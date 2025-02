NetBet tilføjer Blueprint Gaming™ som ny casinoudbyder 

KØBENHAVN, Danmark, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark, en førende online casinoplatform, er begejstret for at kunne annoncere, at de har dannet partnerskab med casinospiludbyderen Blueprint Gaming™. NetBet-kunder vil kunne nyde det mangfoldige udvalg af spil, der er skabt af Blueprint Gaming™, og som giver en online spiloplevelse af høj kvalitet.

NetBet-brugere vil kunne spille nogle af Blueprint Gamings toptitler, herunder Big Money Frenzy™, Fishin Frenzy™ Megaways™ og Cash Strike™, plus mange flere af deres fantastiske spil.

NetBet Danmark har gjort leveringen af en overlegen online spiloplevelse til sin førsteprioritet. Partnerskabet med Blueprint Gaming™ er blot det seneste eksempel på, at de holder deres løfte om at tilbyde de bedste spil på markedet fra de største udbydere.

Claudia Georgevici, PR Manager hos NetBet Danmark, udtalte: »Vi er begejstrede for at kunne annoncere dette partnerskab med Blueprint Gaming™, og det er endnu et enormt positivt skridt for NetBet Danmark.

“Vores loyale kunder fortjener kun de bedste online casinospil, og med tilføjelsen af Blueprint Gaming™ vil vi fortsætte med at levere på det løfte.“

“Blueprint Gaming™ har et enestående udvalg af spil med nogle fantastiske funktioner - og vi er sikre på, at vores kunder vil elske dem alle sammen.“

Jack Lawson, Account Manager hos Blueprint Gaming™, udtalte: »Det er fantastisk at kunne udvide vores partnerskab med NetBet yderligere, og vi ser frem til yderligere vækst på det danske marked.

“Vi er begejstrede for at kunne give spillerne en førsteklasses oplevelse med nogle af vores nye og mest populære titler.“

Om NetBet.com/dk/

NetBet.com/dk/ har licens til at operere i Danmark og giver spillerne adgang til tusindvis af brancheførende casinospil. Med så meget at tilbyde kunderne har NetBet.com/dk/ udviklet sig til et af landets foretrukne onlinespilbrands.

For mere information besøg venligst: https://www.netbet.com/dk/ eller kontakt: press@netbet.com .

Om Blueprint Gaming™

Blueprint Gaming™ er et førende britisk baseret spilstudie og en del af den tyske Merkur Group. Virksomheden blev grundlagt i 2009 og har dokumenteret erfaring med at levere unikke spiløjeblikke og producere nogle af branchens mest populære spilserier og IP'er i en portefølje på over 500 titler.

Blueprint Gaming™-spil tilbyder et varieret indhold af høj kvalitet på tværs af en lang række spiltemaer og -mekanikker, herunder innovative proprietære koncepter og genkendelige brandede oplevelser, og et stigende antal spillere over hele verden nyder godt af dem.

Blueprint Gaming™ har licens til at udvikle og levere onlinespil fra UKGC, AGCC, MGA, GRA, SGA, ONJN og AGCO. Dette gør det muligt at levere spil, der er certificeret til spil på de regulerede markeder i Storbritannien, Alderney, Malta, Gibraltar, Danmark, Sverige, Tyskland, Italien, Letland, Litauen, Portugal, Spanien, Rumænien og Canada.