskasumist dividendide määramise ettepaneku koos korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega ja lähtub oma ettepanekus varem kinnitatud dividendipoliitikast. Kontsern maksab dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta puhaskasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vahendeid.





IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSED





MÜÜGITULU

2024. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 23,5 miljonit eurot (IV kvartal 2023: 21,3 miljonit eurot). IV kvartali müügitulu suurenes 10% võrreldes eelmise aastaga. 2024. aasta 12 kuu konsolideeritud müügitulu oli 76,2 miljonit eurot (12 kuud 2023: 73,1 miljonit eurot). 12 kuu müügitulu suurenes 4% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on peamiselt digitellimuste tulude suurenemine ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2024. aasta IV kvartali lõpus 86% kogukäibest (2023. aasta IV kvartali lõpp: 83% kogukäibest). 2024. aasta 12 kuu digitaalsed tulud suurenesid 9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2024. aasta IV kvartali konsolideeritud EBITDA oli 5,2 miljonit eurot (IV kvartal 2023: 4,2 miljonit eurot). EBITDA suurenes 23% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 22% (IV kvartal 2023: 20%). Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv. 2024. aasta 12 kuu konsolideeritud EBITDA oli 10,7 miljonit eurot (12 kuud 2023: 10,2 miljonit eurot). EBITDA suurenes 4% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 14% (12 kuud 2023: 14%).

2024. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 3,1 miljonit eurot (IV kvartal 2023: 2,5 miljonit eurot), suurenedes 25%. 2024. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 3,3 miljonit eurot (12 kuud 2023: 3,4 miljonit eurot), vähenedes -3%. 12 kuu puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt aasta alguses Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv.

KULUD

2024. aasta 12 kuu müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 72,1 miljonit eurot (12 kuud 2023: 67,4 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 4,7 miljonit eurot (+7%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 1,2 miljonit eurot (+3%).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 9,0 miljonit eurot ja omakapitali 58,4 miljonit eurot (51% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2023. aasta 31. detsember seisuga olid vastavalt 9,6 miljonit eurot ja 56,5 miljonit eurot (53% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2024 oli kontserni netovõlg 13,1 miljonit eurot (31. detsember 2023: 10,6 miljonit eurot).

2024. aasta 12 kuu kontserni rahavood äritegevusest olid 10,2 miljonit eurot (12 kuud 2023: 12,2 miljonit eurot).

2024. aasta 12 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -9,4 miljonit eurot (12 kuud 2023: -3,9 miljonit eurot), millest -4,6 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringuid toodetesse ja tehnoloogiasse.

2024. aasta 12 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -1,4 miljonit eurot, millest -1,8 miljonit eurot moodustab dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele (12 kuud 2023: -6,2 miljonit eurot, millest -1,0 miljonit eurot moodustab omaaktsiate tagasiostmine ja -1,5 miljonit eurot dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele). Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes 2,2 miljonit eurot ja rendikohustustes -2,3 miljonit eurot.

DIVIDENDID

3. mail 2024. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 6 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,8 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 22. mail 2024. aastal.





SEGMENTIDE ÜLEVAADE





Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR) Müügitulu IV kv 2024 IV kv 2023 Muutus % 12 kuud 2024 12 kuud 2023 Muutus % Meediasegment 23 479 21 276 10% 76 071 73 365 4% reklaam 12 919 11 856 9% 42 234 42 074 0% tellimused (sh üksikmüük) 5 368 5 132 5% 20 457 19 016 8% turuplatsid 1 553 1 335 16% 4 157 3 434 21% väliekraanid 1 327 1 181 12% 4 445 3 530 26% muud müügitulud 2 311 1 773 30% 4 778 5 311 -10% Kesksed tegevused 204 167 22% 752 2 642 -72% Segmentidevahelised elimineerimised (169) (131) (653) (2 920) KONTSERN KOKKU 23 513 21 313 10% 76 170 73 086 4% sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest 19 554 17 518 12% 65 786 60 460 9% % tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest 83% 82% 86% 83%





(tuhandetes EUR) EBITDA IV kv 2024 IV kv 2023 Muutus % 12 kuud 2024 12 kuud 2023 Muutus % Meediasegment 5 688 4 721 20% 12 364 11 695 6% Kesksed tegevused (478) (500) 4% (1 699) (1 477) -15% Segmentidevahelised elimineerimised 1 3 11 (1) KONTSERN KOKKU 5 211 4 225 23% 10 677 10 217 4%





EBITDA marginaal IV kv 2024 IV kv 2023 12 kuud 2024 12 kuud 2023 Meediasegment 24% 22% 16% 16% KONTSERN KOKKU 22% 20% 14% 14%





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 31.12.2024 31.12.2023 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 8 971 9 606 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 14 394 13 143 Ettevõtte tulumaksu nõuded 170 24 Varud 373 321 Käibevara kokku 23 908 23 094 Põhivara Muud nõuded ja investeeringud 1 775 1 628 Edasilükkunud tulumaksu vara 71 130 Investeeringud ühisettevõtetesse 872 851 Investeeringud sidusettevõtetesse 2 464 2 197 Materiaalne põhivara 10 834 10 384 Immateriaalne põhivara 74 112 67 482 Põhivara kokku 90 128 82 672 VARAD KOKKU 114 036 105 766 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 5 309 4 353 Võlad tarnijatele ja muud võlad 27 014 23 046 Ettevõtte tulumaksu kohustused 36 39 Lühiajalised kohustused kokku 32 359 27 438 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 23 232 21 765 Muud pikaajalised kohustused 5 22 Pikaajalised kohustused kokku 23 237 21 787 KOHUSTUSED KOKKU 55 596 49 225 OMAKAPITAL Aktsiakapital 18 576 18 478 Ülekurss 14 295 14 277 Omaaktsiad (5) (1 057) Reservid 2 364 2 285 Jaotamata kasum 23 210 22 558 OMAKAPITAL KOKKU 58 440 56 541 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 114 036 105 766





Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) IV kv 2024 IV kv 2023 12 kuud 2024 12 kuud 2023 Müügitulu 23 513 21 313 76 170 73 086 Müüdud toodangu kulu (16 356) (14 915) (58 209) (55 046) Brutokasum 7 156 6 398 17 961 18 040 Muud äritulud 261 234 959 581 Turunduskulud (1 049) (792) (3 369) (2 803) Üldhalduskulud (2 679) (2 402) (10 530) (9 582) Muud ärikulud (30) (475) (164) (737) Ärikasum /(-kahjum) 3 660 2 962 4 857 5 499 Intressitulud 33 29 117 60 Intressikulud (451) (439) (1 836) (1 499) Muud finantstulud/(kulud) (19) (20) (58) (55) Kokku finantstulud/(-kulud) (438) (431) (1 777) (1 494) Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt 75 65 318 (661) Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 48 44 471 239 Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist 3 345 2 640 3 869 3 583 Tulumaks (201) (119) (617) (232) Aruandeperioodi puhaskasum /(kahjum) 3 145 2 521 3 252 3 351 Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 3 145 2 521 3 252 3 349 Vähemusosalusele 0 0 0 2 Koondkasum /(-kahjum) kokku 3 145 2 521 3 252 3 351 Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 3 145 2 521 3 252 3 349 Vähemusosalusele 0 0 0 2 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta 0,1016 0,0837 0,1058 0,1113 Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta 0,1016 0,0813 0,1058 0,1081





Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 12 kuud 2024 12 kuud 2023 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) 4 857 5 499 Korrigeerimised (mitterahalised): Põhivara kulum 5 823 4 719 (Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest 33 387 Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 0 26 Äritegevuse rahavood: Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (1 281) (1 539) Varude muutus (52) (35) Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 3 390 4 921 Makstud ettevõtte tulumaks (707) (263) Makstud intressid (1 875) (1 476) Rahavood äritegevusest kokku 10 188 12 239 Rahavood investeerimistegevusest Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha)/müük/



sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse (5 246) (1 469) Laekumised muudest investeeringutest 0 13 Laekunud intressid 115 28 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (4 619) (3 391) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 3 275 Antud laenud (12) 0 Antud laenude tagasimaksed 4 8 Laekunud dividendid 379 674 Rahavood investeerimistegevusest kokku (9 376) (3 862) Rahavood finantseerimistegevusest Makstud dividendid (1 848) (1 488) Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (2 315) (2 004) Laekunud laenud 4 640 0 Laenude tagasimaksed (2 419) (1 727) Laekunud aktsiate emiteerimisest 98 0 Laekunud omaaktsiate müügist 397 0 Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel 0 (1 000) Rahavood finantseerimistegevusest kokku (1 447) (6 219) RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (635) 2 158 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 606 7 448 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 8 971 9 606









Lili Kirikal

CFO

AS Ekspress Grupp

E-kiri: lili.kirikal@egrupp.ee





AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

