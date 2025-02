Communiqué de presse

Atos accompagne les adhérents de la Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière (CAIH) dans la sécurisation des systèmes d’information et des données personnelles

Paris, France – 24 février 2025 – Atos annonce aujourd’hui avoir remporté auprès de la Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière (CAIH) le marché pour les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage liées à la sécurité des systèmes d’information et à la protection des données personnelles.

Ce marché de 4 ans et d’un montant maximal de 80 millions d’euros vise notamment à soutenir le programme CaRE (Cybersécurité accélération et Résilience des Établissements), annoncé par le ministère de la Santé en décembre 2023. Atos a été sélectionné par la CAIH en rang 1 pour son catalogue de services qui permettra aux 2 500 adhérents de la Centrale d’Achat de renforcer leur maturité sur les quatre volets du programme CaRE (Gouvernance et Résilience, Ressources et mutualisation, Sensibilisation, Sécurité Opérationnelle), de mieux évaluer leurs risques numériques et de bâtir un socle de sécurité résilient et pérenne.

Plus particulièrement, Atos propose un accompagnement en cybersécurité complet, de l’audit de la sécurité des systèmes d’information à la mise en place d’exercices de crise cyber, ainsi que des prestations de « RSSI as a service » (responsable de la sécurité des systèmes d’information). Atos accompagnera également les adhérents sur la protection des données personnelles, via notamment des audits de maturité RGPD (Règlement général sur la protection des données).

Arnaud Lecocq, Directeur Cybersecurity Services France, Atos a déclaré « Atos est un partenaire de longue date des administrations. Nous sommes heureux de mettre nos compétences en cybersécurité et en protection des données personnelles au service des adhérents de la CAIH, dans un contexte où il est essentiel d’assurer la protection du secteur de la santé et de veiller à la résilience cyber de la France ».

Thomas JAN, Directeur Général Adjoint en charge de la stratégie numérique, CAIH a ajouté « La sécurité des systèmes d’information est au cœur de notre quotidien depuis plus de dix ans, tant les menaces sur les systèmes et les données sont nombreuses et variées. Cet accord-cadre permet à nos adhérents de bénéficier de prestations personnalisables à des prix compétitifs. Grâce à cette démarche, les établissements publics de santé concernés seront mieux armés pour renforcer leur état de préparation et leur résilience ».

Les qualifications d’Atos auprès de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) – notamment le référentiel PACS et la certification PASSI LPM – ainsi que l’expérience du groupe Atos auprès des adhérents de la CAIH en tant que titulaire de marchés en Prestations AMOA du SI et en Conseil, Accompagnement et Infrastructures Cloud, offrent les compétences incontournables pour répondre efficacement aux besoins des établissements de santé adhérents de la CAIH.

