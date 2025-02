EXOSENS RENFORCE SA POSITION EN TANT QUE FOURNISSEUR CLÉ DE SENOP POUR LES TUBES INTENSIFICATEURS DE LUMIÈRE DESTINÉS À LA VISION NOCTURNE, SOULIGNANT LA DEMANDE CROISSANTE POUR LES JUMELLES DE VISION NOCTURNE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE – 24 FEVRIER 2025

Exosens annonce que Senop, fournisseur finlandais de solutions optroniques de haute technologie, notamment de jumelles de vision nocturne, a passé plusieurs commandes majeures pour ses tubes intensificateurs de lumière Photonis 4G avec écran blanc, dont la livraison est prévue tout au long de l'année 2025.

Il s'agit du troisième contrat signé avec Senop depuis 2021, confirmant la position d’Exosens en tant que fournisseur stratégique de tubes intensificateurs de lumière pour les pays baltes et nordiques, soulignant ainsi un fort potentiel de nouvelles ventes dans cette région.

La demande croissante en jumelles de vision nocturne est notamment liée à l’augmentation des budgets de défense et au fait que la vision nocturne est reconnue comme présentant un avantage critique sur le champ de bataille.

Exosens continue de tirer pleinement parti de cette demande croissante en tant que fournisseur stratégique de tubes intensificateurs de lumière auprès des États membres de l’OTAN et de leurs alliés.

Il s’agit du troisième contrat signé avec Senop depuis 2021. Exosens avait déjà fourni un premier lot de tubes intensificateurs de lumière Photonis 4G avec écran blanc pour les jumelles EVA de Senop. Une commande importante avait suivi en 2022 et, aujourd’hui, un troisième contrat vient d’être signé pour le développement du nouveau modèle EVA M destiné à un client dont l’identité n’a pas été révélée.

Le nouveau modèle Senop EVA M est un dispositif de vision nocturne compact destiné aux soldats débarqués, leur permettant d’opérer efficacement dans des environnements de combat en faible luminosité. Ce modèle intègre les dernières améliorations en matière d’ergonomie et de performances, issues des retours d’expérience des conflits récents.

Un marché de la vision nocturne en pleine expansion, porté par l’augmentation des budgets militaires et l’importance stratégique de la vision nocturne dans les conflits de haute intensité

Le renforcement des capacités en vision nocturne est devenu une priorité stratégique pour de nombreux pays, en raison des défis géopolitiques récents, notamment l’invasion de l’Ukraine en 2022, qui a mis en évidence le rôle essentiel de la vision nocturne sur le champ de bataille. Depuis 2022, l’augmentation des budgets de défense profite pleinement au marché de la vision nocturne : l’Union européenne enregistre une hausse moyenne de 6 % des dépenses militaires, tandis que des pays comme la Suède ont augmenté leur budget de plus de 30 %.

Les régions baltes et nordiques sont particulièrement concernées par cette augmentation des investissements militaires, compte tenu de leur contexte géopolitique. De nombreux pays renforcent leurs capacités de défense en accordant une priorité à l’amélioration des performances en conditions de faible luminosité.

Senop, ainsi que d’autres fabricants de jumelles de vision nocturne, s’appuient sur les technologies Photonis pour répondre rapidement et efficacement à cette demande, mettant en avant l’importance des capacités de livraison rapide d’Exosens. Avec plus de 40 ans d’expérience dans la technologie des tubes intensificateurs de lumière, Exosens s’est imposé comme le fournisseur stratégique des États membres de l’OTAN et de leurs alliés.

Exosens : une technologie au service de la performance militaire

Grâce à la conception ergonomique et à la structure haut de gamme des JVN de Senop, intégrant la technologie de vision nocturne de pointe d’Exosens, les forces armées bénéficient d’un avantage décisif sur le terrain. Les tubes Photonis 4G offrent une visibilité exceptionnelle dans des conditions de très faible luminosité (jusqu’au niveau de nuit 5), tandis que la structure compacte et légère des EVA M en fait un équipement idéal pour la mobilité des soldats en opération.

« L’innovation est au cœur de notre stratégie, » déclare Jérôme Cerisier, PDG d’Exosens. « Nous nous engageons à fournir aux forces armées des technologies de vision nocturne qui non seulement répondent, mais dépassent les exigences opérationnelles actuelles, garantissant ainsi une supériorité tactique sur le champ de bataille. »

Avec un engagement constant en faveur de l’innovation et de la R&D, Exosens continue d’anticiper les besoins futurs des forces armées en développant des solutions fiables, conformes aux normes MIL-SPEC les plus strictes.

Exosens publiera ses résultats annuels 2024 le 3 mars 2025, avant l’ouverture des marchés.

À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 700 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN: FR001400Q9V2). Exosens est inclus dans les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC AllTradable, et figure sur le segment Euronext Tech Leaders.

À propos de Photonis

Photonis est une marque phare d’Exosens, une entreprise de haute technologie forte de plus de 85 ans d’expérience dans l’innovation, le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies électro-optiques de pointe. Photonis propose à ses clients des solutions de photo-détection et d’imagerie en conditions de faible luminosité pour des environnements extrêmement exigeants tels que la Défense & la Sécurité, la sûreté nucléaire, les sciences de la vie ainsi que les tests industriels et non destructifs. Photonis est reconnue à l’international comme une marque de référence.

