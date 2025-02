Clermont-Ferrand, le 24 février 2025



COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Fitch rehausse la note à long terme de Michelin d’un cran à « A », avec une perspective stable

Le 21 février 2025, Fitch Ratings a rehaussé la note IDR (Issuer Default Rating) à long terme de Michelin (Compagnie Générale des Etablissements Michelin et ses principales filiales financières) de « A- » à « A », avec une perspective stable.

Selon l'agence, cela « reflète la forte génération de cash-flow libre de Michelin malgré des marchés de destination difficiles » et « le profil d'activité de Michelin est l'un des plus solides parmi ses pairs, avec des revenus provenant principalement de la demande de remplacement et une empreinte diversifiée qui atténue les menaces liées aux guerres tarifaires et aux cycles de l'industrie ».

La revalorisation de Fitch fait suite à l'annonce, en juillet 2024, d'une notation à long terme de « A » avec une perspective stable par Scope Ratings (notation initiale, sollicitée), et du rehaussement par Moody's (notation non sollicitée) de la notation à long terme de Michelin de A3 avec une perspective stable à A2 avec une perspective stable.

