24th February 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 21st February 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,789 Lowest price per share (pence): 667.00 Highest price per share (pence): 678.00 Weighted average price per day (pence): 674.8291

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,134,131 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,134,131 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 674.8291 12,789 667.00 678.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 21 February 2025 08:53:47 257 667.00 XLON 00324227133TRLO1 21 February 2025 08:54:05 248 669.00 XLON 00324227305TRLO1 21 February 2025 08:54:05 7 669.00 XLON 00324227306TRLO1 21 February 2025 09:18:17 135 670.00 XLON 00324243248TRLO1 21 February 2025 09:30:48 16 672.00 XLON 00324252547TRLO1 21 February 2025 09:30:48 318 672.00 XLON 00324252548TRLO1 21 February 2025 09:31:09 124 672.00 XLON 00324252816TRLO1 21 February 2025 09:31:10 100 672.00 XLON 00324252820TRLO1 21 February 2025 09:31:24 127 672.00 XLON 00324252969TRLO1 21 February 2025 09:31:38 116 672.00 XLON 00324253181TRLO1 21 February 2025 09:31:38 5 672.00 XLON 00324253182TRLO1 21 February 2025 09:31:38 5 672.00 XLON 00324253183TRLO1 21 February 2025 09:42:45 53 671.00 XLON 00324261620TRLO1 21 February 2025 09:42:45 75 671.00 XLON 00324261621TRLO1 21 February 2025 09:45:41 38 670.00 XLON 00324263490TRLO1 21 February 2025 09:45:41 86 670.00 XLON 00324263491TRLO1 21 February 2025 10:16:44 30 673.00 XLON 00324270407TRLO1 21 February 2025 10:16:48 121 673.00 XLON 00324270421TRLO1 21 February 2025 10:16:58 121 673.00 XLON 00324270431TRLO1 21 February 2025 10:17:03 120 673.00 XLON 00324270434TRLO1 21 February 2025 10:17:58 10 672.00 XLON 00324270467TRLO1 21 February 2025 10:17:58 119 672.00 XLON 00324270468TRLO1 21 February 2025 10:18:28 83 671.00 XLON 00324270472TRLO1 21 February 2025 10:30:19 127 672.00 XLON 00324271029TRLO1 21 February 2025 10:33:56 129 672.00 XLON 00324271087TRLO1 21 February 2025 10:39:30 77 672.00 XLON 00324271213TRLO1 21 February 2025 10:39:30 50 672.00 XLON 00324271214TRLO1 21 February 2025 11:08:36 129 673.00 XLON 00324272057TRLO1 21 February 2025 11:13:44 119 673.00 XLON 00324272162TRLO1 21 February 2025 11:14:45 127 672.00 XLON 00324272182TRLO1 21 February 2025 11:14:45 2 672.00 XLON 00324272183TRLO1 21 February 2025 11:14:45 78 672.00 XLON 00324272184TRLO1 21 February 2025 11:52:53 80 671.00 XLON 00324273121TRLO1 21 February 2025 11:52:53 49 671.00 XLON 00324273122TRLO1 21 February 2025 11:52:53 75 671.00 XLON 00324273123TRLO1 21 February 2025 12:44:13 166 672.00 XLON 00324274273TRLO1 21 February 2025 12:50:03 129 672.00 XLON 00324274371TRLO1 21 February 2025 12:50:03 373 671.00 XLON 00324274372TRLO1 21 February 2025 12:50:03 135 672.00 XLON 00324274373TRLO1 21 February 2025 12:50:03 93 671.00 XLON 00324274374TRLO1 21 February 2025 12:50:05 21 671.00 XLON 00324274375TRLO1 21 February 2025 12:50:05 11 671.00 XLON 00324274376TRLO1 21 February 2025 12:50:05 93 671.00 XLON 00324274377TRLO1 21 February 2025 12:50:05 147 671.00 XLON 00324274378TRLO1 21 February 2025 12:50:05 30 671.00 XLON 00324274379TRLO1 21 February 2025 12:50:05 54 672.00 XLON 00324274380TRLO1 21 February 2025 12:50:07 77 673.00 XLON 00324274381TRLO1 21 February 2025 12:50:07 141 673.00 XLON 00324274382TRLO1 21 February 2025 12:50:08 126 672.00 XLON 00324274383TRLO1 21 February 2025 13:21:11 257 678.00 XLON 00324274931TRLO1 21 February 2025 13:21:11 291 678.00 XLON 00324274932TRLO1 21 February 2025 13:21:11 240 677.00 XLON 00324274933TRLO1 21 February 2025 13:21:11 16 677.00 XLON 00324274934TRLO1 21 February 2025 13:24:14 128 676.00 XLON 00324274998TRLO1 21 February 2025 13:31:17 121 676.00 XLON 00324275137TRLO1 21 February 2025 13:31:17 4 676.00 XLON 00324275138TRLO1 21 February 2025 13:35:45 36 677.00 XLON 00324275242TRLO1 21 February 2025 13:36:23 121 677.00 XLON 00324275251TRLO1 21 February 2025 13:44:28 80 676.00 XLON 00324275448TRLO1 21 February 2025 14:20:53 41 678.00 XLON 00324276427TRLO1 21 February 2025 14:30:35 21 678.00 XLON 00324276930TRLO1 21 February 2025 14:30:35 6 678.00 XLON 00324276931TRLO1 21 February 2025 14:30:35 180 678.00 XLON 00324276932TRLO1 21 February 2025 14:31:04 55 678.00 XLON 00324277027TRLO1 21 February 2025 14:31:04 82 678.00 XLON 00324277028TRLO1 21 February 2025 14:33:31 105 678.00 XLON 00324277399TRLO1 21 February 2025 14:36:23 122 677.00 XLON 00324277584TRLO1 21 February 2025 14:36:23 121 677.00 XLON 00324277585TRLO1 21 February 2025 14:36:23 359 677.00 XLON 00324277586TRLO1 21 February 2025 14:36:23 95 677.00 XLON 00324277587TRLO1 21 February 2025 14:36:23 61 678.00 XLON 00324277588TRLO1 21 February 2025 14:40:30 189 677.00 XLON 00324277954TRLO1 21 February 2025 14:40:30 63 677.00 XLON 00324277955TRLO1 21 February 2025 14:40:30 163 677.00 XLON 00324277956TRLO1 21 February 2025 14:40:32 250 677.00 XLON 00324277959TRLO1 21 February 2025 14:57:09 250 678.00 XLON 00324278514TRLO1 21 February 2025 14:57:09 109 678.00 XLON 00324278515TRLO1 21 February 2025 14:57:09 16 678.00 XLON 00324278516TRLO1 21 February 2025 14:57:09 364 677.00 XLON 00324278517TRLO1 21 February 2025 14:57:09 172 678.00 XLON 00324278518TRLO1 21 February 2025 14:57:09 28 678.00 XLON 00324278519TRLO1 21 February 2025 14:57:09 28 678.00 XLON 00324278520TRLO1 21 February 2025 14:58:04 148 677.00 XLON 00324278559TRLO1 21 February 2025 14:59:25 148 677.00 XLON 00324278610TRLO1 21 February 2025 15:46:30 124 677.00 XLON 00324280379TRLO1 21 February 2025 15:47:15 62 678.00 XLON 00324280397TRLO1 21 February 2025 15:47:16 109 678.00 XLON 00324280400TRLO1 21 February 2025 15:49:20 56 678.00 XLON 00324280481TRLO1 21 February 2025 15:49:34 60 678.00 XLON 00324280492TRLO1 21 February 2025 15:49:43 39 678.00 XLON 00324280501TRLO1 21 February 2025 15:49:51 48 678.00 XLON 00324280509TRLO1 21 February 2025 15:54:38 46 678.00 XLON 00324280699TRLO1 21 February 2025 15:54:46 49 678.00 XLON 00324280705TRLO1 21 February 2025 15:58:56 123 677.00 XLON 00324280884TRLO1 21 February 2025 16:05:00 67 677.00 XLON 00324281164TRLO1 21 February 2025 16:05:00 62 677.00 XLON 00324281165TRLO1 21 February 2025 16:05:00 67 677.00 XLON 00324281166TRLO1 21 February 2025 16:06:12 125 677.00 XLON 00324281202TRLO1 21 February 2025 16:07:04 23 677.00 XLON 00324281275TRLO1 21 February 2025 16:07:12 99 677.00 XLON 00324281289TRLO1 21 February 2025 16:07:12 23 677.00 XLON 00324281290TRLO1 21 February 2025 16:07:16 125 677.00 XLON 00324281294TRLO1 21 February 2025 16:11:54 121 676.00 XLON 00324281529TRLO1 21 February 2025 16:11:54 120 676.00 XLON 00324281530TRLO1 21 February 2025 16:11:54 120 676.00 XLON 00324281531TRLO1 21 February 2025 16:11:55 410 677.00 XLON 00324281532TRLO1 21 February 2025 16:11:55 55 677.00 XLON 00324281533TRLO1 21 February 2025 16:11:55 56 677.00 XLON 00324281534TRLO1 21 February 2025 16:11:55 70 677.00 XLON 00324281535TRLO1 21 February 2025 16:11:55 492 677.00 XLON 00324281536TRLO1 21 February 2025 16:11:55 130 675.00 XLON 00324281537TRLO1 21 February 2025 16:11:56 129 675.00 XLON 00324281539TRLO1 21 February 2025 16:11:56 1 675.00 XLON 00324281540TRLO1 21 February 2025 16:12:16 94 674.00 XLON 00324281557TRLO1 21 February 2025 16:13:36 25 674.00 XLON 00324281607TRLO1 21 February 2025 16:19:55 94 674.00 XLON 00324281929TRLO1 21 February 2025 16:19:55 25 674.00 XLON 00324281930TRLO1 21 February 2025 16:19:55 118 674.00 XLON 00324281931TRLO1

