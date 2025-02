RÉSULTATS ANNUELS 2024 : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES POURSUIT SA PROGRESSION

En 2024, Mobilize Financial Services affiche une activité commerciale1 en progression, marquée par une croissance du montant des financements de 2,4 %. Mobilize Financial Services présente également un résultat avant impôts en hausse, qui s’établit à 1 194 millions d’euros, grâce à la forte progression du produit net bancaire. Cette solide performance annuelle témoigne de l’efficacité de la gestion opérationnelle de Mobilize Financial Services et du dynamisme commercial des marques de Renault Group.







INDICATEURS CLÉS







Performance commerciale







Le nombre de dossiers financés est stable (+ 0,6 %) par rapport à 2023.

Le montant des nouveaux financements progresse de 2,4 % par rapport à l’année 2023.

Le taux d’intervention sur les véhicules électriques est de 45 % en 2024 soit 2,9 points supérieur au taux d’intervention sur les autres types de motorisation.

Le taux d’intervention, toutes motorisations confondues, s’élève à 42,3 %, en recul de 1,1 point par rapport à l’année 2023.

Dans un marché en progression, le portefeuille de contrats de financement de Mobilize Lease&Co est en hausse de + 11 % par rapport à 2023.

Mobilize Financial Services a vendu 3,7 millions de contrats de services et d’assurances sur l’année 2024, en baisse de 4,4 % par rapport à l’année 2023.



Performance financière







Le produit net bancaire (PNB) s’établit à 2 180 millions d’euros, en progression de 11,2 % par rapport à l’année 2023.

Les frais de fonctionnement atteignent 1,30 % des Actifs Productifs Moyens (APM) 2 , soit une amélioration de 8 points de base par rapport à 2023.

, soit une amélioration de 8 points de base par rapport à 2023. Le coût du risque total s’établit à 0,31 % des APM en 2024 contre 0,30 % en 2023.

En fin d’année, les actifs nets à fin 3 atteignent 61 milliards d’euros contre 54,7 milliards d’euros en 2023, en hausse de 11,6 %.

atteignent 61 milliards d’euros contre 54,7 milliards d’euros en 2023, en hausse de 11,6 %. Les encours d’épargne collectée ont progressé de 2,3 milliards d’euros pour s’établir à 30,5 milliards d’euros.

Le résultat avant impôts s’établit à 1 194 millions d’euros, contre 1 034 millions d’euros à fin décembre 2023.







Gianluca De Ficchy, Président du Conseil d’administration de RCI Banque SA : « Dans un environnement automobile et bancaire en pleine évolution, Mobilize Financial Services continue de démontrer sa solidité en délivrant une excellente performance commerciale et financière et en contribuant de façon significative aux résultats de Renault Group. En 2025, nous mettrons à profit les synergies avec le Groupe pour accélérer l’adoption d’une mobilité plus durable, tout en plaçant l’expérience et la satisfaction de nos clients au cœur de notre stratégie. Ensemble, nous continuerons de créer de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. »







Martin Thomas, Directeur général de Mobilize Financial Services : « En 2024, Mobilize Financial Services a délivré une croissance remarquable et prouvé sa grande résilience, avec une augmentation de 2,4 % du montant total des financements et une hausse de 11,2 % du produit net bancaire. Alors que nous abordons 2025, nous sommes déterminés à accompagner nos clients dans l’adoption d’une mobilité plus durable par des offres de produits et de services adaptées aux nouveaux usages. Nous poursuivrons aussi nos efforts pour atteindre l’excellence opérationnelle, grâce à une gestion exemplaire de nos coûts et de nos risques ».







UNE SOLIDE PERFORMANCE COMMERCIALE PORTÉE PAR LA HAUSSE DES NOUVEAUX FINANCEMENTS







Mobilize Financial Services voit le montant de ses nouveaux financements (hors cartes et prêts personnels) progresser de 2,4 % par rapport à l’année 2023 pour s’établir à 21,5 milliards d’euros, grâce à la croissance des immatriculations de Renault Group, Nissan et Mitsubishi, à la hausse des montants moyens financés ainsi qu'à l'acquisition de Mein Auto. Mobilize Financial Services a financé 1 282 066 dossiers sur l’année 2024, volume stable par rapport à l’année 2023 (+ 0,6 %).







Dans un marché automobile en légère progression de 2,3 %, les volumes des marques de Renault Group, Nissan et Mitsubishi s’établissent à 2,25 millions de véhicules sur l’année 2024, en hausse de 3,9 %.







Le taux d’intervention, toutes motorisations confondues, s’élève à 42,3 % en 2024, soit -1,1 point par rapport à 2023. Le taux d’intervention sur le véhicule électrique est de 45 %, supérieur de 2,9 points par rapport aux autres types de motorisation.







Mobilize Financial Services a vendu 3,7 millions de contrats de services et d’assurances sur l’année 2024, en baisse de 4,4 % par rapport à l’année 2023.







L’activité financements de véhicules d’occasion affiche un recul de 5,9 % par rapport à l’année 2023 avec 310 747 dossiers financés.







Mobilize Financial Services poursuit son déploiement d’offres de location longue durée (LLD) en partenariat avec son réseau de concessionnaires, via Mobilize Lease&Co. Dans un marché du leasing opérationnel porteur, Mobilize Lease&Co, a pour objectif d'étendre sa flotte à un million de véhicules d’ici 2030. Les offres de LLD de Renault Group développées en Europe et en Amérique Latine présentent une tendance très positive pour l'année 2024, avec une hausse des volumes de + 11 % par rapport à l’année précédente, à périmètre égal.







En 2024, Mobilize Financial Services a atteint un niveau record de recommandation client avec un Net Promoter Score4 de + 59 en juin 2024, présentant une hausse d’un point par rapport à novembre 2023, date de la précédente édition de ce baromètre. Mobilize Financial Services a également obtenu un taux de satisfaction de 79 % de la part de ses clients concessionnaires, en hausse de 4 points par rapport à 2023, et un Net Promoter Score de + 49 (+ 11 points par rapport à 2023).











UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE QUI CONFIRME LA PERTINENCE DE LA STRATÉGIE DE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES







À fin 2024, les actifs nets à fin atteignent 61 milliards d’euros contre 54,7 milliards d’euros fin 2023, soit une hausse de 11,6 % par rapport à l’année précédente.







Le produit net bancaire (PNB) s’établit à 2 180 millions d’euros, en progression de 11,2 % par rapport à l’année 2023. Cette augmentation résulte de la croissance des encours, de la non-répétition d’un impact négatif sur la valorisation des swaps observée en 2023 et de l’acquisition de Mein Auto au début de l’année 2024.







La contribution au PNB des activités de services représente 34 %, en baisse de 2,8 points par rapport à 2023.







L’activité de collecte d’épargne s’est montrée dynamique. Les encours d’épargne collectée ont progressé de 2,3 milliards d’euros pour s’établir à 30,5 milliards d’euros contre 28,2 milliards d’euros à fin décembre 2023.







Les frais de fonctionnement s’élèvent à 727 millions d’euros, en hausse de 21 millions d’euros par rapport à 2023. Cette hausse s’explique par l’intégration des frais de fonctionnement de Mein Auto en 2024. Les frais de fonctionnement représentent 1,30 % des actifs productifs moyens (APM), soit une amélioration de 8 points de base par rapport à l’année 2023.







Le coût du risque global s’établit à 0,31 % des APM contre 0,30 % en 2023.







Le résultat avant impôts s’établit ainsi à 1 194 millions d’euros, contre 1 034 millions d’euros à fin décembre 2023.











MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, PLUS DE 4 000 COLLABORATEURS ENGAGÉS POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION VERS UNE MOBILITE PLUS DURABLE







Mobilize Financial Services se centre sur quatre priorités :







Des offres basées sur l’usage tout au long du cycle de vie du véhicule pour répondre à l’évolution des besoins de mobilité des clients particuliers et professionnels. Mobilize Financial Services poursuit le développement des offres fidélisantes de location longue durée, avec pour ambition de développer un panel d’offres paneuropéen pour véhicules neufs et véhicules d’occasion.

pour répondre à l’évolution des besoins de mobilité des clients particuliers et professionnels. Mobilize Financial Services poursuit le développement des offres fidélisantes de location longue durée, avec pour ambition de développer un panel d’offres paneuropéen pour véhicules neufs et véhicules d’occasion. Des assurances et services adaptés aux nouveaux besoins de mobilité : de nouvelles offres seront expérimentées et déployées selon la valeur apportée à ses clients et à Renault Group, pour couvrir les nouveaux usages et les besoins réels du marché.

: de nouvelles offres seront expérimentées et déployées selon la valeur apportée à ses clients et à Renault Group, pour couvrir les nouveaux usages et les besoins réels du marché. L’évolution continue des systèmes d’information : Mobilize Financial Services continue d’investir pour transformer ses outils digitaux, pour bénéficier des derniers standards technologiques et d’une flexibilité accrue dans la gestion de ses activités. Cette évolution est réalisée avec une attention particulière à l’expérience client, respectant les exigences de cybersécurité et de protection des données.

: Mobilize Financial Services continue d’investir pour transformer ses outils digitaux, pour bénéficier des derniers standards technologiques et d’une flexibilité accrue dans la gestion de ses activités. Cette évolution est réalisée avec une attention particulière à l’expérience client, respectant les exigences de cybersécurité et de protection des données. L’excellence opérationnelle : le groupe apportera le plus grand soin à l’amélioration de son efficience, en favorisant la simplification et l’harmonisation de ses processus, au service de toutes ses activités.



Dans la poursuite de ces axes stratégiques, Mobilize Financial Services s’appuie sur deux leviers fondamentaux :



Consolider le pilotage de sa stratégie de développement durable, en cohérence avec la démarche ESG de Renault Group.

Gérer les risques et veiller à la conformité, partout dans le groupe, pour protéger ses clients et ses activités.