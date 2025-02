Aino Health bokslutskommuniké Januari-December 2024

Aino presenterar grundorsakerna till frånvaro på arbetet

Oktober - December 2024

Omsättningen uppgick till 6 000 (6 313) TSEK

Resultatet efter finansiella poster -3 451 (-3 851) TSEK

Resultatet per aktie uppgick till -0,0 (-0,0) SEK

Januari – December 2024

Omsättningen uppgick till 23 941 (23 918) TSEK

Resultatet efter finansiella poster -9 915 (-10 661) TSEK

Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,2) SEK





Stabil efterfrågan och nya kundsamarbeten

Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt att växa genom nya affärer och fördjupade samarbeten. Vi ser särskilt en positiv utveckling på den finska marknaden där vårt arbete med både offentliga och privata aktörer fortsätter. Under kvartalet valde tre offentliga organisationer att implementera vår SaaS-plattform, vilket stärker vår position inom den offentliga sektorn.



Större fokus på globala kunder

Vi ser en tydlig utveckling där allt fler internationella företag vill skala upp sina insatser för arbetsförmåga, medarbetarhälsa och social hållbarhet. Under kvartalet har vi fortsatt arbetet med att bredda användningen av vår SaaS-lösning hos våra globala kunder, från lokala initiativ till lösningar som omfattar fler länder och verksamheter. De positiva effekterna av våra tjänster lyfts också i kundutlåtanden från till exempel ArcelorMittal och Adecco Group, som finns tillgängliga på vår hemsida.



Vidareutveckling av grundorsaksanalysen

Under kvartalet har vi fortsatt arbetet med att utveckla grundorsaksanalysen till sjukfrånvaro och arbetsmiljöproblem. Dessa insikter gör det möjligt att finjustera våra lösningar och ge kunderna bättre strategiska beslutsunderlag för att aktivt arbeta med att stärka medarbetarhälsan samt sänka sjukfrånvaron.



Finansiell situation

Antalet användare var oförändrat under kvartalet, men vi förväntar oss en ökning under första kvartalet 2025.Vi bedömer att likviditetssituationen kommer att förbättras, drivet av implementeringen av nya avtal och fortsatt efterfrågan. Med fler nya kunder, en mer datadriven tjänst och en tydlig expansionsstrategi ser vi goda möjligheter att öka omsättningen, stärka kassaflödet och förbättra resultatet under året.Vi ser fram emot ett fortsatt produktivt år där vi breddar våra kundrelationer, vidareutvecklar tjänsterna samt skapar tydlig affärsnytta för våra kunder.





Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 21 februari, 2025 kl. 08.30 CET.





För mer information

Jyrki Eklund

VD, Aino Health

Telefon: +358 40 042 4221

jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser

Carnegie Investment Bank AB (publ)

För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

Länk till rapport

https://investors.ainohealth.com/rapporter-och-dokument/kvartalsrapporter/